Test de la Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L : une friteuse connectée honorable, mais encore imparfaite

Xiaomi renforce son offre en cuisine avec la Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L. Elle propose une friture sans huile, de cuir des aliments très divers, de les rôtir et tout cela aidé par la connectivité. Un produit attrayant, mais qui affiche pourtant quelques faiblesses. Voici notre test complet.

Xiaomi s’investit beaucoup dans la maison connectée, ce qui inclut la cuisine. Après une première version de sa friteuse connectée en 2022, nous avons droit à sa version améliorée, la Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4 L. Au menu, une capacité plus importante passant de 3,5 L à 4L, une fenêtre en façade pour garder un œil sur la cuisson et un système de friture à air chaud amélioré. De quoi se régaler tout en ménageant l’espace dans sa cuisine ? Nous avons passé des heures à cuisiner pour le vérifier.

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par le constructeur.

Design et fonctionnalités : compacte, élégante et connectée

La Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L reprend le design de la Xiaomi Smart Air Fryer 3,5 L sortie l’année dernière. Nous retrouvons donc son design minimaliste, une belle robe laquée blanche et le panneau de commande sous la forme d’un bouton rotatif avec écran OLED en son centre. Si la poignée est toujours la même, nous avons maintenant une nouvelle fenêtre en façade qui permet de surveiller l’avancée de la cuisson.

Xiaomi annonce une puissance de chauffe de 1 600 W contre 1 500 pour la version précédente. Le produit est en réalité un mini-four dont les flux d’air sont optimisés pour permettre une friture à air chaud presque sans huile, sur le modèle de la Seb ActiFry et surtout des Philips Airfryer. À la différence du constructeur français qui intègre à sa cuve de cuisson une palette qui mélange les aliments, la Smart Air Fryer Pro 4L ne propose qu’une simple cuve. Cela signifie qu’il faudra régulièrement remuer les aliments en l’agitant.

En théorie, vous pouvez donc faire frire des frites, des beignets, des nuggets surgelés ou frais. De plus, elle permet des cuissons avec en théorie peu de gras pour des plats à base de viande, de poisson et propose même de rôtir des légumes. Commercialisée à 149 euros, elle se situe dans la moyenne basse de ce type de produits, tout en offrant la connectivité en supplément. Cette dernière permet un contrôle à distance, d’être alerté des étapes de cuissons et d’accéder à une petite bibliothèque de recettes.

Installation et configuration : la simplicité du début à la faim

Un des avantages de ce produit est son faible encombrement avec des dimensions de 25,1 x 33,5 x 30,4 mm pour 3,9 kg. Elle ne prendra pas beaucoup de place sur un plan de travail et reste assez légère pour tenir sur une étagère par exemple. Attention, quand vous la positionnez, sachez qu’un flux d’air chaud sort par l’arrière. A priori, aucun risque de brûlure, mais pourquoi tenter le diable ?

Source : Chloé Pertuis Source : Chloé Pertuis

La molette avec écran OLED (monochrome) permet de lancer une cuisson directement. Elle permet de sélectionner un des 10 modes de cuisson préprogrammés, et les temps de cuisson. L’écran n’est pas assez grand pour afficher plus que quelques caractères et les temps de cuisson, mais cela suffit amplement. Pour plus de précision, il faut basculer sur l’application Mi Home.

Xiaomi Home Télécharger gratuitement

L’installation est un processus très simple. Dans notre cas, la détection automatique n’a pas fonctionné, nous avons donc sélectionné le produit dans la liste proposée par l’application.

Il vous est ensuite demandé de réinitialiser l’appareil et vous n’avez plus qu’à ajouter votre code Wi-Fi, le réseau devant être en 2,4 GHz.

Après avoir défini la pièce dans laquelle la friteuse sera posée, vous pouvez commencer à cuisiner. En entrant dans la page dédiée à la friteuse, vous trouverez en premier lieu une section « Mode de l’appareil » qui réunit les 10 modes de cuisson préprogrammés, comme la cuisson des frites, des ailes de poulet, des crevettes, poisson et viande aussi bien blanche que rouge. Elle propose même des fonctions décongélation, déshydratations et fermentation des yaourts. Un mode Manuel permet de sélectionner vos propres paramètres.

La seconde section donne accès à une bibliothèque d’une bonne cinquantaine de recettes, ce qui reste un peu léger. De plus, leur présentation n’est pas très riche en photos et on n’y trouve aucune vidéo. L’ensemble reste clair à la lecture et en dehors de certains noms de recettes, nous n’avons pas noté de gros problèmes de traduction.

Une fois que vous avez sélectionné une recette, suivez les instructions de préparation. Ensuite, vous pourrez lancer la cuisson via l’application. En théorie, une notification vous prévient que vous devez remuer les aliments et une autre en fin de cuisson.

