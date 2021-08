Test de Ecojoko : analyser et réduire sa consommation d’énergie électrique devient un jeu

Introduction

Les économies d’énergie électrique sont devenues une nécessité, aussi bien financière qu’écologique. Mais il reste difficile d’appréhender sa consommation et les méthodes nécessaires pour la réduire. Ecojoko se veut la réponse idéale avec un assistant simple à installer et à utiliser afin d’acquérir de bonnes habitudes.

Entre l’électroménager, l’éclairage et les nombreux objets connectés présents dans un foyer, il est difficile de savoir comment est ventilée sa consommation électrique. Or, comment mettre en place et appliquer une stratégie d’économie d’énergie sans comprendre comment nous l’utilisons ? C’est là que la startup française Ecojoko veut changer la donne avec son assistant d’économie d’énergie.

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par le constructeur.

Un assistant au look rétro

Ecojoko se présente sous la forme de deux modules distincts. Le premier est le capteur qui se compose d’une plaque servant de capteur en elle-même et d’un boîtier qui permet la transmission d’informations. Le second module, petit boîtier rond au look rétro, est l’assistant.

Il repose sur un pied en métal discret placé à l’arrière, sachant qu’il est possible de simplement l’accrocher à un mur. La face avant affiche un écran LCD rond qui est entouré d’un compteur avec deux aiguilles. Celle du haut indique la consommation en temps réel et celle du bas le niveau d’économie ou de surconsommation. Sur le dessus, trois boutons permettent d’interagir avec l’assistant. Ce dernier se connecte à votre réseau via une connectique ARJ 45 ou en Wi-Fi. Dans ce cas, le seul câble nécessaire est celui de l’alimentation électrique.

En plus de l’écran tactile en façade, l’assitant propose 3 boutons sur le dessus // Source : Frandroid – Yazid Amer L’assistant peut s’accrocher au mur et propose un port ARJ 45 en plus du Wi-Fi // Source : Frandroid – Yazid Amer

Une installation aussi simple que rapide

L’installation se fait en deux temps, en premier lieu le capteur et ensuite l’assistant. Dans les deux cas, vous aurez besoin de l’app Ecojoko.

Cette dernière vous accompagne avec des pas-à-pas très bien réalisés et simples à mettre en œuvre.

L’installation du capteur

Ecojoko est un produit pensé pour le grand public et ne demande aucun outil. Ainsi, pour installer le capteur, vous n’aurez aucun branchement électrique à faire. Il relève les signaux électriques émis au niveau du disjoncteur et ensuite les envoie à l’assistant. Le constructeur nous a expliqué que chaque appareil électrique émet une signature différente et toute l’intelligence d’Ecojoko est de les interpréter. Ainsi, il doit en théorie mesurer la consommation électrique globale et la ventiler par type de produit (cuisson, chauffage, éclairage, réfrigération, lavage du linge ou de la vaisselle, informatique…).

La capteur se colle à votre disjoncteur // Source : Frandroid – Yazid Amer Le boitier qui accompagne le capteur ne tiendra pas dans tous les coffres électriques // Source : Frandroid – Yazid Amer

La petite plaque rectangulaire et blanche du capteur Ecojoko doit simplement être installée sur le disjoncteur. Elle est maintenue par une surface adhésive et reliée par un câble d’environ un mètre au boîtier qui se charge de transmettre les informations à l’assistant. Attention, il est assez gros et ne tiendra peut-être pas dans tous les coffres électriques. Ceci fait, nous passons à la seconde étape de l’installation.

Installation de l’assistant Ecojoko

La première chose à faire est de choisir un lieu stratégique où placer le produit. Ne prenez pas cela à la légère. En effet, le boîtier permet d’accéder à toutes les informations sans passer par l’app. En le plaçant dans un endroit où tous les membres du foyer, enfants inclus, peuvent lire les informations affichées, cela aide à enclencher une dynamique positive. En effet, chacun peut alors s’accaparer le produit, constater de visu le niveau de consommation, une surconsommation éventuelle, et alors agir.

L’installation est simplissime. Une fois branché électriquement, un QR Code apparaît sur l’écran LCD. Scannez-le avec l’app et l’appareillage se fera automatiquement. Il ne vous reste plus qu’à renseigner les informations liées à votre abonnement électrique (type d’abonnement, opérateur, puissance, heures creuses…). Ensuite, l’app vous demande d’entrer le relevé de votre compteur le jour de l’installation, puis 24 h après et enfin 15 jours après. Cela sert à étalonner l’Ecojoko. Notez qu’il faut environ 3 à 4 semaines pour que le produit puisse vous donner des informations sur la ventilation de votre consommation électrique.

Une app claire et surtout ludique

L’app Ecojoko est très simple à prendre en main et chaque écran est aussi clair que facile à appréhender. L’accueil reproduit l’affichage de l’assistant physique, aiguilles incluses.

En appuyant sur l’icône Menu en haut à gauche, vous avez accès à des informations plus détaillées. La page Mesures affiche votre consommation par année, mois, semaine ou heure par heure dans une journée. Vous pouvez même avoir accès à la température et au niveau d’humidité ambiant. Ainsi, si vous avez un climatiseur, utilisez le chauffage, un ventilateur ou un humidificateur d’air, vous pouvez analyser finement les informations pour établir une stratégie de chauffe ou de rafraîchissement optimale.

