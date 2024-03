Test Moulinex Easy Fry & Grill XXL : faussement connectée, mais réellement friteuse

Avec sa toute nouvelle friteuse à air Moulinex Easy Fry & Grill XXL, le champion français du petit électroménager nous promet la meilleure air fryer du marché, avec en plus une capacité supérieure à la moyenne. Une application compagnon vient apporter une fine touche de numérique, mais n'influe pas sur la friture. Voici son test complet !

Après avoir testé la friteuse à air chaud connectée Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4 L, nous passons maintenant au champion français du petit électroménager Moulinex avec son Easy Fry & Grill XXL. Le constructeur promet une « friture » à air plus vraie que nature, une grande polyvalence et une capacité de cuisson supérieure à la moyenne.

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par le constructeur.

Design et fonctionnalités : compacte, élégante et connectée

Nous retrouvons la forme commune à toutes les AirFryer, avec ici des lignes particulièrement soignées et équilibrées. L’Easy Fry & Grill XXL existe uniquement en noire, avec une robe qui alterne plastique noir brillant et plastique noir effet métal brossé. Des touches de couleur argent sur le dessus du produit et sa poignée apportent encore plus d’élégance à la bête. Un large panneau sensitif avec un afficheur LCD termine le tour du propriétaire.

Nous bénéficions d’une puissance de chauffe de 1 830 W et Moulinex ajoute la technologie Extra-crisp censée reproduire le croustillant des aliments habituellement cuits en friture. Il est important de rappeler qu’un air fryer demeure avant tout un mini-four à chaleur tournante.

Le bac de cuisson présente un confortable volume de 6,5 l, qui peut se diviser en deux grâce au séparateur livré avec. Ce dernier permet de cuisiner deux aliments différents en une seule fournée. Par exemple, vous pourrez cuire des frites et du poisson pané simultanément. Proposé à 199 euros, ce produit se positionne comme un modèle haut de gamme, impression confirmée par une qualité de fabrication impeccable.

Installation et configuration : la simplicité du début à la faim

La Moulinex Easy Fry & Grill XXL occupe un volume de 36,1 x 30,3 x 43,2 cm pour poids de 5,5 kg et une capacité de 6,5 litres. L’embonpoint de ce dernier est donc très maîtrisé, surtout si l’on considère le choix d’un large panneau de contrôle tactile. Il n’en reste pas moins qu’il prendra une place significative sur le plan de travail et nécessite un meuble de rangement assez spacieux en profondeur et surtout en hauteur. Avant de la positionner, n’oubliez pas qu’un flux d’air chaud s’évacue par l’arrière.

Les commandes se situent toutes dans le tableau de commande situé en haut de la façade avant. Il occupe presque toute la largeur du produit et propose huis pictogrammes donnant accès à des modes de cuisson préprogrammés. La fonction AirFry et Grill sont activables manuellement, tout comme il est possible de modifier la température et le temps de cuisson à la volée. À l’usage, c’est très agréable, les commandes répondent parfaitement. En comparaison, la molette de sa concurrente Xiaomi est moins rapide et efficace.

Passons maintenant à l’application Moulinex, recettes et plus. Elle n’a qu’un seul rôle, centraliser toutes les recettes et astuces nécessaires à ce produit. La connectivité est tout simplement inexistante, une déception de la part de ce constructeur.

Moulinex, recettes et plus… Télécharger gratuitement

Du point de vue esthétique et ergonomique, l’application est bien pensée. Nous disposons d’une page d’accueil qui propose des suggestions de recettes. En passant par l’onglet « Recettes » vous accédez au catalogue complet de 64 recettes…

C’est bien peu et nous nous attendions à un plus grand choix. Moulinex propose des packs thématiques supplémentaires tels que Pain, Végétarien, ou encore Poulet et bien d’autres. Toutefois, quand nous avons voulu y accéder, les pages sont restées tristement vides…

Cela ne fait pas très sérieux, alors que pour d’autres de ses produits, la marque fait beaucoup mieux. Surtout que les recettes sont présentées de façon très didactique et sont accessibles au plus grand nombre.

Point positif, il est possible de faire une recherche de recette par ingrédient ou encore de les filtrer par ingrédients que vous n’aimez pas ou allergènes pour vous.

