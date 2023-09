Privé de licence, EA a retiré tous les FIFA des différentes boutiques en ligne

Une brouille entre la FIFA et l'éditeur EA a contraint ce dernier a retirer l'ensemble de ses jeux FIFA des différentes boutiques en ligne sur lesquelles ils étaient jusqu'à présent distribués.

EA Sports FC 24, c’est le nom du nouveau jeu de football d’EA Games, lancé ce 29 septembre, ça on le savait. Ce que l’on découvre cette semaine, c’est que la dispute entre la FIFA et l’éditeur de jeux vidéo a des répercussions plus importantes pour « feu » la franchise FIFA que ce simple changement de nom.

Depuis quelques jours, les jeux FIFA ont en effet été retirés des différentes plateformes de vente en ligne sur lesquels ils étaient jusqu’à présent distribués en dématérialisé. Cette décision radicale découle du même problème de licence ayant conduit EA Games à adopter, en catastrophe, un nouveau nom pour sa franchise star, distribuée à plus de 325 millions d’exemplaires.

Une suppression problématique ? Oui et non…

Comme le rapporte WCCFTech, les jeux FIFA ont ainsi été retirés de Steam, de l’Epic Games Store et des boutiques Xbox, PlayStation et Switch. Une décision appliquée à tous les opus compris entre FIFA 14 et FIFA 23. On apprend néanmoins que FIFA 22 et FIFA 23 restent pour l’instant accessibles au travers du service par abonnement EA Play… mais potentiellement plus pour très longtemps.

Nous avons pour notre part vérifié tout cela avec l’exemple de FIFA 22 sur Steam, le Store Xbox et le Nintendo eShop. Dans les trois cas, le jeu a bien été supprimé. En revanche, nous avons pu lancer son téléchargement sur Xbox Series au travers d’EA Play (via le Game Pass).

Notez quand même que si vous avez une version disque d’un des FIFA concernés, vous pourrez évidemment continuer d’y jouer. Même chose si vous aviez préalablement acheté une copie numérique d’un de ces titres. Cette suppression est par ailleurs moyennement gênante dans les faits, puisque les FIFA sont par essence éphémères : rares sont les joueurs intéressés par une copie dématérialisée de FIFA 14 en 2023. Cela étant dit, EA prend un risque (contraint), car si son nouvel EA Sports FC 24 n’est pas réussi, ou s’il est trop buggé, les joueurs n’auront aucune solution de repli.