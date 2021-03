Epic Games met la main sur Fall Guys et son créateur

Epic Games vient d'annoncer son rachat de Mediatonic, le créateur du jeu Fall Guy.

« Fall Guys » a été le phénomène multijoueur de l’été dernier. Sur PlayStation et PC, les joueurs ont massivement adopté ce titre qui est une bataille simple et accessible. Fall Guys s’est d’ailleurs vendu à plusieurs millions d’exemplaires sur Steam, avec un total de joueurs supérieur à soixante millions sur toutes les plateformes. Le jeu est prévu sur Nintendo Switch et Xbox un peu plus tard dans l’année.

Ce succès est lié à la simplicité et l’accessibilité du jeu, ainsi qu’une conception des niveaux très intelligente. Pour rappel, l’objectif est de survivre à plusieurs épreuves… si vous perdez, vous êtes éliminés. Au fur et à mesure des jeux et des niveaux, le nombre de joueurs diminue… avec un seul gagnant à la fin. Une partie prend environ 20 minutes et la prise en main est très rapide.

Une acquisition par Epic Games

Epic Games vient donc d’acquérir le studio de jeux vidéo Mediatonic, le créateur de Fall Guys. Le montant de l’acquisition n’a pas divulgué. Il s’agit d’une des plus grosses acquisitions d’Epic, à la suite de son rachat en 2019 de l’application de vidéo sociale Houseparty et du développeur de Rocket League, Psyonix.