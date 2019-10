Razer vient d'annoncer la Junglecat, un duo de manettes pour smartphones rappelant fortement les Joy-Con de la Nintendo Switch.

Le jeu sur mobile commence à devenir sérieux, que ce soit par le biais de titres natifs à cette plateforme (Fortnite, CoD Mobile…), ou par le biais de services de cloud gaming comme Google Stadia ou Shadow. Aussi, adjoindre à nos smartphones des manettes prend aujourd’hui tout son sens et Razer l’a bien compris avec l’annonce de la Razer Junglecat, une manette qui n’est pas sans rappeler les Joy-Con de la Nintendo Switch.

Cette manette se compose de deux parties — comme pour la Switch –, chacune disposant de son joystick, de son bouton d’épaule et de sa gâchette. La partie gauche possède en plus une croix directionnelle tandis que la partie droite arbore 4 boutons. Une configuration des plus standard donc. Le tout est livré avec un petit support permettant de lier les deux parties, comme c’est le cas avec la Switch, ainsi que des coques de smartphones sur lesquels il est possible d’attacher ces manettes.

Pour le moment, les coques sont compatibles avec :

La manette s’accompagne également d’une application dédiée permettant de configurer les boutons (des profils prédéfinis sont déjà intégrés pour certains jeux), mais aussi de régler la sensibilité des joysticks. Elle sert également de hub pour retrouver facilement et lancer les jeux installés sur le téléphone.

Cette manette se connecte en Bluetooth avec n’importe quel smartphone sous Android 7 ou plus, mais aussi les ordinateurs sous Windows 8.1 ou plus. Les iPhone et iPad ne sont pas compatibles. Razer promet en outre 100 heures de batterie et une recharge en USB-C.

La Razer Junglecat est d’ores et déjà disponible à 119 euros.