La connectivité est donc utilisée avec intelligence et permet de réaliser des cuissons en ayant l’esprit assez libre. Enfin sur le papier…

À l’usage : efficace et pratique

Nous sommes face à un produit compact est bien pensé. La cuve de cuisson se manipule facilement et la surface de l’appareil n’est pas trop chaude. Avec une puissance de 1 600 Watts, il annonce une amplitude d’usage de 40° à 200°. Par contre, les velléités de nourrir une famille de cinq personnes restent illusoires : elle est plus taillée pour les célibataires, les couples et à la rigueur un enfant en plus. Au maximum, nous pouvons cuire 600 g de frites ou encore douze ailes de poulet par exemple.

La Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L est agréable à utiliser. Certes l’écran est un peu petit, mais cela reste exploitable. La molette est précise et vous avez accès à toutes les commandes via l’application. Cette dernière permet de lancer une cuisson à distance, pour que vos frites soient prêtes quand vous rentrez chez vous. Mais cela implique d’avoir préparé les aliments en amont et de les laisser dans la cuve durant toute votre absence. Ce qui nous laisse perplexes au quotidien et ne rassurera pas les cuisiniers, même du dimanche. Lors de nos tests, les notifications pour nous prévenir de remuer les aliments n’ont pas toujours été effectives.

Nous avons donc utilisé les recettes de l’application pour réaliser des frites surgelées et fraîches, des beignets de calamar frais, des nuggets de poulets frais, des poix chiches rôties au curcuma et du brocoli rôti. Commençons par les frites surgelées. En suivant l’application, nous avons un temps de cuisson de 15 minutes. Cela nous donne des frites à peine cuites à l’intérieur, comme à l’extérieur. En ajoutant 5 minutes de cuisson supplémentaires, cela reste juste, et avec 10 minutes de plus, nous obtenons des frites plus dorées, mais qui ne croustillent pas. De plus, la cuisson n’est pas très homogène si on ne remue les aliments qu’une seule fois. Mieux vaut le faire deux à trois fois minimum. Notez que les produits surgelés ne nécessitent pas d’ajouter de l’huile.

Cuisson après 15 minutes Cuisson après 25 minutes Intérieur d’une frite

Avec des frites fraîches, nous avons ajouté 50 ml d’huile et pas plus de 500 g de pomme de terre coupée à la main. La cuisson conseillée par Xiaomi est de 20 minutes et nous vous disons tout de suite qu’il vaut mieux ajouter 10 à 15 minutes au minimum. Le résultat est assez doré, mais de façon très inégale, et la cuisson intérieure est tout juste correcte. Certes, ce type de produit ne réussit jamais à reproduire une véritable friture, mais de nombreux concurrents font mieux pour le même prix (sans la connectivité).

Frites fraîches crues Frites fraîches après une cuisson de 20 minutes Frites fraîches après une cuisson de 30 minutes

Nous avons ensuite fait cuire des beignets de calamars et des nuggets de poulet et ajouté 50 cl d’huile comme le conseille l’application. À la différence des frites, nous avons une belle cuisson, très dorée, presque trop. Donc, pensez à bien surveiller la cuisson quand vous remuerez les aliments. Nous avons ici un résultat identique à ce que peut procurer un four à chaleur tournante.

Passons aux légumes rôtis, et si les poix chiches s’en sortent assez bien, c’est moins le cas avec les brocolis. Nous avons une bonne cuisson, un aspect légèrement rôtit, mais pas suffisamment à notre goût. Il est possible d’augmenter le temps de cuisson ou la quantité d’huile (50 ml conseillés), mais alors vous risquez d’obtenir une cuisson un peu trop importante et perdre en croquant.

Nous avons également cuisiné du poulet et une viande rouge pour un résultat proche de celui d’un four classique. Il faut pourtant être très vigilant lors à la cuisson. Ajoutez en moyenne 5 minutes minimum et surveillez régulièrement. Vous obtiendrez un petit aspect parfois caramélisé si vous laissez le temps de bien saisir chaque surface. Une grille est fournie pour cuire des aliments sur deux niveaux.

La fenêtre en façade est pratique, mais ne permet pas de vraiment bien surveiller la cuisson. Ainsi, il faut régulièrement ouvrir la friteuse pour vérifier directement, ce qui met l’appareil en pause et laisse échapper la chaleur durant cette vérification. Cette manipulation entraîne un temps de cuisson un peu rallongé. La quantité d’huile demandée lors des recettes ou pour les frites fraîches sont en moyenne de 50 ml, là où une Actifry ne demande que 14 ml et des temps de cuisson plus courts. L’aspect diététique est donc plus limité, mais cela reste toujours mieux que des aliments baignant dans l’huile.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L

La Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L est disponible au prix de 149,99 euros sur le site de Xiaomi et les revendeurs partenaires.