L’une des meilleures manettes pour jouer sur smartphone Android est à -64 %

Celles et ceux qui jouent sur mobile savent combien une manette peut se révéler indispensable pour contrer les limites d'une simple surface tactile. L'une des plus recommandables, la Razer Kishi pour Android, s'adapte à un grand nombre de smartphones, et en ce moment, vous pourrez la trouver à 39 euros sur Amazon au lieu de 109 euros sur le site officiel.

Les gamers le savent : jouer à un FPS sur la surface tactile d’un smartphone n’est pas la solution la plus pratique. De manière générale, les jeux mobiles se sont grandement développés au fil des années, et l’apparition de services de streaming de jeu sur smartphone a bouleversé nos habitudes. Les manettes de jeu sont donc vite devenues indispensables pour pouvoir jouer plus efficacement sur nos smartphones. La Razer Kishi fait partie de ces accessoires bien pratiques : réservée aux smartphones Android, elle permet non seulement de jouer à des titres du Play Store, mais elle donne aussi accès au catalogue Xbox Game Pass. Actuellement, vous pourrez d’ailleurs la trouver à moins de 40 euros.

Les points forts de la Razer Kishi

Une bonne organisation des boutons

Une compatibilité avec de nombreux appareils

Un port de charge intégré

Au lieu de 109,99 euros sur le site officiel de la marque, la manette Razer Kishi pour Android (Xbox) est désormais proposée à seulement 39,99 euros sur Amazon.

Une manette facile à installer sur son smartphone

La Razer Kishi est une manette se présentant sous la forme d’un pad, qui s’étire afin d’accueillir un smartphone Android. Ce dernier pourra ainsi se connecter à la manette via un port USB-C. Une installation qui rappelle évidemment une Nintendo Switch. Sur cette manette, on retrouvera, comme sur une Xbox, deux joysticks, une croix directionnelle et les quatre boutons traditionnels A, X, Y et B. Des gâchettes et des boutons d’action complètent le tout.

L’installation du smartphone dans le pad se fait simplement en le glissant dans les emplacements prévus à cet effet. Chacun des deux pads de la manette prendra donc en étau une des extrémités du smartphone, et un bandeau élastique assure tout le tout tient bien en place. S’agissant des smartphones compatibles, tous ceux respectant une hauteur de 145,3 à 163,7 mm, une largeur de 68,2 à 78,1 mm et une épaisseur de 8,8 mm pourront convenir. Toutefois, et c’est plutôt dommage, vous devrez obligatoirement retirer votre coque avant d’installer votre smartphone. Notez aussi que les plastiques utilisés pour la manette ne sont pas d’une grande qualité.

Des jeux mobiles et du cloud gaming

Une fois votre smartphone bien installé dans la Razer Kishi, vous pourrez jouer à vos jeux mobiles favoris, mais aussi accéder à différences services de cloud gaming, comme GeForce Now et surtout le Xbox Game Pass. Une application Razer met aussi plusieurs titres à disposition. Sachez aussi que ce modèle est entièrement plug & play, et ne fonctionnera qu’avec des jeux compatibles avec la manette. Enfin, en fonctionnement, vous pourrez profiter d’une latence très minime grâce à l’utilisation du port USB du smartphone. Une qualité qui permet de distancer les manettes Bluetooth, par exemple. On aura ainsi droit à une excellente réactivité en jeu sur des titres exigeants.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Razer Kishi.

Si vous souhaitez découvrir d’autres solutions pour jouer sur votre smartphone, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures manettes de jeu pour jouer sur Android et iPhone.

