Avec la manette Nacon MG-X, jouez à tous le catalogue Xbox Game Pass sur mobile comme sur votre console

Pensée pour les smartphones sous Android, la manette officielle MG-X de Nacon se veut un outil parfait pour les joueurs disposant d’un accès à une plateforme de cloud gaming comme le Xbox Games Pass Ultimate. Disponible sous la barre des 100 €, c'est une option des plus intéressantes pour les joueurs nomades et exigeants.

Le jeu sur smartphone s’est depuis longtemps démocratisé, propulsant ce support au rang de plateforme de jeu parfaitement légitime. Les éditeurs ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, et proposent régulièrement des portages de leurs plus grands hits sur mobile. Une transition qui entraine toutefois quelques problèmes, en particulier au niveau du gameplay, la transition au tout tactile étant assez complexe.

Une problématique d’autant plus forte maintenant que le cloud gaming se démocratise. Mettre à disposition un catalogue de jeux sur de nombreux supports est en effet tentant, mais encore faut-il pouvoir jouer confortablement et efficacement, que vous choisissiez votre PC, votre console ou le cas échéant, votre mobile.

C’est pour tenter de pallier le manque de confort lié au jeu mobile que Nacon lance sa manette MG-X sous licence officielle Xbox. Pensée pour les smartphones sous Android, et disponible sous la barre des 100 €, elle permet de transformer votre mobile en véritable console portable. Une bonne manière de se départir des contraintes liées aux commandes tactiles, et un vrai atout pour le cloud gaming.

L’avantage d’une manette physique pour le jeu mobile

Pour accéder au système de cloud gaming, il existe plusieurs possibilités : passer par son ordinateur, sa console, ou encore son smartphone. Un dernier outil peu utilisé pour la simple et bonne raison qu’il manque encore d’optimisation au niveau des commandes. Qui n’a jamais pesté devant l’imprécision d’un pad virtuel lors d’une session de jeu un peu musclée ? Même souci en ce qui concerne la prise en main du smartphone qui, sur le long terme, s’avère peu ergonomique, et franchement inconfortable.

Autant de soucis qui peuvent être corrigés grâce à une manette développée pour le jeu mobile comme la Nacon MG-X. Pouvant accueillir des smartphones avec une diagonale allant jusqu’à 6,7 pouces, le pad de cette manette permet de profiter d’une plus grande réactivité en jeu, et de toutes les commandes traditionnelles d’une manette Xbox.

Quels sont les avantages de la Nacon MG-X ?

La MG-X est l’une des rares à proposer un design compatible avec un grand nombre de smartphones, intégrés au cœur de la manette via le support ajustable. Elle donne de ce fait l’impression de prendre une vraie console portable en main.

Les commandes sont intuitives avec de véritables joysticks qui répondent très correctement en plein jeu. Un bon point pour Nacon qui peut également se targuer d’offrir un produit avec une solide connexion Bluetooth. Pas de perte de signal et une latence minime sont les deux points forts de cette manette mobile.

Les joueurs les plus exigeants pourront donc profiter d’un produit efficace qui répond au quart de tour à tous les mouvements.

Comment connecter la manette Nacon MG-X à son smartphone ?

La connexion à la MG-X de Nacon est assez simple. Il suffit de charger la manette (avec le câble fourni et pas un autre), et d’appuyer sur le bouton Nexus pour l’allumer.

Rendez-vous ensuite dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone, activez la recherche et appuyez trois secondes sur le bouton dédié de la manette. L’appairage s’effectue alors très rapidement. Une fois la manette connectée, placez votre smartphone et lancez votre jeu. La manette s’adapte, rappelons-le, à toutes les tailles de smartphones jusqu’à 6,7 pouces.

Profitez de vos jeux Xbox Game Pass et Google Play Store en toute simplicité

Si la manette Nacon MG-X est clairement pensée pour permettre aux abonnées du Xbox Game Pass Ultimate de profiter de leur contenu sur mobile, elle vous s’avère aussi parfaite pour profiter des jeux du Google Play Store compatibles.

Le Play Store regorge de jeux mobiles qui possèdent des commandes complexes, et pas forcément adaptées à un usage entièrement tactile. Des titres comme comme Don’t Starve, Dungeon Hunter 5 ou Last Day on Earth : Survival, requièrent de nombreux boutons, qui ont vite tendance à surcharger l’écran, rendant vite l’action illisible. Comme nous l’avons déjà expliqué, jouer avec un pad adapté permet de résoudre efficacement ces problèmes.

Compatible avec la plupart des services de Cloud Gaming, tels que Stadia ou Nvidia Geforce Now, cette manette s’avère particulièrement efficace une fois utilisée avec le Xbox Game Pass Ultimate. Ce dernier propose en effet un catalogue riche de plus d’une centaine de titres, et place ainsi Microsoft comme l’un des principaux fournisseurs de jeux en ligne multiplateforme.

Le service propose sur son site un abonnement pensé pour les joueurs nomades incluant l’accès au catalogue via PC, console et mobile pour 12,99 € par mois. Cela inclut l’accès à l’ensemble du catalogue et plusieurs avantages comme un mode multi joueurs sur console, l’accès au programme Gold et un accès à la bibliothèque EA Play.

Le Xbox Game Pass Ultimate est, rappelons-le, la plateforme idéale et la plus optimale pour utiliser cette manette Nacon MG-X. Celle-ci est disponible au prix de 99,90€.