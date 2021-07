Le barbecue aussi devient connecté pour des cuissons parfaites de loin

Connu pour ses barbecues, la marque américaine Weber a ajouté cette année deux références de modèles connectés. Une aubaine pour les plus paresseux qui ne veulent pas rester de longues minutes debout devant l'appareil et qui vont pouvoir surveiller la cuisson à distance depuis leur terrasse ou leur canapé.

Été rime avec farniente, temps de vivre et repas entre amis. Alors, pourquoi, même si le moment est convivial, devoir rester de longues minutes à surveiller le barbecue quand les autres sont en train de profiter tranquillement de l’apéritif ?

Weber a pensé aux cuistots les plus feignants (ou les moins courageux) qui veulent profiter de leurs vacances ou de leur temps pour faire autre chose. Et pour cela, la marque américaine compte désormais à son catalogue de barbecues deux modèles connectés : les Genesis II EX-315 GBS et EX-335 GBS.

Le plaisir simple de faire autre chose en même temps

Pour utiliser ces barbecues dits intelligents qui fonctionnent au gaz, il faut évidemment profiter d’une connexion Wi-Fi qui couvre aussi votre jardin ou votre terrasse (peu de chance que vous soyez en train de faire votre barbecue en intérieur, on vous le déconseille !). L’application compagnon va ainsi surveiller la cuisson de la viande selon les paramètres que vous aurez définis (temps de cuisson, température, résultat recherché…) pendant que vous sirotez votre cocktail ou regardez un match entre amis.

Vous recevrez alors des notifications au fil de la cuisson pour suivre ainsi à distance l’évolution de votre futur repas. L’app Weber Connect vous avertira ainsi quand il est temps de retourner vos brochettes ou de sortir la côte de bœuf des flammes pour la servir. L’application propose également des recettes pour réussir impeccablement son barbecue.

Sur le barbecue, on trouve également un écran pour indiquer et régler la température manuellement, savoir combien de temps de cuisson il reste, en plus du suivi sur l’application. Comme sur de nombreux appareils de la marque, on trouve une zone de saisie Sear optimisée pour une chaleur obtenue rapidement pour la saisie des viandes (montée en température plus rapide), des tablettes latérales en acier inoxydable pour cuisiner, des espaces de rangement de chaque côté, des supports pour maintenir au chaud les aliments sous le couvercle et le système de cuisson GS4 pour renforcer les saveurs, mais aussi mieux gérer les graisses et le nettoyage facilement.

Mais le pouvoir de la cuisson à distance a cependant un prix. Le premier modèle démarre à 1 363,95 euros pour le Genesis II EX-315 GBS qui dispose de trois feux et deux plateaux. Le Genesis II EX-335 GBS dispose en prime d’une grille de cuisson BBQ System en fonte pour une meilleure saisie et d’un réchaud latéral.

À noter que Weber annonce qu’une compatibilité avec des appareils Huawei ou Xiaomi n’est pas garantie, sans avancer de raison.

Connecter aussi un barbecue lambda

Et si vous voulez connecter votre propre barbecue, il existe aussi une solution : Weber Connect Smart Grilling Hub. Ce boîtier rend moderne n’importe quel modèle, même d’une autre marque. Car il s’agit avant tout de sondes qui vont vous permettre de suivre la cuisson de vos viandes et aliments dans lesquelles elles sont installées. Le boîtier se connecte en Bluetooth à votre smartphone et utilise le Wi-Fi pour vous envoyer les informations.

Depuis l’app du smartphone, il suffit de renseigner les informations sur le type de viande posée sur la grille et la cuisson espérée. Vous pouvez ensuite suivre en temps réel l’évolution de la cuisson sur votre smartphone et être alerté quand c’est prêt ou par étape de cuisson.

Le Weber Connect Smart Grilling Hub est vendu à 157,49 euros sur le site de Weber et chez les revendeurs partenaires.