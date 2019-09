Le fleuron tricolore Renault a levé le voile sur la grille tarifaire de sa future ZOE 2019. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son modèle électrique pourrait séduire le grand public grâce à un tarif en deçà des 20 000 euros, bonus écologique inclus.

Officiellement présentée en juin dernier, la troisième génération de la Renault ZOE électrique n’avait cependant pas délivré tous ses secrets : son prix à l’achat et en location manquait en effet à l’appel. Un manque désormais comblé par le constructeur français par le biais d’un communiqué de presse officiel, dans lequel la firme détaille la grille tarifaire de sa future citadine zéro émission attendue à l’automne 2019.

En premier lieu, focalisons-nous sur les équipements disponibles en série sur n’importe quelle finition de l’automobile : combiné d’instrumentation numérique de 10 pouces, écran tactile de 7 pouces (9,3 pouces sur la version Edition One) propulsé par le système multimédia Easy Link, levier de vitesse e-Shifter, frein de parking automatique avec fonction Auto-Hold, carte de démarrage avec fonction mains libres et projecteurs LED.

Renault ZOE 2019 : des prix alléchants

Sa batterie Z.E. 50 de 52 kWh devrait lui conférer une autonomie de 395 kilomètres, selon le cycle d’homologation WPTP, alors qu’une double motorisation (110 chevaux et 135 chevaux) s’invite sur le produit selon la version sélectionnée. La multinationale française propose par ailleurs quatre déclinaisons de son modèle, dont les tarifs diffèrent logiquement :

LIFE : moteur R110 80 kW (110 chevaux), 23 900 euros (bonus écologique de 6000 euros non inclus)

ZEN : – moteur R110 80 kW (110 chevaux), 25 900 euros (bonus écologique de 6000 euros non inclus)

– moteur R135 100 kW (135 chevaux), 26 500 euros (bonus écologique de 6000 euros non inclus)

– moteur R135 100 kW (135 chevaux), 26 500 euros (bonus écologique de 6000 euros non inclus) INTENS : – moteur R110 80 kW (110 chevaux), 27 900 euros (bonus écologique de 6000 euros non inclus)

– moteur R135 100 kW (135 chevaux), 28 500 euros (bonus écologique de 6000 euros non inclus)

– moteur R135 100 kW (135 chevaux), 28 500 euros (bonus écologique de 6000 euros non inclus) EDITION ONE : moteur R135 (135 chevaux), 31 500 euros (bonus écologique de 6000 euros non inclus)

Comme vous pouvez le constater, les versions les moins onéreuses passent en dessous de la barre symbolique des 20 000 euros grâce au bonus écologique de 6000 euros. Un tarif qui semble un peu plus à la portée du grand public que celui d’une Tesla, à titre d’exemple. Disponible en location, la ZOE 2019 affiche des tarifs également divers selon le kilométrage annuel estimé : entre 74 et 124 euros, pour 7500 et 20 000 kilomètres (et plus) effectués à l’année, respectivement. Les précommandes sont ouvertes depuis le 3 septembre 2019.