Vous pouvez visualiser votre consommation électrique heure par heure // Source : Frandroid – Yazid Amer Jour par jour // Source : Frandroid – Yazid Amer Semaine par semaine // Source : Frandroid – Yazid Amer A l’année, mois par mois // Source : Frandroid – Yazid Amer

La page Économies affiche un résumé de vos économies d’énergie réalisées ou de vos surconsommations enregistrées en fonction de votre consommation de référence. Ici pas de watts, l’information est affichée en euros sonnants et trébuchants.

Vous pouvez visualiser d’un coup d’œil votre consommation et les économies réalisées par semaines et mois // Source : Frandroid – Yazid Amer Si l’affichage simplifié manque de précision pour vous, un affichage sous forme de diagramme vous conviendra mieux // Source : Frandroid – Yazid Amer

Analyse consommation est l’outil qui vous servira à vraiment enclencher vos stratégies d’économie d’énergie. Ainsi, il ventile votre consommation selon 8 postes différents. La page Activation est très intéressante. Elle donne accès aux signaux relevés par le capteur. Ainsi, vous pouvez connaître le moment où un appareil est activé et le temps d’utilisation. Cet outil permet d’affiner l’analyse de consommation. En effet, nous constatons à l’usage que la ventilation de la consommation n’est pas toujours très précise.

Bien qu’imprécise, l’analyse par poste d’utilisation est instructive // Source : Frandroid – Yazid Amer Cette page permet d’affiner la ventilation de votre consomation // Source : Frandroid – Yazid Amer

Chaque jour, vous recevrez dans Message un résumé de votre consommation journalière ou des alertes de surconsommation. Enfin, l’onglet Missions pour économiser réunit un ensemble d’objectifs sous forme de gamification pour motiver toute la famille à réaliser des économies d’énergie.

Notez que l’assistant Ecojoko permet d’accéder à presque toutes les informations disponibles dans l’application directement sur l’écran LCD grâce aux trois boutons physiques placés au-dessus de l’appareil.

Instructif et motivant malgré un manque de précision

Pour être vraiment intéressant, il faut intégrer l’Ecojoko dans une routine quotidienne pour l’ensemble du foyer. L’affichage sur l’écran de la consommation en temps réel et du niveau d’économie énergétique est vraiment bien pensé. Même les enfants peuvent intégrer ces informations très simplement. Ainsi, la petite fille de neuf ans du testeur, fortement sensibilisée à l’écologie, peut visuellement constater ce que « coûte » une lumière restée allumée. Elle s’est rapidement accaparé le produit et s’est régulièrement permis de faire des rappels à ses parents…

À l’usage, à chaque alerte de surconsommation, nous en cherchons la cause pour mieux la corriger. Vient alors un des aspects frustrants du produit. En effet, la répartition de la consommation n’est pas toujours très précise. D’où l’intérêt de l’affichage Activation dans Analyse de consommation, qui nous aide à déterminer avec plus de précision l’origine d’un pic de consommation ou simplement d’affiner la ventilation.

L’affichage des économies en euros est aussi très motivant. Certains usages sont incompressibles, comme la cuisson des aliments. Mais on se surprend à ne plus laisser préchauffer un four inutilement, ou alors à bien programmer l’usage du lave-linge, vaisselle durant les tarifs de nuit. Ou alors à tester différentes configurations de chauffage d’un jacuzzi par exemple pour trouver le meilleur rapport confort/coût.

Les modules des gamification sont aussi didactiques que stimulants. La page Missions vous donne des objectifs précis à atteindre. Prenons l’exemple des missions liées aux appareils en veille. Nous pouvons apprendre à débrancher les appareils qui ont des veilles cachées comme des cafetières par exemple. Vous constaterez aussi que bien des appareils comme les téléviseurs n’ont plus de bouton OFF physique, mais uniquement une veille. Nous avons ainsi réuni son alimentation, celle de la barre de son et d’un lecteur Blu-ray sur une multiprise avec un interrupteur.

Chaque groupe de missions nous apprend à mieux consommer et surtout nous donne des stratégies pour économiser. Si chaque membre du foyer s’implique, cela peut rapidement devenir rentable. Les plus compétitifs seront encore plus motivés par l’onglet Classement qui permet de vous comparer avec l’ensemble des utilisateurs Ecojoko ou ceux correspondant à votre profil de logement.

Sur le long terme, si Ecojoko est bien intégré dans la routine du foyer, il devient possible de réaliser de réelles économies d’énergie. Peut être pas les 25 % que promet au maximum le constructeur, mais une réduction de sa consommation de 5 à 15 % reste un objectif atteignable. Reste qu’il faut mettre sur la balance les 199 euros que coûte l’appareil à l’achat. Une simple règle de trois nous démontre que l’investissement devient rentable si vous avez une facture annuelle d’au moins 2000 euros. Si vous prenez Ecojoko en location (79 euros/an), votre facture doit être de 800 euros annuels pour que cela devienne véritablement intéressant.

Enfin, pour ceux qui cherchent la petite bête et ont bien raison de le faire, sachez que l’Ecojoko consomme entre 1 et 2 euros par an d’électricité.

Prix et disponibilité

L’Ecojoko est commercialisé au prix de 199 euros sur le site d’Ecojoko, ainsi que chez Amazon et d’autres revendeurs. Le constructeur propose en plus une solution de location annuelle à 79 euros/an accessible uniquement sur son site.