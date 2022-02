AMD pourrait lancer ses Ryzen 7000 Zen 4 un peu plus tôt que prévu

Officialisées par Lisa Su à l'occasion du CES 2022, les prochaines puces de bureau d'AMD, sous architecture Zen 4, étaient attendues au second semestre 2022. On apprend qu'elles pourraient arriver un peu plus tôt sur le marché.

Brièvement évoqués dans les dernières minutes de la conférence d’AMD lors du CES 2022, les nouveaux processeurs de bureau grand public « Ryzen 7000 », sous architecture Zen 4 et gravure 5 nm (exécutée par TSMC), pourraient arriver plus tôt que prévu chez les revendeurs. C’est ce que l’on apprend aujourd’hui de WCCFTech.

Le site spécialisé se fait l’écho de rumeurs disséminées sur Twitter par le leaker Greymon55. L’intéressé assure qu’AMD serait prêt à lancer ses nouvelles puces Ryzen desktop dès le début du troisième trimestre 2022, en compagnie de leur nouvelle plateforme AM5.

Le leaker laisse même entendre qu’un lancement complet pourrait intervenir à l’occasion du Computex 2022, qui doit se tenir entre les 24 et 27 mai prochain à Taipei (Taïwan). Cette estimation semble toutefois un peu exagérée. Pour rappel, AMD s’était contenté d’évoquer une commercialisation quelque part sur le second semestre 2022, sans plus de précisions. Au plus tôt, le lancement des puces Ryzen 7000 interviendrait donc en juillet.

Vers un lancement avancé pour les puces Ryzen 7000 ?

En l’état, le Computex pourrait, en revanche, offrir à AMD l’opportunité de nous donner plus de détail sur sa nouvelle architecture Zen 4 et sur la plateforme AM5, qui accompagnera ses futurs processeurs de bureau. La firme pourrait également en profiter pour détailler les modalités d’un lancement ultérieur. Ce dernier interviendrait alors, potentiellement, durant l’été.

Si ses informations sont difficiles à vérifier, Greymon55 fournit aussi des détails au sujet de la plateforme AM5. D’après lui, les cartes mères AM5 seraient presque prêtes à entrer en production. Le leaker assure même que les premiers échantillons seraient expédiés dans le courant du mois. Rappelons que la plateforme AM5 permettra notamment à AMD d’introduire la prise en charge de la mémoire DDR5 et du standard PCIe Gen 5. On y trouvera vraisemblablement aussi le nouveau socket LGA 1718.

Earlier than that. — Greymon55 (@greymon55) February 11, 2022

By the way, this month or so. — Greymon55 (@greymon55) February 11, 2022

Avancer le lancement des processeurs Ryzen 7000 et de la plateforme AM5 serait en tout cas une bonne stratégie pour la firme de Lisa Su. Ses puces Ryzen 5000, lancées il y a plus d’un an, commencent en effet à souffrir de la comparaison face aux nouveaux processeurs de bureau « Alder Lake » (12e génération), déployés par Intel il y a quelques mois. Reste que ce dernier ripostera quoi qu’il en soit avec sa future gamme « Raptor Lake » (13e génération) sur le 3e trimestre 2022.

