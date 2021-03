Carrefour : 2000 bornes de recharge annoncées, jusqu’à 350 kW de puissance pour certaines

Le groupe Carrefour va déployer un total de 2000 bornes de recharge pour voitures électriques d’ici 2023. Leur puissance oscillera entre 22 kW et 350 kW.

L’initiative de Carrefour est-elle une réponse à Leclerc et son projet de 10 000 bornes de recharge électrique d’ici 2025 ? Ça en a tout l’air, et l’idée est bien évidemment de répondre à des besoins actuels et futurs en matière de solution de recharge pour les particuliers et les professionnels. Car aujourd’hui, le maillage doit encore être renforcé — notamment sur les autoroutes — pour combler les attentes.

De 22 à 350 kW de puissance

C’est pourquoi l’entreprise de grande distribution Carrefour va installer pas moins de 2000 bornes sur l’ensemble de ses supermarchés du territoire français. Le tout sera entièrement alimenté à partir d’une énergie verte, apprend-on dans un communiqué de presse, qui mentionne Meridam en tant que partenaire du projet. Cette entreprise est spécialisée dans le financement et la gestion de projets.

Pour combler le maximum d’utilisateurs, Carrefour a vu grand en matière de puissance déployée par ses infrastructures : certaines d’entre elles vont en effet osciller entre 50 et 350 kW. À titre de comparaison, les Superchargeurs V3 de Tesla grimpent aujourd’hui à 250 kW. Autrement dit, le temps passé à recharger son véhicule sera encore plus court que d’habitude.

Une offre conduite, mais à certaines conditions

Une offre « confort » proposant des bornes de 22 kW sera aussi mise à disposition. Carrefour assure même la gratuité de ces points durant la première heure d’utilisation, à condition de posséder une carte de fidélité ou une carte Carrefour Pass. Un avantage non négligeable qui pourrait attirer une plus large cible d’utilisateurs.

L’entreprise française n’oublie pas pour autant les vélos et scooters électriques, qui auront aussi le droit à des solutions de recharge totalement gratuites. Carrefour n’a cependant communiqué aucune grille tarifaire concernant ses bornes payantes.