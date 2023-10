Cette marque lance une carte graphique concurrente de Nvidia et AMD, et elle est déjà moderne

Globalement inconnu au bataillon, du moins sous nos latitudes, le fabricant chinois Gitstar a annoncé cette semaine sa JH920. Cette petite carte graphique, pensée pour le format Mini-ITX, développe des performances supérieures à feu la GTX 1050... mais avec une prise en charge de certaines technologies modernes, comme le FidelityFX Super Resolution d'AMD.

Rarement mémorables, les GPUs chinois accusent globalement un retard technologique abyssal par rapport à ceux de Nvidia, AMD ou même Intel. Preuve en est avec la nouvelle création du fabricant Gitstar : la JH920, qui ne brille clairement pas par ses performances en 2023, mais qui pourrait tirer son épingle du jeu en matière de technologies prises en charge, de consommation et potentiellement de prix.

Dévoilée cette semaine, cette petite carte graphique se destine aux usages multimédia et au jeu en 1080p. Elle adopte un format adapté aux boîtiers compacts Mini-ITX (173,29 x 126,35 x 41,89 mm) et développerait, selon Gitstar, des performances supérieures à celles de la Nvidia GeForce GTX 1050 — avec un chouette bonus en prime : le support de la technologie FidelityFX Super Resolution d’AMD (ou FSR), concurrente du DLSS chez Nvidia et du XeSS d’Intel.

Pas de folie, mais une bonne base ?

On apprend par ailleurs que la Gitstar JH920 prend en charge les API OpenGL 4.0, Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2, et OpenCL 3.0. Aucune mention n’est par contre faite de DirectX, mais Gitstar explique que sa carte supporte les codecs HEVC (H.265) Encode et H.264, et qu’elle est capable de gérer un maximum de quatre écrans en 4K à 60 Hz au travers de ses quatre ports HDMI 2.0. En outre, les applications de création comme celles de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator…) seraient également pris en charge.

Reste que sur le plan technique, Gitstar ne nous montre rien de très folichon. Son GPU est cadencé à 1,2 GHz et développerait 1,2 TFLOPs (en FP32). Cette puce pourrait tout à fait être fabriquée par l’entreprise chinoise Jing Jiawei (qui avait déjà fourni des puces à Gitstar par le passé) mais nous n’en avons pas confirmation à ce stade. Sur la JH920, ce GPU est quoi qu’il en soit épaulé de 4 Go de mémoire vidéo GDDR6, montée sur un bus 64-bit délivrant 96 GB/s de bande-passante seulement.

Visiblement, l’ensemble se limiterait par contre à une enveloppe thermique de 30W, ce qui équivaut à la consommation d’un petit GPU de PC portable. Comprenez qu’il sera donc possible d’alimenter la carte uniquement au travers de sa connectique PCIe, sans la raccorder à l’alimentation principale. Pratique pour les configurations compactes.

Attendue plus tard en octobre, sur le marché chinois, la Gitstar JH920 devrait enfin avoir le mérite d’être abordable. Reste à savoir si toutes les promesses de compatibilité et de support évoquées plus haut seront bien honorées. On sait d’expérience que ce n’est, malheureusement, pas toujours le cas avec les cartes graphiques chinoises.