Test de la Calex Smart Indoor : la sécurité à petit prix chez Carrefour

Introduction

Une caméra de surveillance connectée à moins de 40 euros est une chose déjà alléchante. Si en plus elle est discrète, avec vision nocturne et détection de son comme de mouvement, cela amplifie votre désir d’en savoir plus. La Calex Smart Indoor, une exclusivité Carrefour, justifie-t-elle l’intérêt qu’elle éveille ? Réponse en test.

Calex est un constructeur d’objets connectés néerlandais au catalogue déjà bien fourni. Vous pouvez déjà retrouver leurs ampoules connectées chez Leroy-Merlin par exemple. Carrefour s’accapare la partie sécurité en devenant le distributeur exclusif des caméras de surveillance sans-fil de la marque en France. Et cela commence avec la Calex Smart Indoor, une petite caméra d’intérieur à prix maîtrisé.

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par Carrefour.

Design : un œil flexible dans votre intérieur

Elle ressemble presque à un jouet avec sa « tête » de forme ovoïdale en plastique blanc de 3,2 cm d’épaisseur, dotée d’un bloc optique noir. Ce dernier affiche deux LED. Celle au-dessus de l’optique est dédiée à la vision nocturne et celle en dessous vous informe de l’état de la caméra. Ainsi, lorsqu’elle est rouge fixe, elle signale un problème de connexion au Wi-Fi. Clignotante, la caméra recherche le réseau Wi-Fi. Lorsqu’elle est bleu fixe, elle fonctionne correctement et le bleu clignotant indique une connexion Wi-Fi en cours.

Sur le coté gauche, vous trouverez un lecteur de carte micro-SD. Attention, le support de stockage n’est pas fourni, il vous faut l’acheter en plus.

Le bloc caméra surmonte un « cou », une tige, flexible en plastique blanc d’environ 5 cm et l’ensemble repose sur un socle rond de 5,3 cm de diamètre et de la même couleur. Nous sommes face à un produit discret avec une hauteur de 11 cm. La qualité de fabrication est très honorable, sans être exceptionnelle. Elle affiche de nombreuses aérations sur les côtés, ce qui rend l’assemblage des différentes pièces très visible. Sans que cela soit un signe de grande fragilité. Elle a résisté à quelques chutes d’une hauteur de 2 mètres.

La tige flexible permet d’incliner le bloc optique // Source : Frandroid / Yazid Amer La tige flexible est vraiment pratique, surtout avec une installation à la verticale // Source : Frandroid / Yazid Amer

La caméra se pose à plat ou sur un mur à l’aide d’un adhésif double-face. Nous étions un peu circonspects lors de l’installation à la verticale et pourtant elle tient parfaitement. La tige flexible permet d’adapter l’angle de vision très facilement et apporte une certaine souplesse d’utilisation. En revanche, à plat, ne dépassez pas les 45°, sinon la caméra perd son équilibre, à moins bien sûr de la fixer avec l’adhésif double face. Le câble d’alimentation micro-USB fourni n’est que d’un mètre, ce qui est bien trop court.

Une application pas toujours bien pensée

L’app Calex Smart est pensée pour centraliser l’ensemble des objets connectés du constructeur. Le menu d’accueil affiche un petit topo sur la météo et juste en dessous l’ensemble des produits Calex installés.

L’installation est très simple, il suffit de cliquer sur l’icône « + » en haut à droite de l’interface. Vous choisissez le type de produit dans la liste qui s’affiche, la caméra se trouve dans l’onglet Sécurité. L’app vous demande ensuite d’initialiser la caméra en appuyant sur le bouton au dos et de sélectionner votre réseau Wi-Fi en entrant le mot de passe du réseau.

L’installation est vraiment simple // Source : Frandroid / Yazid Amer Dans la section Sécurité, Calex ne propose pour l’instant qu’une seule caméra // Source : Frandroid / Yazid Amer L’app présente une image générique, pas celle du bouton de la caméra // Source : Frandroid / Yazid Amer Pensez à prendre votre code Wi-Fi avant l’installation // Source : Frandroid / Yazid Amer

Attention, ce dernier doit être en 2,4 GHz donc adaptez votre réseau si besoin pour l’installation. Notez que nous sommes ensuite repassés en Wi-Fi hybride 2,4 GHz et 5 GHz et que tout a fonctionné parfaitement par la suite. L’app affiche un QR Code qu’il faut faire lire à la caméra pour valider la connexion au réseau et l’installation. Vous n’avez plus qu’à nommer la caméra et elle est fonctionnelle.

