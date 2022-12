Creality continue d’innover dans l’impression 3D avec l’Ender-5 S1 et le Sonic Pad

Creality est une marque emblématique de l'univers de l'impression 3D, et elle continue de faire évoluer son catalogue. Au programme de cette fin d'année, une nouvelle imprimante 3D haut de gamme et le Sonic Pad, un accessoire qui change la donne.

Après la série Ender-3, mise à jour cet été avec une refonte complète de ses modèles, Creality a décidé de remettre à niveau l’une des séries emblématiques de son catalogue. En cette fin d’année, c’est l’Ender-5 qui a le droit à un petit coup de jeune sous la forme d’une version S1 qui embarque toutes les dernières nouveautés du constructeur d’imprimantes 3D.

Cette fin d’année lui a aussi permis d’enrichir sa gamme d’accessoires avec le Sonic Pad. Un écran déporté plein de surprises, capable de donner un coup de jeune à vos machines d’impression grâce à Kippler, un firmware améliorant performances et ergonomie.

Découvrir les nouveautés du catalogue Creality :

l’imprimante 3D Ender-5 S1 à 611 euros ;

l’écran déporté Sonic Pad à 189 euros.

Ender-5 S1 : le renouveau de la série Ender-5 est en marche

Avec cette version S1 de l’Ender-5, Creality propose l’une de ses imprimantes 3D les plus avancées de son catalogue. Elle s’appuie sur les bases déjà très solides de la série Ender-5 en lui offrant un sacré coup de jeune. Pour commencer, c’est un moteur d’extrusion Sprite en direct drive dual gear qui fait son apparition, lui conférant une vitesse d’impression pouvant grimper jusqu’à 250 mm par seconde. Ce moteur peut aussi atteindre les 300°, ce qui assure à l’Ender-5 S1 une compatibilité avec plus de types de filaments (PLA, PC, PETG, ABS, TPU, HIPS et ASA).

Afin d’assurer une impression sans anicroches, c’est toute la structure de l’Ender-5 qui a été revue. Cette version S1 possède désormais un châssis cubique en métal, ainsi que des pieds en silicone qui limitent les vibrations durant l’impression. Les mouvements de la tête d’extrusion sur les axes X, Y et Z sont pour leur part assurés par des moteurs « pas à pas » de grande qualité. Des axes en aciers permettent pour leur part d’assurer la transmission avec précision à chaque instant, y compris à la vitesse d’impression maximale.

Côté matériel, Creality n’est pas allée à l’économie en équipant cet Ender-5 S1 d’une carte mère 32 bits et surtout, d’un système de nivellement CR Touch en 16 points permettant d’assurer le niveau du plateau d’impression en toute simplicité. Un écran tactile de 4,3 pouces est aussi de la partie, pour gérer les paramètres d’impression directement depuis l’imprimante. Cerise sur le gâteau, l’interface (très claire) est entièrement traduite en français. Un port USB Type-C (pour connecter une clef ou un périphérique) et un lecteur de carte SD viennent achever le tout.

De menues améliorations viennent enfin compléter cette mise à jour de l’Ender-5. Du côté de l’alimentation tout d’abord, avec l’intégration à la base de l’imprimante du bloc d’alimentation 350 W. Un connecteur sécurisé de type aviation sera ensuite utilisé pour relier l’imprimante à son câble d’alimentation. Afin d’assurer l’intégrité des impressions, d’éviter les interférences extérieures et proposer un meilleur contrôle de la température, Creality propose aussi en option des panneaux acryliques permettant d’isoler la surface d’impression de l’extérieur.

Dévoilée en novembre dernier, la Creality Ender-5 S1 est actuellement disponible pour 611 euros sur la boutique Creality.

Sonic Pad : l’écran déporté qui avait plus d’un tour dans son sac

Le Sonic Pad se présente comme un écran que vous pouvez connecter à votre imprimante 3D, pour peu qu’elle fasse partie de la liste des machines compatibles. Équipé d’une dalle IPS de 7 pouces dotée d’une définition de 1024 par 600 pixels, il dispose aussi d’un SoC Creality T800 64 bits, 2 Go de RAM et 8 Go de stockage. Un module Wi-Fi, ainsi que divers ports (un RJ45 et 4 USB) viennent parachever cette panoplie. De quoi fournir un surcroit de puissance à la grande majorité des machines actuelles, et leur ajouter de nombreuses fonctionnalités.

Grâce au Sonic Pad, vous pourrez par exemple brancher très facilement une caméra USB pour surveiller, capturer ou streamer vos sessions d’impression. Sa connexion Wi-Fi vous permet aussi de piloter votre imprimante à distance depuis votre PC ou votre smartphone grâce à l’application dédiée. Petit plus, le Sonic Pad est capable de gérer plusieurs imprimantes 3D simultanément.

Mais le véritable intérêt de ce périphérique réside indéniablement dans sa partie logicielle. Le Sonic Pad fonctionne sous Klipper, un firmware bourré d’avantages et capable de véritablement métamorphoser votre expérience de l’impression 3D. En sus d’une interface plus esthétique et ergonomique, il propose surtout d’augmenter la vitesse d’impression de votre imprimante à filament au-delà des paramètres indiqués par le constructeur.

Comment ? Eh bien grâce à plusieurs facteurs. La fiche technique tout d’abord, qui offre plus de puissance de calcul. Ensuite, grâce aux algorithmes et logiciels apportés par Klipper qui permettent de mieux gérer les mouvements de la tête d’impression, y compris à grande vitesse. De quoi atteindre une vitesse 2 à 5 fois supérieure, le tout, sans aucune perte de qualité.

Compatible avec trois modèles d’imprimantes Creality au moment de sa sortie, le Sonic Pad peut désormais être utilisé avec 22 références différentes. Le constructeur devrait continuer à mettre à jour son produit au fil des semaines et mois qui viennent pour le rendre compatible avec encore plus d’imprimantes.

Mieux, le Sonic Pad suit les règles de la communauté Open Source, ce qui permet aux utilisateurs de modifier à leur guise le code source de la machine. De quoi lui permettre, par exemple, de fonctionner sur des imprimantes 3D d’autres marques.

Le Sonic Pad est d’ores et déjà disponible à la vente et est proposé au tarif de 189 euros.