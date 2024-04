Hellblade 2 sera bridé à 30 fps sur Xbox : faut-il crier au scandale ?

Comme de nombreux autres jeux avant lui, Hellblade 2 sera limité à 30 images par seconde sur Xbox. À mi-génération, nos consoles semblent désormais bien à la traine par rapport à l'offre technologique des jeux les plus modernes.

Hellblade 2 est l’un des jeux les plus attendus de l’année, ne serait-ce que pas sa proposition technologique. Il s’agira de la suite du premier jeu Hellblade: Senua’s Sacrifice qui tournait sur l’Unreal Engine 4. Le second opus, dont la sortie est prévue le 21 mai prochain sur Xbox et PC, exploite lui les dernières innovations de l’Unreal Engine 5.

Sauf que le jeu, comme beaucoup d’autres avant lui, sera bridé à 30 FPS sur console. Un choix créatif pour le studio, mais une nouvelle preuve que cette génération de console n’a décidément pas tenu toutes ses promesses.

30 fps, une expérience « cinématographique » ?

Le studio Ninja Theory a invité plusieurs journalistes dans ses locaux à Cambridge, nous donnant un aperçu du jeu plus d’un mois avant sa sortie. Si les previews de sites comme Polygon et Gamepro parlent bien d’une claque graphique sans précédent (et on s’en doutait), elles confirment nos craintes quant au niveau de performance attendu.

Ainsi, Hellblade 2 ne tournera qu’à 30 FPS sur Xbox Series X et S et ce en définition dynamique, y compris sur la plus puissante des deux consoles. Interrogé par le site allemand GamePro, le directeur des effets visuels du jeu Mark Slater-Tunstill a vanté au contraire l’intérêt de l’expérience « cinématographique » proche des 24 images par seconde des films.

Cet argument, nous l’entendons depuis des années, et pas seulement sur cette génération. Naughty Dog poussait ainsi le mode « Qualité » à 30 FPS de ses deux The Last of Us pour son feeling aussi proche du cinéma, tout en proposant un mode performance à 60 images par seconde.

L’année dernière, c’est Remedy qui déclarait avoir pensé son Alan Wake 2 autour des 30 images par seconde sur console, toujours pour la même raison, mais aussi parce que le jeu était bien trop en avance technologiquement pour les consoles de l’actuelle génération.

Mais lorsqu’une telle justification devient une véritable béquille rhétorique, c’est sur ce point que nos consoles ne semblent pas avoir tenu toutes leurs promesses.

Le mirage du « 4K60 »

Dire qu’on est surpris par un tel niveau de performances serait faux. Hellblade 2 exploite une grande partie des technologies introduites par le moteur Unreal Engine 5, à savoir la géométrie ultra-réaliste de Nanite et les lumières et reflets dynamiques de Lumen, sa solution ray tracing logicielle.

Si le moteur a été pensé pour les consoles de « prochaine génération » lors de son annonce en 2020, les jeux l’exploitant sont encore peu nombreux, et en montrent déjà les limitations, notamment en termes de performances. Il faut dire que les développeurs sont encore en train d’apprendre à en maitriser toutes les propositions alors qu’Epic a promis récemment de sérieuses optimisations de performance.

Pour des machines pensées pour la 4K et les 60 (et même 120) FPS, la réalité est bien toute autre : la plupart des titres ambitieux techniquement se rabattent sur une résolution dynamique parfois bancale, à la qualité d’image nettement inférieure, pour espérer atteindre les 60 images par seconde.

Helldivers 2 par exemple est relégué à une définition de 1080p en mode performance sur PS5, soit le standard de la PS4. Récemment, c’est Starfield, autre exclusivité Xbox, qui était bridé à 30 FPS, cette fois pour des raisons techniques assumées, le jeu tournant à une définition native de 1440p upscalée en 4K grâce au FSR d’AMD. Capcom a, lui aussi, des difficultés à adapter son moteur RE Engine pour le monde ouvert de Dragon’s Dogma 2, qui affiche lui aussi 30 images par seconde sur ses versions consoles.

Quand on connait la fiche technique vieillissante des consoles actuelles, il est en effet exagéré de s’attendre à voir les titres les plus modernes tourner en 4K et 60 images par seconde, un niveau de performance uniquement possible avec des PC les plus puissants.

C’est bien pour cette raison que Sony, légèrement en avance techniquement par rapport à Microsoft et sa Xbox, prévoit une PS5 Pro bien plus puissante à l’approche de GTA 6. De quoi encore multiplier d’avantages les versions et le travail pour les développeurs.