L’accueil de l’app affiche un résumé de la météo sur sa partie supérieure et ensuite affiche les produits Calex installés. La partie inférieure affiche quatre onglets :

Accueil

Smart qui permet de créer des scénarios d’automatisation

qui permet de créer des scénarios d’automatisation Expérience Calex informe sur l’actualité de la marque

informe sur l’actualité de la marque Profil donne accès à des fonctions liées à votre compte.

En appuyant sur l’icône correspondant à la caméra de sécurité, nous rentrons dans le vif du sujet, la surveillance. Nous avons l’affichage en direct de la captation vidéo avec la date et l’heure, la qualité du signal Wi-Fi. Vous pouvez également activer le son, changer la qualité de la vidéo (SD ou HD) et passer en plein écran. Juste en dessous, nous avons six grosses icônes.

Copie d’écran permet une capture d’écran instantanée de l’image affichée. Très utile si vous n’avez pas installé de carte microSD dans le produit.

permet une capture d’écran instantanée de l’image affichée. Très utile si vous n’avez pas installé de carte microSD dans le produit. Parler permet d’utiliser le haut-parleur intégré. Toutefois, il y a un fort effet de réverbération à l’usage.

permet d’utiliser le haut-parleur intégré. Toutefois, il y a un fort effet de réverbération à l’usage. Enregistrer lance un enregistrement du flux vidéo en direct sur la carte SD.

lance un enregistrement du flux vidéo en direct sur la carte SD. Lecture donne accès aux vidéos enregistrées sur la carte microSD. Elles sont accessibles par date en cliquant ensuite sur Calendrier. Sur la timeline de 24 heures, des zones grisées permettent d’identifier les alertes. Comptez environ 3 Mo par minute d’enregistrement. Les fonctions qui apparaissent (Enregistrer et Copie d’écran) sont des redites de la page principale.

donne accès aux vidéos enregistrées sur la carte microSD. Elles sont accessibles par date en cliquant ensuite sur Calendrier. Sur la timeline de 24 heures, des zones grisées permettent d’identifier les alertes. Comptez environ 3 Mo par minute d’enregistrement. Les fonctions qui apparaissent (Enregistrer et Copie d’écran) sont des redites de la page principale. Alarme permet de gérer les Paramètres de détection (activation, gestion de la sensibilité de détection). De plus, Planning permet de programmer des plages d’activités.

permet de gérer les (activation, gestion de la sensibilité de détection). De plus, permet de programmer des plages d’activités. Photo Album affiche l’ensemble des photos capturées par la caméra et classées par date.

En haut à droite se trouve une icône en forme de stylo qui donne accès aux Paramètres classiques. C’est là que vous pourrez configurer l’activation ou non des voyants, afficher la date et l’heure du flux vidéo, donner des accès à la caméra à une personne de confiance…

Les paramètres ne donnent pas accès à beaucoup de fonctions // Source : Frandroid / Yazid Amer Ce panneau est au final le plus important, mais il est une redite d’Alarme de l’interface de la caméra // Source : Frandroid / Yazid Amer La détection de son profite de deux niveaux de sensibilité très performants // Source : Frandroid / Yazid Amer

La sensibilité intermédiaire de la détection de mouvement est déjà très efficace // Source : Frandroid / Yazid Amer Le planning permet de créer une amplitude de temps d’activité // Source : Frandroid / Yazid Amer Une seule plage horaire est paramétrable // Source : Frandroid / Yazid Amer

Toutefois, nous remarquons très vite que nous n’avons pas accès aux paramètres dédiés aux notifications et aux actions lors d’une détection. En effet, l’app nous renvoie au menu d’accueil principal pour y accéder. Il faut passer par l’onglet Profil puis la section Messages. Vous y retrouvez les messages liés aux Automatisations et ceux liés à la Détection de mouvement ou de son. Dans le second cas, vous avez juste un message, aucune photo n’est prise. Dans le premier cas, une photo est capturée sur l’instant, ainsi qu’une vidéo d’une durée d’une minute.

