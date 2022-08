Vélo électrique : Cannondale mise sur des prix plus raisonnables pour séduire le grand public

Cannondale ajoute un nouveau vélo électrique à son catalogue : le Treadwell Neo 2, disponible sous la barre des 2000 euros. Faisons un petit tour du propriétaire.

Depuis sa création en 1971, Cannondale a su se faire une place dans le paysage des vélos. Aujourd’hui, il fait partie des constructeurs parmi les plus réputés du marché. Et comme beaucoup d’autres fabricants historiques, l’électrification de sa gamme a pris une tout autre tournure au cours des dernières années.

Parmi la dernière nouveauté en date, citons le Cannondale Treadwell Neo 2 (via Hibridos y Electricos). Ce vélo électrique se démarque notamment par son prix de 1799 euros, quand la marque nous a souvent habitués à des tarifs plus élitistes. Précisions qu’une version à 1999 euros a aussi intégré l’offre. Le petit plus : le porte-bagages avant et les garde-boue de série.

Moins de 2000 euros

Ces deux équipements ont en effet été boudés sur la version à 1799 euros. Ce prix reste « raisonnable » lorsque le coût moyen d’un VAE grimpait à environ 2000 euros en 2020. Depuis, et au regard de la conjoncture, ce montant a augmenté. Le Treadwell Neo 2 cherche donc à se montrer attrayant financièrement parlant.

Avant tout conçu pour la ville, ce modèle opte pour un cadre en aluminium et un moteur de 250 W placé dans le moyeu de la roue arrière. Cannondale a fait appel à un fournisseur taïwanais pour motoriser son produit : Hyena, implanté sur le marché depuis 2013.

Pour coller à la loi, le vélo fournit une assistance jusqu’à 25 km/h. Aucun couple n’est annoncé, ce qui est bien dommage : cela aurait pu nous donner une idée de sa capacité à gravir des côtes notamment.

Une batterie non amovible

Malheureusement, la batterie de 250 Wh n’est pas amovible. Cela peut être contraignant suivant le lieu où vous entreposez votre monture. Par contre, l’autonomie annoncée est plaisante à lire : 75 kilomètres selon la marque, qui ne précise cependant pas le mode d’assistance utilisé pour calculer cette portée.

Ajoutez à ça une transmission Microshift à sept rapports et des freins à disque mécaniques. Le Cannondale Treadwell Neo 2 cherche à s’adapter à tous les gabarits. Trois tailles sont disponibles : S (149 cm – 167 cm), M (162 cm – 182 cm) et L (177 cm – 182 cm).

