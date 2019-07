Le constructeur Specialized a développé une toute nouvelle gamme de vélos électriques de course dont les caractéristiques devraient en impressionner plus d’un. Un modèle en version limitée a même été développé.

Début juillet, United City Bikes se targuait d’avoir conçu le vélo électrique le plus léger du monde : The One. Mais la start-up suisse devrait rapidement descendre de son petit nuage au regard des derniers deux-roues électrifiés présentés par le fabricant Specialized. Comme le confirme son compte Instagram, la gamme Turbo Creo SL a bel et bien intégré son catalogue de produits, sous la forme de quatre versions distinctes.

Tâchons de nous focaliser sur la plus impressionnante d’entre elles : la S-Works Turbo Creo SL Founder’s Edition, bien que les S-Works Turbo Creo SL, Turbo Creo SL Expert et Turbo Creo SL Expert EVO méritent elles aussi un petit coup de projecteur. Pour les plus curieux, je vous invite donc à consulter leurs fiches techniques respectives sur le site officiel de la marque.

The One détrôné

Présenté comme un vélo de course fin prêt à braver tous les éléments, le S-Works Turbo Creo SL Founder’s Edition impressionne tout d’abord par son poids : 11,9 kilos (taille M) — 12,2 kilos pour les autres versions. Pour rappel, The One tutoyait les 12,5 kilos sur une balance. Sauf que ce modèle appartient à la catégorie des mini-vélos électriques pliables, soit un gabarit beaucoup moins imposant que le Founder’s Edition.

Pour ce faire, les équipes de la compagnie lui ont réservé un cadre en carbone FACT 11r, combiné à un moteur SL 1.1 de 240 Watts pesant un total de 1,95 kilo. Ajoutez à cela des freins hydrauliques avant et arrière Shimano Dura-Ace R9170, un dérailleur arrière XTR, un cintre S-Works et des roues Roval CLX 50 équipées de pneus Turbo Cotton (fabrication maison).

Un rayon d’action aussi démesuré…

L’autonomie du vélo n’a également rien à envier à la concurrence : 195 kilomètres, est-il indiqué. Pour offrir un tel rayon d’action, le S-Works Turbo Creo SL Founder’s Edition arbore une batterie interne de 320 Wh (rechargeable en 2h35), combinée à une batterie auxiliaire de 65 kilomètres. Cette dernière est incluse dans les versions S-Works, mais s’échange contre la somme de 369,90 euros en option, selon Electrek, sur les autres modèles. La Founder’s Edition en bénéficie même de deux.

En matière de connectivité, le produit électrique s’appareille à une application dédiée baptisée Mission Control, dont la fonctionnalité Smart Control « peut ajuster la puissance du moteur et de la batterie en fonction de la distance ou de votre temps de roulage », peut-on lire sur la fiche produit.

…que la grille tarifaire

Pour convenir à tous les gabarits, les produits de la firme Specialized sont proposés en plusieurs tailles, de S à XL pour la Founder’s Edition, jusqu’à XXL pour les autres. Un seul coloris compose l’offre de la version la plus haute gamme : Bleu spectral / or brossé. Quant au prix, le site officiel ne l’indique pas : le vélo est uniquement disponible en précommande et en édition limitée (250) auprès de revendeurs attitrés. Mais le site spécialisé Electrek l’annonce à 17 000 dollars, soit environ 15 000 euros.