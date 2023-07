Synology C2 : voici le couteau suisse de Synology pour stocker ET préserver vos données en ligne

Expert dans les solutions de stockage “locales” (NAS en tête), Synology a depuis plus de 20 ans pour vocation d’aider particuliers et professionnels à sauvegarder et protéger leurs données. Une démarche que la société prolonge aujourd’hui avec une offre cloud particulièrement complète.

Un disque dur externe volé. Un téléphone qui tombe dans les toilettes. Un PC qui grille. Autant de scénarios qui ont pour résultat la perte irrémédiable de centaines, voire de milliers de documents. Des archives irremplaçables, entre photos de famille et documents uniques qui disparaissent d’un coup si l’on n’a pas pris ses précautions. Nous ne le répéterons jamais assez : il est primordial de sauvegarder le contenu de nos appareils afin de préserver les données ô combien précieuses qu’ils hébergent.

La manière la plus simple, mais aussi la plus sûre, pour éviter ce genre de désagrément consiste à faire régulièrement des copies de vos données. Sur un support physique (NAS) par exemple ou bien dans le cloud grâce à une solution adaptée à vos besoins. Déjà expert dans le stockage physique, Synology vous propose désormais une solution de stockage dans le cloud dédiée à la protection de vos données : C2. Un écosystème indépendant, très complet, mais aussi capable de fonctionner main dans la main avec un NAS pour une formule hybride qui marie le meilleur des deux mondes.

C2 Backup : tout le savoir-faire de Synology appliqué au stockage en ligne

Avec C2 Backup, Synology propose une solution de stockage dans le cloud simple et efficace pour les particuliers comme pour les professionnels. Ce service propose en effet un moyen de sauvegarder en quelques clics votre PC sous Windows, votre Mac, vos périphériques de stockage ou encore vos données OneDrive au sein d’un cloud sécurisé. Comment ? Eh bien tout simplement grâce à une application à installer sur votre machine et qui permet d’accéder à des fonctionnalités toutes plus utiles les unes que les autres.

La première d’entre elles, et sans doute la plus utile, permet d’automatiser le processus de sauvegarde de votre machine. En quelques clics, vous pourrez instaurer une routine de sauvegarde intégrale de votre système. C2 Backup ne se contente pas de copier vos photos et vos documents sur le cloud, il réalise une copie pure et simple du contenu de votre ordinateur. Copie qui pourra ensuite être réinstallée facilement, comme si rien ne s’était passé.

D’autres fonctionnalités particulièrement bien pensées vous attendent au sein de C2 Backup. Vous pourrez notamment :

sauvegarder automatiquement le contenu des supports de stockage externes branchés sur votre machine ;

augmenter la fréquence de sauvegarde de certains fichiers de manière à obtenir différentes versions, consultables indépendamment ;

profiter d’un chiffrement des données sauvegardées.

C2 Backup propose actuellement trois formules pour les particuliers : 500 Go pour 41,99 euros par an, 2 To pour 119,99 euros par an ou 5 To pour 299,99 euros par an.

Un écosystème complet pour assurer la sécurité de vos données en ligne

Pour compléter son offre de stockage en ligne, Synology propose une batterie de services supplémentaires à la carte :

C2 Password : un gestionnaire de mot de passe complet

Comme son nom le suggère, C2 Password permet d’enregistrer et organiser vos mots de passe et autres informations de connexions dans un trousseau sécurisé. Il est aussi capable de générer des mots de passe complexes à votre place si besoin est. C2 Password bénéficie en plus d’un énorme avantage dans la mesure où il peut être utilisé, pour un (unique) compte C2 Password, sur un nombre de périphériques illimité. Cerise sur le gâteau, sa version basique est entièrement gratuite.

C2 Transfer : pour le transfert de fichiers volumineux

Ce service a pour but de transférer de manière simple et sécurisée des fichiers, même volumineux, entre deux utilisateurs. Mais avec une subtilité supplémentaire : il fonctionne dans les deux sens. Vous pourrez non seulement envoyer un document à un tiers, mais aussi lui envoyer une demande et lui offrir un espace sécurisé pour effectuer le transfert. Histoire de vous simplifier la vie, il pourra appliquer un filigrane à vos fichiers pour en assurer la protection, ou s’intégrer à Outlook pour une utilisation plus fluide.

C2 Identity : un hub pour centraliser une flotte d’utilisateurs d’applications

Pensé pour les entreprises, C2 Identity est un moyen simple de gérer les accès utilisateurs à de nombreuses applications. Une fois intégrés à C2 Identity, les comptes utilisateurs bénéficient automatiquement de comptes pour les services utilisés par votre entreprise comme Slack, Trello, Google Workspace, Dropbox, ou bien Microsoft 365.

Cloud hybride : ne perdez plus jamais les données stockées sur votre NAS

La dernière partie de l’écosystème créé par Synology avec C2 a pour but de favoriser les interactions entre le stockage dans le cloud et le stockage physique, de manière à créer une infrastructure hybride. C2 Storage vient se greffer sur Hyper Backup pour créer des routines de sauvegarde de votre NAS Synology et éviter les pertes de données intempestives.

Pour assurer la sécurité de vos données, C2 Storage applique un chiffrement AES-256 côté client et l’accès aux données nécessite l’utilisation d’une clef privée protégée par mot de passe. Une double sécurité appréciable.

Pour les professionnels, Synology propose deux services supplémentaires. D’un côté, C2 Surveillance qui permet de sauvegarder en local et dans le cloud les enregistrements de sécurité. De l’autre, Active Insight qui permet de surveiller en temps réel l’intégrité et les performances d’une infrastructure NAS.