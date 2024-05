Encore un fabricant de PC qui se lance dans les consoles portables

Après Asus, Lenovo ou encore MSI, c'est au tour de ZOTAC de se lancer dans le marché des consoles portables avec une machine qui intègrera un écran AMOLED. La console sera dévoilée officiellement au Computex du 4 au 7 juin.

Le marché des consoles portables attire progressivement les constructeurs historiques de matériel informatique. Le Steam Deck a ainsi inspiré Asus, Lenovo et MSI à lancer leurs propres consoles, avec plus ou moins de succès (la ROG Ally de Asus reste la meilleure alternative).

Et visiblement, cette liste va s’agrandir au salon du Computex qui se tiendra du 4 au 7 juin à Taipei puisque Zotac, partenaire historique de Nvidia pour les cartes graphiques et fabricant de PC et Mini-PC, va aussi lancer sa console portable prochainement.

Une console PC portable avec écran Oled

C’est sur son compte Twitter et son site que ZOTAC (via VideoCardz) a dévoilé une image teaser de la machine avec très peu d’informations à se mettre sous la dent, mis à part son nom : ZONE. Selon le communiqué officiel, la machine embarquera un écran AMOLED de 7 pouces en faisant l’une des rares à proposer une telle technologie sur ce format.

Seuls le Steam Deck de Valve, la Nintendo Switch Oled ainsi que la AYANEO Air peuvent en dire autant. La marque parle d’ailleurs d’un écran à haute fréquence de rafraîchissement qu’on peut imaginer à 120 Hz sans trop se tromper.

Pour le reste, le mystère reste entier. Le communiqué officiel parle de gâchettes ajustables sur deux niveaux, similaires aux manettes compétitives chez Scuf et Nacon. La fiche technique de la console sera visiblement dévoilée au Computex, mais comme le rappelle le site Videocardz, ZOTAC est connu pour utiliser majoritairement des puces Intel dans ses machines, on peut donc s’attendre à une nouvelle console avec puce Intel Core Ultra de nouvelle génération.

Tant de questions qui auront leurs réponses dès la semaine prochaine au Computex, un salon auquel Frandroid sera présent pour en relayer les annonces.