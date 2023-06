Velomad Sport et Urban Elite : on a pu les essayer, et la promesse semble déjà belle

Revêtant les nouvelles couleurs de Velomad, les inédits Urban Elite et Sport Elite rejoignent la gamme de la marque française. Voici notre premier avis après notre rapide test d’un soir.

Le Vélo Mad passe la troisième. Enfin, il est désormais coutume de dire Velomad, le nouveau nom de la marque arborant une nouvelle signature et un logo en V flambant neuf. Plus moderne dans sa communication et bientôt son site, le fabricant rouennais a aussi dépoussiéré son catalogue. Si les modèles L’Urbain et Le Sport restent, ce sont deux nouveaux modèles qui débarquent : les Urban Elite et Sport Elite.

Après la présentation de cette troisième génération de Velomad, il est temps de vous parler de nos premières impressions à leur guidon. Car la marque nous a permis de faire un petit tour avec dans le 11e arrondissement, de quoi se faire une petite idée.

Le Velomad Urban Elite à l’essai

Nous avons débuté avec le Velomad Urban Elite. Cette version est la plus citadine des avec son cadre ouvert et la transmission Shimano Nexus 8 vitesses, ainsi qu’un cintre courbé. Connaissant le modèle L’Urbain 2 déjà essayé – personnellement et par Frandroid -, on peut vous dire que c’est une catégorie au-dessus.

Petit bémol toutefois pour le look : si le vélo présente bien avec une belle peinture, on remarque de grosses soudures non poncées et un moteur intégré au chausse-pied.

La raison de la montée en gamme est surtout au niveau du moteur. D’une part, il est central, au niveau du pédalier, ce qui apporte une assistance électrique plus fluide. Le bloc Shimano E6100 est surtout plus vif avec 60 Nm (vs 45 Nm sur l’ancienne version). Ça pousse fort déjà en mode Eco, le plus faible des trois niveaux, quand le Sport vous amène en quelques secondes à 25 km/h.

Encore plus dynamique, le Velomad Urban Elite l’est aussi grâce à une transmission Nexus 8. Sur le papier en tous cas, car nous avons noté un peu de latence dans les passages de rapport (vers les rapports élevés, mais pas en rétrogradage). On précise que nous avons piloté un exemplaire de présérie, et espérons que cela ne se reproduise pas sur notre futur test.

Plus lourd (22 kg), l’Urban Elite est logiquement moins agile que l’Urbain 2 pesant 4 kg de moins, et montant légèrement en taille de roue de 27,5 vers 28 pouces. Mais les pneus Continental un poil plus larges et rainurés sont là pour assurer une adhérence optimale par tous temps.

Un Sport Elite affûté

Quant au frère Velomad Sport Elite, on enfourche un vélo électrique plus haut perché. Normal, il campe sur des roues de 29 pouces, des pneus Continental KingRacer tout-terrain et une suspension SR Suntour. Si les modèles Le Sport étaient des dérivés plus route, ce Sport Elite est un vrai candidat au trekking.

Nous n’avons donc pas hésité à rouler sur des routes en travaux jonchées de graviers, sauté quelques trottoirs, ni à passer à pleine vitesse sur les dos d’ânes. Et ça passe plutôt bien. On repart aussi vivement avec la vive assistance du moteur Shimano.

En plus, la transmission s’appuie ici sur un dérailleur classique. Normal, on est ici sur un VAE plus polyvalent donc opérant avec un plateau à 11 vitesses via la gamme Shimano Deore. Les rapports passent très rapidement : nous dirions même que nous sommes moins frustrés que sur l’Urban.

Le freinage des MT200 est commun à ce que l’on voit sur de nombreux autres vélos, avec un bon mordant sans atteindre des Magura, et peu rôdés ici sur notre exemplaire neuf. Reste à mener ce Velomad sur les chemins auxquels il est destiné.

Premier bilan de notre (court) essai des Velomad Elite

Alors oui, on est clairement sur des meilleurs vélos électriques que les précédents, l’Urbain et Le Sport 2. Performances supérieures, plus polyvalents, et certainement une meilleure autonomie (à vérifier dans un test grand nature), ces Elite sont surtout conçus pour des personnes en recherche d’un vélo pour les longues distances, que ce soit en ville ou sur des sentiers battus.

À 3 190 euros, les nouveaux Velomad sont donc attractifs, surtout au lancement avec leur cadenas à alarme offert (150 euros). C’est aussi pour se faire pardonner l’absence d’une connectivité via une application. Car au-dessus de 3 000 euros, beaucoup attendent ce type de technologie de série. La marque attend donc de voir la réponse via ses précommandes qui débutent début juin, et aux livraisons attendues fin juin.