À l’usage : efficace et pratique

La cuve de cuisson est très bien fabriquée, la poignée n’absorbe pas du tout la chaleur, assurant une manipulation sans désagrément. Tant que vous évitez de toucher ses bords en métal, aucun risque de brûlure n’est à craindre. De plus, la cuve anti-adhésive est un modèle du genre, l’entretien est d’une rare simplicité. Un coup d’éponge avec de l’eau savonneuse lui redonnera son éclat d’origine. Cela s’applique également aux autres accessoires que sont la grille et le séparateur.

Source : Yazid Amer pour Frandroid Source : Yazid Amer pour Frandroid

Le constructeur annonce une puissance de 1 800 Watts, pour une plage de température allant de 80° à 200°. Avec une cuve de 6,5 litres, il est possible de préparer 1 à 1,5 kg de frites, de quoi contenter une famille de quatre à cinq personnes. Si vous utilisez le séparateur, les portions correspondent alors à celle d’une ou deux personnes.

Nous avons suivi les recettes de l’application et utilisé les modes de cuisson préprogrammés pour réaliser des frites surgelées et fraîches, des beignets de calamar frais, des nuggets de poulet frais, des poix chiches rôties au curcuma et au miel et du brocoli rôti. Commençons par les frites surgelées où nous avons utilisé le mode frite, qui ne fait pas de distinction entre les fraîches et les surgelés. Il nous a fallu 20 minutes pour obtenir un résultat convaincant. Nous avons même un croustillant appréciable, mais l’intérieur manque un peu de fondant avec un bon tiers des frites un peu farineuses à l’intérieur.

Avec des frites fraîches, nous avons un résultat qui tient parfaitement la route après 25 minutes. Elles arborent une couleur dorée honorable et une texture croustillante, bien que moins prononcée que celle des frites surgelées.

Ensuite, place aux beignets de calamars et aux nuggets de poulet frais. Nous les avons cuits simultanément pour évaluer l’impact éventuel de cette cuisson conjointe. Au niveau olfactif et gustatif, nous n’avons pas constaté de contamination croisée et avons savouré des produits parfaitement cuits, arborant une belle teinte dorée et une texture croustillante très appréciables.

Source : Yazid Amer pour Frandroid Source : Yazid Amer pour Frandroid

Pour le brocoli rôti, nous obtenons un résultat nettement supérieur à celui de la friteuse à air Xiaomi. La cuisson est plus homogène, et l’aspect ainsi que la saveur rôtie sont plus prononcés. Nous avons également rôti des pois chiches, au curcuma et d’autres avec du miel. Dans le premier cas, l’aspect rôti est très inégal, tandis que dans le second, le miel permet une caramélisation plus réussie, apportant ainsi davantage de croustillants.

Au niveau des poissons, la cuisson est réussie. Assurez-vous de vérifier périodiquement la progression de la cuisson afin d’éviter de vous retrouver avec une chair trop cuite. Une précaution qui doit pareillement être appliquée aux viandes blanches et rouges. Si vous visez un aspect vraiment rôti, prenez le temps de badigeonner les ingrédients avec de l’huile ou une marinade. Attention, dans tous ces cas, l’utilisation de la plaque grille est indispensable. Elle assure une meilleure circulation de l’air et permet un léger marquage.

Notez que ce produit est livré avec une cuillère doseuse pour l’huile et que les quantités demandées sont bien moindres que celles demandées par la Xiaomi Air Fryer Pro 4 L. Nous avons ici une véritable friteuse « presque » sans huile. Pour terminer, à la différence d’une véritable friteuse, vous devez régulièrement remuer les ingrédients pour obtenir une cuisson réellement homogène. La friteuse à air nous alerte par un bip sonore pour nous informer du ou des moments où vous devez effectuer cette action. Néanmoins, n’hésitez pas à effectuer cette opération plus fréquemment que recommandé pour atteindre un résultat optimal.

Prix et disponibilité de la Moulinex Easy Fry & Grill XXL

La Moulinex Easy Fry & Grill XXL est disponible au prix de 149,99 euros sur le site de Xiaomi et les revendeurs partenaires.