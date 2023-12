Cette technologie française pourrait ridiculiser Xbox et PlayStation

Jean-Baptiste Kempf connu comme l'un des créateurs de VLC media player a récemment présenté Kyber. Cette nouvelle technologie de streaming s'annonce révolutionnaire : les premiers utilisateurs ont été bluffés.

Le monde entier connait VLC Media Player, le logiciel de lecture audio et vidéo capable de tout décoder et son icône de cône de circulation. Ce projet open source est sans doute l’une des plus grandes fiertés technologiques françaises dont on retrouve l’utilisation de briques dans de nombreux logiciels dans le monde. L’un de ses fondateurs, Jean-Baptiste Kempf, semble sur le point de réitérer l’expérience avec un nouveau projet tout aussi ambitieux, et déjà très bluffant, Kyber.

Il s’agit une nouvelle fois d’un projet open source, et une nouvelle fois on va parler d’audio et de video, mais aussi de contrôle. Car il s’agit de concurrencer Xbox, PlayStation et pourquoi pas, des services de cloud gaming comme GeForce Now.

Kyber : c’est quoi ?

Alors c’est quoi Kyber ? C’est une brique entièrement logicielle, open source, qui permet de prendre le contrôle d’une machine à distance. On parle donc de streaming video et audio dans un sens, pour recevoir le flux, et de commandes dans l’autre sens, avec une manette de jeu ou un couple clavier/souris. Il s’agit d’une technologie agnostique, le client est basé sur VLC et promet donc d’être disponible sur Windows, GNU/Linux, macOS, Android, iOS, Apple TV, Android TV, Chromebook et web. Côté serveur, la technologie est basée sur FFmpeg et fonctionne donc là aussi sur des plateformes Windows, GNU/Linux, Android ou encore Mac. Bref, c’est universel.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Jean-Baptiste Kempf a fait une présentation complète de sa technologie lors d’une présentation à Paris Video Tech. Vous en retrouvez une rediffusion avec la vidéo ci-dessous, à partir de 56:00.

Une révolution pour le jeu vidéo en streaming ?

Le plus impressionnant, c’est la démonstration réalisée par Jean-Baptiste Kempf. On voit deux machines côte à côte. Le jeu tourne sur une machine localement, alors que l’autre y accède en streaming grâce à Kyber. La différence entre les deux jeux est seulement de 16 ms à 60 Hz, et peut même descendre à 10 ms avec un écran 240 Hz. C’est donc quasi imperceptible en jeu. Le jeu affiché sur le client peut même être en avance sur le serveur, si ce dernier est affiché sur un écran plus lent. Autrement dit, l’image apparait d’abord sur l’écran du client après stream, que sur l’écran du serveur pourtant émetteur de l’image.

Une démo avec Android La démo avec Street Fighter VI La démo avec un PC

Tout n’est pas parfait. De l’aveu même de Jean-Baptiste Kempf, l’encodeur vidéo montre ses limites sur de grands déplacements de caméra, ce que l’on connait déjà sur les services de cloud gaming, ou plus simplement sur des vidéos hébergées sur Twitch et YouTube. Les premières démonstrations réalisées par Kempf semblent avoir bluffé l’assistance comme ont laissé transparaître plusieurs témoignages.

Et maintenant ?

Si cette technologie tient ses promesses, il faudra espérer une adoption par des services grand public. Comme calendrier, Kempf promet un projet utilisable et intégrable d’ici à la mi-2024, avec des premiers cas d’usage couvert dès janvier 2024 comme le Remote Desktop. On imaginerait bien Valve l’adopter pour les fonctions Remote Play de Steam. La firme base déjà plusieurs de ses solutions comme SteamOS sur de l’Open Source et a cet ADN PC. Nvidia pourrait aussi être intéressé par cette nouvelle brique technologique : Kyber peut d’ores et déjà utiliser NVENC, l’encodeur matériel utilisé par la marque dans ses cartes graphiques. La latence du streaming local avec une carte Nvidia, ou avec GeForce Now pourrait encore être améliorée.

Reste que l’on peut aussi se demander si Jean-Baptiste Kempf ne se rêve pas à lancer son propre service de cloud gaming. Il a été le directeur technique de Shadow pendant un temps, avant le rachat de la société par OVHCloud.

Ici, on s’est concentrés sur les fonctions liées aux jeux vidéo, car c’est là où la latence (ou son absence) peut être très perceptible, mais la technologie Kyber est prévue pour prendre le contrôle de n’importe quel PC. On pense donc à des usages de télétravail où l’on pourrait accéder à un PC Windows ou Mac à distance, depuis n’importe quel appareil ou un simple navigateur web. Là encore les usages sont très prometteurs.