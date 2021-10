Apple a failli lancer une offre de cloud gaming en plus d’Apple Arcade

Selon les informations du journaliste Mark Gurman, un projet de cloud gaming a été envisagé par Apple, mais n'a finalement pas été concrétisé.

En mars 2019, Apple faisait son premier pas conséquent dans le monde du jeu vidéo en dévoilant officiellement son offre Apple Arcade. Pour un prix de 5 euros par mois, la formule vous permet de télécharger de nombreux jeux sans frais supplémentaires et sans paiement in-app.

Néanmoins, comme le rapport le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, il semble que l’offre Arcade tel qu’elle existe aujourd’hui n’ait pas été l’objectif premier d’Apple dans l’univers du gaming. Interrogé quant à savoir si Apple avait songé à lancer une offre de cloud gaming — à l’instar de Google Stadia ou du Microsoft Xbox Cloud Gaming — Mark Gurman répond par l’affirmative.

« Par le passé, l’entreprise a eu des discussions en interne sur la possibilité de lancer un tel service, m’a-t-on indiqué », affirme Mark Gurman, repris par le site 9to5Mac.

Le journaliste de Bloomberg indique donc qu’Apple a un temps songé à lancer son propre service de cloud gaming, sans toutefois indiquer à quel niveau d’avancement en était le projet, ou s’il s’agissait simplement de discussions préalables, sans véritable concrétisation de l’offre.

Apple réfractaire au cloud gaming sur ses appareils

Il faut dire qu’Apple est particulièrement hostile au cloud gaming sur ses appareils, dès lors qu’il s’agit d’une offre développée par un autre service. Google Stadia, Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now ou Shadow ne sont en effet pas autorisés sur l’App Store des iPhone, concrètement au Google Play Store. Apple craint en effet de ne pas avoir la main sur les jeux proposés aux utilisateurs via ces services et les plateformes de cloud gaming ont donc dû passer par le navigateur pour proposer leurs services aux utilisateurs d’iPhone. « Étrangement, Apple ne permet pas à ces rivaux de rejoindre Apple Arcade sur l’App Store. L’entreprise indique que ce n’est pas parce qu’il s’agit de concurrents, mais simplement parce qu’elle n’autorise pas les services de cloud gaming à volonté sur ses appareils », précise Mark Gurman.

Rappelons que l’offre d’Apple Arcade se distingue des services de cloud gaming en cela que les jeux ne tournent pas sur des serveurs distants, mais directement sur les smartphones, tablettes ou ordinateurs des utilisateurs. Dans les deux cas, il s’agit de services de jeux par abonnement, mais là où Apple facture l’accès à un catalogue de plus de 200 jeux, les formules de cloud gaming facturent l’accès au serveur distant.