Citroën Ami : ces 4 points qui la différencient d’une voiture lambda

La Citroën Ami est un véhicule électrique particulièrement singulier et bien éloigné du marché de l'automobile traditionnel. Elle est actuellement disponible en précommande, depuis les sites de la Fnac et Darty.

Présentée en tant que concept-car en 2019, la Citroën Ami sera très prochainement visible sur les routes françaises. Aussi petit soit-il, ce véhicule est capable de chambouler l’univers des mobilités urbaines grâce à un concept innovant et encore unique en France. La Citroën Ami est singulière, et nous allons tâcher de détailler les particularités qui lui sont propres.

Ce n’est pas une voiture

Même si elle dispose d’un volant et de quatre roues, la Citroën Ami n’est pas une voiture. En France elle est considérée comme un quadricycle léger, car elle n’a que deux places et sa vitesse ne dépasse pas les 45 km/h avec son moteur électrique de 6 kW. Ce statut permet à la Citroën Ami d’être conduite sans permis pour toutes les personnes âgées de 14 ans ou plus. Il faut tout de même disposer au minimum du BSR (ou permis AM), accessible après une formation d’environ 8 heures en auto-école.

Rechargez-la chez vous sans aménagement

La Citroën Ami est une voiture électrique, mais elle n’a pas besoin de bornes propriétaires pour être rechargée. En fait, une simple prise domestique de 220 volts est suffisante pour recharger la voiture, en trois heures seulement. Le câble de chargement est d’ailleurs logé dans l’aile du véhicule, et accessible dès l’ouverture de la portière. Il suffit de le brancher dans la prise électrique ou sur une rallonge pour charger le véhicule, de la même manière qu’un smartphone ou qu’un ordinateur portable.

Si vous n’avez pas de garage ou de place de parking, sachez enfin que la Citroën Ami est également rechargeable depuis les bornes compatibles. L’excellent service ChargeMap les recense toutes, et vous permet de filtrer les bornes avec une prise domestique. L’autonomie de 70 kilomètres de la Citroën Ami est ainsi largement suffisante pour les déplacements urbains.

Un entretien facile

En misant sur la simplicité, la Citroën Ami réduit considérablement l’entretien nécessaire. Les voitures électriques sont déjà connues pour leurs faibles coûts d’entretien. Avec la Citroën Ami ils sont proches de zéro. Tout d’abord parce que la Citroën Ami n’a pas besoin de passer de contrôle technique grâce à son statut de quadricycle léger.

Ensuite, l’application MyCitroën contient des ressources pour entretenir soi-même son véhicule. Cette application permet aussi d’obtenir des informations sur son véhicule, comme le kilométrage, qui servent ensuite à envoyer des alertes d’entretien lorsque cela est nécessaire. Un support pour smartphone positionné près du volant est d’ailleurs de série sur la Citroën Ami.

Le premier véhicule disponible sur la Fnac et Darty

Il n’est pas nécessaire de se rendre chez un concessionnaire pour acquérir la Citroën Ami. Elle profite d’un mode de distribution unique puisqu’elle est disponible à l’achat ou à la location chez Fnac et Darty. Il est même possible de la commander en ligne, pour une livraison à domicile lors de sa sortie. Il existe deux façons d’acquérir la Citroën Ami :

en location longue durée à partir de 19,99 euros par mois après un premier loyer de 3541 euros (bonus écologie de 900 euros non déduit)

à l’achat à partir de 6900 euros, avec un bonus écologie de 900 euros non déduit

Pour les curieux qui souhaitent faire le tour du véhicule, la Citroën Ami sera exposée dans certains magasins Fnac et Darty.