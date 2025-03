Oui, il existe même une journée dédiée à la sauvegarde des données personnelles

Un téléphone volé. Un disque dur qui lâche. Un PC infecté par un virus. Il existe mille et une façons, toutes plus bêtes les unes que les autres, de perdre vos données personnelles. Mais rassurez-vous, ce n’est pas une fatalité…

Comme la plupart des personnes à travers le monde, vous possédez sans aucun doute une quantité astronomique de données. Des milliers de photos sur votre téléphone. Des dizaines de documents administratifs numérisés sur votre ordinateur. Une collection de films, séries et musiques qui dort au chaud sur un disque dur externe.

Et comme la plupart des personnes à travers le monde, vous n’avez sans doute pas fait de copie, de sauvegarde ou de backup de quelque sorte que ce soit de toutes ces précieuses données.

Et c’est là que le bât blesse. Car au moindre pépin, de votre fait ou non, ces données sont susceptibles d’être altérées, ou pire, de disparaitre irrémédiablement. C’est pour éviter ce genre de désagréments, et prévenir les risques de perte de données se tient tous les 31 mars le World Backup Day. Une initiative lancée en 2011 et qui vise à rappeler à toutes et tous l’importance de la sauvegarde des données. Cette année encore, Boulanger répond à l’appel en proposant, dans les semaines qui viennent, une série de promotions sur une large variété de support de stockage.

Professionnels ou particuliers : pourquoi faut-il sauvegarder régulièrement ses données personnelles ?

Cela peut paraître idiot dit comme cela, mais la raison principale pour sauvegarder vos données, c’est d’éviter qu’elles ne disparaissent. Les données numériques, bien qu’immatérielles, sont plus fragiles qu’on ne le pense au premier abord dans la mesure où elles sont dépendantes du support qui les abrite.

Prenons les photos présentes sur votre téléphone par exemple. Tant que vous avez votre smartphone, aucun problème à l’horizon. Vous pouvez les consulter comme bon vous semble, les partager, et vous remémorer simplement tous les bons souvenirs qu’elles véhiculent.

Sans ce téléphone en revanche, l’intégralité de vos photos disparait. Et les risques de perdre votre smartphone sont nombreux : vols, perte, casse et autres évènements du même acabit sont bien plus nombreux qu’on ne le pense.

D’après une étude menée par Kensington Study en 2013, près de 113 téléphones sont perdus ou volés chaque minute. Et il ne s’agit là que d’un exemple parmi tant d’autres. Que ce soit les documents hébergés sur votre ordinateur ou dans le cas d’une entreprise, sur des serveurs, des historiques de communication sur une boite mail ou un téléphone : aucune donnée n’est à l’abri d’une maladresse ou d’une personne malintentionnée.

La solution pour éviter ces désagréments ? Avoir le réflexe de sauvegarder ses données ailleurs que sur leur support d’origine. Une pratique déjà assez répandue dans le monde de l’entreprise et qui gagne à être connue du grand public.

Et la bonne nouvelle, c’est que le processus de sauvegarde est simple comme bonjour. De nombreux services en ligne permettent ainsi de faire des backups de votre ordinateur ou de votre smartphone dans le cloud. Et il est très simple de faire l’acquisition d’un support de stockage pour y héberger une copie de vos fichiers les plus précieux. Le plus dur dans tout cela reste sans doute de ne pas oublier d’effectuer des sauvegardes régulières…

Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire : à partir du 31 mars, prenez part au World Backup Day et réalisez une sauvegarde de toutes vos données les plus précieuses et les plus critiques pour être sûr de ne pas vous retrouver le bec dans l’eau en cas de problème.

Disque dur externe, clef USB, NAS : quelle solution choisir pour protéger mes données ?

Outre les services de backup et de stockage dans le cloud comme ceux proposés par Microsoft, Google ou Apple, l’une des solutions les plus simples et les plus directes pour sauvegarder vos données reste de faire l’acquisition d’un support physique dédié à cet effet.

Une grande variété de support est en effet disponible sur le marché, avec des typologies d’utilisation différentes. Quel que soit le type de donnée que vous voulez sauvegarder, leur volume, l’appareil que vous souhaitez protéger, ou bien la manière dont vous souhaitez effectuer votre backup, vous êtes à peu près sûr de trouver un support de stockage adapté à votre usage. Encore faut-il savoir lequel choisir…

Clef USB : c’est sans doute le périphérique le plus simple à utiliser, mais il est loin d’être adapté pour héberger un backup complet. La clef USB est en revanche parfaite pour sauvegarder et transporter vos fichiers les plus précieux, de manière à les avoir en permanence avec vous ;

c’est sans doute le périphérique le plus simple à utiliser, mais il est loin d’être adapté pour héberger un backup complet. La clef USB est en revanche parfaite pour sauvegarder et transporter vos fichiers les plus précieux, de manière à les avoir en permanence avec vous ; Carte SD et MicroSD : vous souhaitez effectuer un backup de vos appareils (smartphones, tablettes, appareils photos), les supports types carte SD ou MicroSD sont parfaits pour cela. Il s’agit aussi d’un excellent moyen d’étendre le stockage de vos appareils et d’éviter de devoir supprimer certains de vos fichiers pour “faire de la place” ;

vous souhaitez effectuer un backup de vos appareils (smartphones, tablettes, appareils photos), les supports types carte SD ou MicroSD sont parfaits pour cela. Il s’agit aussi d’un excellent moyen d’étendre le stockage de vos appareils et d’éviter de devoir supprimer certains de vos fichiers pour “faire de la place” ; HDD (Hard Disk Drive) et SSD (Solid State Drive) : regroupés sous l’appellation de disque durs externes, ces deux types de périphériques de stockage sont très intéressants pour sauvegarder de grosses quantités de données. Moins onéreux, le HDD est aussi un peu moins performant et plus fragile que le SSD, qui bénéficie lui de vitesses d’écriture et de lecture plus grandes. Dans les deux cas, il s’agit d’une solution économique et simple pour mettre à l’abri vos données ;

regroupés sous l’appellation de disque durs externes, ces deux types de périphériques de stockage sont très intéressants pour sauvegarder de grosses quantités de données. Moins onéreux, le HDD est aussi un peu moins performant et plus fragile que le SSD, qui bénéficie lui de vitesses d’écriture et de lecture plus grandes. Dans les deux cas, il s’agit d’une solution économique et simple pour mettre à l’abri vos données ; le NAS (Network Attached Storage) : c’est sans doute la solution la plus efficace pour protéger toutes vos données. Mais c’est aussi, bien souvent, la plus chère. Doté d’un grand volume de stockage, le NAS profite aussi d’une connexion internet qui le rend accessible en permanence. De plus, les NAS bénéficient aussi bien souvent d’une partie logicielle qui permet de créer simplement des routines de backup pour un PC ou un smartphone. Une manière d’automatiser la sauvegarde de vos données pour éviter d’avoir à y penser.

