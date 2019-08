A l’avenir, l’entreprise Harley-Davidson devrait intégrer à son catalogue de produits trois nouveaux vélos électriques. C’est en tout cas ce qu’elle laisse penser au regard des derniers prototypes révélés au grand jour.

La moto électrique LiveWire ne constituait que la première phase du plan. Car la firme de Milwaukee a visiblement plein d’idées en tête pour se positionner comme un acteur durable et incontournable dans le paysage de la mobilité électrique. Outre le modèle susmentionné et ses deux concepts de deux-roues électrifiés sans permis dévoilés en janvier dernier, le groupe américain jette aussi son dévolu sur les vélos.

Trois prototypes dévoilés

Comme nous l’apprend le site spécialisé Electrek, la compagnie d’outre-Atlantique a levé le voile sur trois modèles encore au stade de prototype à l’occasion d’un événement annuel. Avant que la société ne les mette en exergue sur son site français. « Prochainement », peut-on lire, laissant présager une sortie au cours des prochains mois. Le tout est accompagné d’un texte constitué d’informations partielles à leur sujet.

« Les premiers vélos électriques à pédalage assisté de Harley-Davidson sont légers, rapides et faciles à utiliser », assure la marque. Autant d’attributs que les premiers testeurs ne manqueront pas de vérifier lors de leur sortie. HD poursuit : « Conçue pour se démarquer en milieu urbain, cette toute nouvelle gamme d’e-vélos prouve une fois de plus que l’initiative « More Roads » de Harley-Davidson contribue activement à inspirer une nouvelle génération d’utilisateurs de deux roues à travers le monde ».

Pour la ville

Leur utilisation dans les milieux urbains reste probablement l’une des principales informations à retenir. Bien que la grosseur des roues leur permettrait, dans l’idée, de sortir des sentiers battus. Le cadre des produits se fait lui aussi remarquer : la batterie se logerait vraisemblablement dedans. Il n’y a désormais plus qu’à patienter pour en apprendre davantage.