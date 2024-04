N’achetez pas la console de jeux rétro d’Action à 8 euros

La chaine de magasins Action remet en vente une console à très petit prix en essayant de surfer sur la mode des consoles rétro. Il s'agit d'un mauvais plan.

Action, comme Lidl, est un spécialiste des produits de grande consommation à prix cassé. Il y a parfois de très bons plans à faire, et parfois, des pièges qu’il faut plutôt éviter. On pense que la console de jeux rétro à 7,95 euros fait partie de la seconde catégorie, malheureusement.

Déjà en top de certains sites de recommandation, en raison de son prix très attractif, nous préférons mettre en garde contre l’achat de cet objet électronique.

Le service minimum

Derrière la promesse d’une petite console rétro au format Game Boy avec « 240 jeux des années 90 », se cache en fait la console QSS Retro Gamer importée par Karsten International. Il s’agit d’une machine évidemment assez cheap en terme de fabrication, à ce prix rien d’étonnant, et fonctionnant avec 4 piles AAA.

Le problème vient surtout de la collection de jeux, tous inconnus au bataillon malgré leur grand nombre. Les autres sont tout simplement des versions contrefaites de jeux de l’époque de la Nintendo NES ou Super Nintendo. Impossible d’en modifier le fonctionnement, d’en changer le système ou d’installer de nouveaux jeux.

On peut imaginer l’idée d’acheter cette console pour un enfant en bas âge, en mettant de côté la question de l’utilisation d’un écran pour un enfant. À moins de 8 euros, c’est tentant, et l’enfant ne connaitra probablement pas la différence entre les jeux contrefaits ou non. En considérant la console comme un jouet, c’est une bonne perspective. Cependant, ça reste des jeux de piètre qualité avec une console peu agréable à manier. La console pourrait facilement finir de côté à prendre la poussière.

Les alternatives plus chères

Tout un marché de la console rétro à petit prix s’est développé au cours des dernières années. Par exemple, on trouve régulièrement la console Anbernic RG35XX ou la Miyoo Mini Plus aux environs de 30 à 40 euros.

C’est forcément un budget un peu supérieur au prix cassé de la console Action, mais ces deux consoles permettent d’émuler correctement de la Game Boy à la PlayStation 1 sur un écran de bien meilleure qualité, avec un système personnalisable.

Les deux consoles que l’on recommande ici fonctionnent sur batterie et se chargent en USB-C. Elles ont une conception bien plus moderne malgré leur prix serré que la console d’Action.

Avec son prix dérisoire, la console Action ne représente pas une grande prise de risque. Pour autant, on ne peut pas vraiment recommander son achat.