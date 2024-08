On a pris en main la future star des consoles portables : la Zotac Zone

Le marché des consoles portables connaît un grand essor depuis la sortie du Steam Deck. C’est désormais Zotac qui importe la Zotac Zone pour le marché européen. D’abord annoncé au Computex, plus de détails arrivent enfin. Le premier modèle de la marque est arrivé en Europe, à l’occasion de la Gamescom. On a pu la prendre en main avant sa sortie prochaine.

Les consoles portables révolutionnent des usages réservés à la Nintendo Switch ou aux smartphones. Le gaming en voyage séduit de plus en plus. Couplé à une interface comme celle de Windows, on peut même obtenir un ordinateur en déplacement qui reste efficace. La tête de proue de ce marché est évidemment la ROG Ally X, qui a su proposer la version presque idéale du produit.

Steam avait bien entendu lancé le premier produit du genre, avec le Steam Deck. Toutefois, d’autres acteurs comme MSI ou Lenovo Legion ont tenté leur bout de chemin, avec plus ou moins de réussite. Désormais, Zotac arrive, après une certaine attente du constructeur, peu connu en France. La Zotac Zone, annoncée au Computex, semble prendre le meilleur parti de toute la concurrence, mais est-elle la meilleure ?

Un écran de grande qualité

Tout produit de type smartphone, ordinateur, tablette… a une zone d’interaction principale avec l’utilisateur : l’écran. C’est le nerf de la guerre pour quasiment tout. Si l’écran n’est pas assez bon, les jeux paraîtront moins bien fonctionner, et donc donneront une mauvaise image du produit. Là, ce n’est pas le cas pour la Zotac Zone. On a un grand écran de sept pouces en OLED, en 120 Hz et 1080 p. C’est exactement ce que l’on attend d’un produit du genre, pas besoin de plus, pas besoin de moins.

Cet écran de la Zotac Zone affiche les jeux avec une clarté totale et une luminosité suffisante. Cela ne permettra sûrement pas de jouer confortablement en pleine canicule, mais un voyage dans le train ou dans l’avion se fera aisément. Cet écran est par ailleurs très fluide, grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Ça tient bien en main, et ça tient debout !

Ce type de produit reste des manettes avec écran, l’aspect manette est donc tout aussi important. En l’occurrence, cette ZOTAC Zone tire le meilleur parti des concurrents en proposant une formule robuste et efficace. On retrouve des joysticks symétriques, avec une croix directionnelle et des boutons classiques de manette. En plus de cela, on retrouve de multiples gâchettes sur le dessus et à l’arrière de la console.

Ce qui fait la différence, c’est déjà la possibilité de modifier rapidement la sensation de la gâchette supérieure. Avec un simple curseur, on change la pression nécessaire pour appuyer sur cette gâchette. Le second élément différenciant, et très appréciable, ce sont deux trackpad. Celui à droite de la console permet de déplacer le curseur de la souris et de réaliser un clic droit / clic gauche. Le trackpad situé à gauche est destiné à répliquer la molette de la souris. Cela permet d’avoir une gamme complète pour interagir avec Windows ou l’interface propriétaire. Toutefois, nous n’avons pas pu tester cette interface propriétaire, elle n’est pas encore déployée sur les modèles de test.

Enfin, tout cela concerne l’utilisation de l’appareil dans les mains. Mais, un reproche que l’on peut faire à la ROG Ally d’Asus, c’est l’absence de kick stand à l’arrière. Cette petite béquille, en français, est présente sur la Zotac Zone. Elle est idéale pour de nombreux scénarios. Admettons que vous souhaitiez poser la console et jouer avec une manette connectée externe, c’est possible grâce à la béquille. C’est un simple bout de plastique qui ne coûte pas cher, mais qui fait le taf sur cette console.

Disponibilité et prix

La ZOTAC Zone semble se profiler avec un prix avoisinant les 849 €, bien qu’il ne soit pas tout à fait définitif, semble-t-il. Cette nouvelle console portable sur le marché serait disponible assez rapidement, avec un lancement prévu pour le mois de septembre, bien que cela reste à confirmer et soit sujet à des changements à venir.

Dans tous les cas, nous pourrons bientôt profiter de ce nouvel acteur sur le marché, avec une première version qui parait déjà très complète.