Même si ils sont présent dans l’app, la caméra ne supporte pas les Assistants Vocaux // Source : Frandroid / Yazid Amer Pour retrouver les messages et alerte, il faut passer impérativement par l’onglet profil de l’écran d’accueil de l’app // Source : Frandroid / Yazid Amer Pas de photo prise lors d’une détection de bruit // Source : Frandroid / Yazid Amer

Dans l’onglet Automatisation, vous pouvez créer des scénarios. Par exemple, si votre enfant sort de son lit, allumez la lumière du couloir automatiquement, soit pour vous alerter, soit pour qu’il aille aux toilettes sans chercher l’interrupteur. Leur construction est assez claire et logique, mais ne fonctionne qu’avec les produits Calex.

Toutefois, nous avons noté de nombreux problèmes. De traduction déjà, qui n’est pas toujours très claire. Ajoutez à cela une étrange notification avec un message sur le contrôle vocal, au sujet d’une mystérieuse petite licorne. Nous avons contacté le constructeur qui nous a corrigé le problème avec le numéro de série de la caméra. Le problème est en théorie corrigé par Calex sur l’ensemble de ses caméras. Si cela vous arrive, n’hésitez pas à contacter le constructeur via l’app.

Enfin, si l’intégration Alexa et Google Assistant est bien présente, elles ne fonctionnent pas avec la caméra, mais avec les autres produits Calex comme les ampoules connectées.

Une caméra étonnamment efficace

Avec un capteur capable de filmer en 1080p, la Calex Smart Indoor propose une image de qualité avec un champ de vision de 110°. L’image est propre, assez précise, mais elle a beaucoup de mal à gérer une zone très lumineuse comme une fenêtre. Cette partie de l’image est alors comme brûlée et ne laisse rien apparaître, ou peu. Il y a une légère déformation sur les côtés, mais rien de trop gênant.

Les visages sont facilement reconnaissables de deux à trois-quatre mètres maximum, au-delà, la pixellisation est bien trop importante.

La vision de nuit est étonnamment bonne pour un produit à ce prix. Elle est assez précise et permet même de reconnaître un visage jusqu’à deux mètres sans difficulté.

La vision nocturne fait très bien le job // Source : Frandroid – Yazid Amer Nul besoin d’être collé à l’oeil de la caméra pour reconnaître un visage // Source : Frandroid – Yazid Amer

La détection de mouvement est de bon niveau, une personne derrière une fenêtre est détectée, même en restant au niveau de détection intermédiaire. Ce que n’est pas capable de faire une Arlo Essential Indoor bien plus coûteuse. Dans une pièce, le moindre mouvement est identifié. En revanche, les animaux ne sont pas différenciés des êtres humains. Conséquence, vous recevrez une notification dès que votre chat se baladera dans la pièce. De nuit, nous pouvons cependant danser derrière une fenêtre aucune détection, tandis que dans la pièce celle-ci est immédiate.

La caméra détecte sans difficulté des mouvements suspect derrière une fenêtre // Source : Frandroid / Yazid Amer De nuit, cela n’est pas le cas et le visage devient beaucoup moins identifiable // Source : Frandroid – Yazid Amer

La détection de son est aussi de qualité, meilleure qu’avec la Arlo Essential Indoor par exemple. En simulant une intrusion, elle a détecté le bruit que pourrait faire un cambrioleur en forçant une porte-fenêtre et fera de même avec un bébé qui pleure. Dommage que nous ne recevions pas de photo ou de vidéo avec ce type d’alerte. Juste un message texte ce qui nous oblige alors à nous connecter. Sachez qu’il faut en 4G (avec deux barres de réception) environ 12 à 18 secondes pour obtenir le flux vidéo, contre 3 secondes avec une Netatmo Camera ou 6 secondes avec une Arlo Pro.

Lorsque vous êtes connecté en 4G (deux barres de réception), la caméra met entre 6 et 10 secondes entre une détection de mouvement et la réception d’une notification avec photo sur votre smartphone. Il est fort probable que vous receviez la photo d’un intrus avant que ce dernier ne repère la caméra et ne la désactive.

Comme il n’y a aucun service de Cloud, ou juste la possibilité de copier les vidéos sur un service personnel comme le propose Netatmo. Si notre intrus part avec la caméra, vous n’aurez plus accès aux vidéos, sauf celle que vous enregistrez manuellement sur votre mobile.

PRIX ET DISPONIBILITÉS DE LA CALEX SMART INDOOR

La Calex Smart Indoor est commercialisée au prix de 39,99 euros sur le site de Carrefour. Elle profite d’une belle promotion à 19,99 euros de 13 au 19 juillet 2021.