Razer Kishi V2 : la meilleure manette pour smartphone évolue

Razer s'est fait une spécialité dans la conception de manettes adaptées aux smartphones. Avec la Razer Kishi V2, la marque entend corriger tous les défauts de la première génération.

Parmi les manettes imaginées pour nos smartphones, la Razer Kishi s’est imposée comme une référence. Cette manette en deux parties permet de donner à un smartphone, l’ergonomie d’un Steam Deck ou d’une Nintendo Switch en placer des contrôles à gauche et à droite de l’écran. Deux ans après le premier modèle, Razer revient avec un nouveau design.

La même idée et un design entièrement revu

De loin, la manette Razer Kishi V2 conserve la même philosophie, mais veut gagner en qualité de fabrication et s’adapter à davantage de smartphones.

Pour cela, Razer a renoncé à la flexibilité de la partie centrale, qui ne permet plus de ranger aussi facilement la manette qu’auparavant. En revanche, le pont à l’arrière du produit peut désormais s’étendre pour accueillir de grands smartphones. La marque promet que l’installation d’un smartphone a été simplifiée et que l’ensemble est plus robuste que sur la première génération.

Une manette de meilleure qualité

Razer insiste aussi sur les changements moins visibles de sa manette. Les boutons et les gâchettes ont été remplacés par ceux que Razer peut utiliser sur des manettes plus traditionnelles pour améliorer la qualité de la prise en main. La marque mentionne tout particulièrement la réutilisation de la croix directionnelle et des microswitch de la manette Razer Wolverine V2 qui nous avait convaincus.

Une connexion directe pour Android

Comme sur le Kishi V1, Razer n’intègre ni batterie ni Bluetooth à sa manette. Elle se connecte directement par le port USB-C du smartphone pour réduire au minimum la latence. Résultat : le produit est incompatible avec l’iPhone tant qu’Apple continue d’utiliser son port Lightning. Les fans de la pomme pourront espérer que Razer adapte sa nouvelle manette au port propriétaire d’Apple. La Razer Kishi V2 intègre aussi un port USB-C pour permettre la recharge du smartphone pendant l’utilisation de la manette.

Razer annonce également la sortie de l’application Razer Nexus pour Android sur le Google Play Store. Elle permet de configurer la manette et de retrouver l’univers de la marque Razer sur Android. Bien sûr, tous les jeux et services qui prennent en charge une manette sur Android sont compatibles. La Razer Kishi V2 devrait donc être idéale pour les services de cloud gaming.

