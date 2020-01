Razer a peut-être conçu la meilleure manette de jeu pour smartphones

Jouer à un jeu mobile via des touches tactiles, ça peut être frustrant. Razer, spécialiste gaming et accessoiriste, s'est attaqué au marché du smartphone avec une manette de jeu universelle basée sur les Joy-cons de la Switch.

Razer a peut-être un coup à jouer sur le marché du jeu mobile. Kishi est une nouvelle manette de smartphones qui reprend ce qui a fait une partie du succès de la Nintendo Switch. Après le Jungletcat lancé en octobre 2019, compatible avec les Le Razer Phone 2, le Huawei P30 Pro et le Samsung Galaxy S10+, Razer souhaite souhaite s’attaquer à l’ensemble du marché des smartphones y compris l’iPhone.

Ce nouveau modèle s’appelle Kishi et il ne diffère pas trop du Junglecat en termes de fonctionnalités, il suit la même philosophie. À gauche, il y a un pad avec un joystick et les touches directionnelles, à droite, il y a les boutons X, Y, B, A, sans oublier les gâchettes équivalents à R1, R2, L1 et L2. Les deux manettes peuvent également s’assembler, comme les Joy-cons de la Switch.

Le Kishi fournit, d’après Razer, une « latence zéro » pour les jeux sur les appareils iOS et Android. En ce qui concerne le cloud gaming, Razer promet une « latence ultra faible » via une connexion USB Type-C ou Lightning sur iPhone.

Razer a d’ailleurs créé un service nommé GameVice qui permet un support de l’ensemble des services de cloud gaming, y compris Google Stadia, Microsoft Project xCloud, Blade Shadow, ou Nvidia GeForce Now.

De plus, la manette peut servir de batterie externe pour charger le smartphone quand vous jouer. Le Kishi sera lancé courant 2020 au prix de 119,99 euros, le modèle USB-C devrait être moins cher que le modèle Lightning pour iPhone.