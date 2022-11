Cette manette pour smartphone, idéale pour le cloud gaming, est à -44 % lors du Black Friday

Que ce soit pour jouer à Fortnite, ou sur des services de streaming de jeu, une manette est indispensable pour jouer dans de bonnes conditions sur smartphone. Et aujourd’hui la Razer Kishi pour Android (version Xbox xCloud) est à 43,99 euros au lieu de 78,06 euros.

Loin d’être un marché de niche, le marché de jeu génère bien plus d’argent que sur consoles et PC réunis. Et pour ceux qui sont adeptes des jeux mobiles, rien de mieux qu’une manette pour d’offrir une meilleure expérience en jeu sur smarthone. Razer a d’ailleurs conçu une deuxième version de sa manette de jeu pour smartphone. La première version était déjà un produit bien fini, et elle se trouve d’ailleurs à un meilleur prix aujourd’hui grâce à cette remise de près de 45 %.

La manette Razer Kishi propose …

Un format compact pour être facilement transportable

Le confort d’une vraie manette entre les mains

Un port de charge USB-C

Au lieu d’un prix barré à 78,06 euros, la manette Razer Kishi version Android (Xbox Xcloud) est actuellement disponible en promotion à 43,99 euros sur Amazon.

Un smartphone transformé en console portable

La manette Kishi de Razer s’inspire de la dernière console nippone de Nintendo. Cet appareil prend la forme d’un pad extensible dont les « poignées » se positionnent de part et d’autre du smartphone qui s’insère assez facilement. La prise en main est très agréable et offre un bon confort similaire à une console de jeu portable.

Contrairement à une manette sans fil, celle de Razer ne présente aucune latence car elle se connecte directement au port USB-C (ou Lightning dans la version iOS) de votre smartphone, afin d’offrir de bonnes performances en jeu. Pour les touches, on retrouve les mêmes que celle de chez Xbox avec les boutons A, X, Y, B, les deux sticks asymétriques cliquables et surtout les gâchettes analogiques arrière, bien utiles pour les jeux de course ou les FPS. La croix directionnelle est aussi de la partie.

Pour les aficionados du jeu mobile

Cette manette va plaire la plupart des joueurs et joueuses sur téléphone, mais ne se limite pas seulement au jeu disponible sur le Play Store. Il est possible de jouer à certains émulateurs ou sur les services de cloud gaming disponibles sur smartphones dont Stadia, GeForce Now ou encore le Cloud Gaming du Xbox Gamepass, de quoi faire une Xbox portable de premier choix.

Si le modèle présent dans ce bon plan est la version Android, sachez que les possesseurs de smartphones Apple peuvent également en profiter. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de produits Apple, et notamment ceux qui ont souscrit à Apple Arcade.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous conseillons notre test complet de la manette Razer Kishi.

