La marque française Velomad change de nom et présente 2 nouveaux vélos électriques haut de gamme

La marque française de vélos électriques Le Vélo Mad devient Velomad. Et elle en profite pour dévoiler deux nouveaux modèles, les Urban et Sport Elite, que nous avons pu découvrir.

Le marché du vélo électrique devient de plus en plus mature et haut de gamme, et cela transpire chez Le Vélo Mad. Cette marque française basée à Rouen est née en 2018, lançant alors ses premiers VAE L’Urbain et Le Sport. Puis une seconde génération, au cadre plus moderne et quelques évolutions, a suivi à l’automne 2021. Entre-temps, un Sport+ a complété la gamme, avec un moteur central.

Pour ce mois de juin, c’est une toute nouvelle étape pour Le Vélo Mad, qui devient Velomad. Un changement de nom, mais aussi de logo et de couleurs, venant orner la récente boutique parisienne du 11e arrondissement. Le logo à trois V imbriqués serait-il un indicateur d’une troisième génération ? Oui, et c’est celle-ci, nommée Elite que nous avons découverte sur place lors de la présentation officielle.

Le Velomad Urban Elite, le vélotaf intensif en ligne de mire

Comme pour les modèles précédents, cette troisième génération de Velomad Elite se décline en deux vélos électriques. L’un est l’Urban Elite, l’autre le Sport Elite. Et ce n’est pas vraiment un remplacement, mais à une montée en gamme significative, donnant lieu à une cohabitation avec les autres VAE.

Le Velomad Urban Elite est le plus citadin de ce cru 2023. Il épouse un cadre ouvert en aluminium 6061, avec empattement très court, un cintre courbé pour une position confort, une potence ajustable et des poignées ergonomiques.

La grande nouveauté est l’intégration de composants Shimano. Cela débute par le moteur pédalier : l’E6100, d’un couple de 60 Nm, soit plus que le moteur arrière de L’Urbain 2 (45 Nm). Le tout est associé à une transmission à chaîne et un moyeu arrière Nexus Inter 8.

Cette plage de 8 vitesses montre l’orientation du vélo vers un usage de vélotaf intensif, en corrélation avec la batterie de 504 Wh, dépassant celle de 460 Wh de son prédécesseur. L’autonomie officielle irait jusqu’à 180 km, un tantinet optimiste.

Équipé de garde-boue, d’une béquille et même d’un petit porte-bagages arrière Altran supportant 27 kg, le Velomad Urban Elite pèse 22 kg. C’est relativement contenu, bien que les petits frères soient autour de 18 kg. La marque complète son cycle avec une Selle Royale plus confort que l’optionnelle Brooks en cuir brun, au style plus aboutit.

Le Velomad Sport Elite, le tout-terrain du duo

Comme son nom ne l’indique pas, le Velomad Sport Elite n’est pas un vélo de route mais le premier VTC électrique de la marque. Il se démarque par son cadre haut, et surtout sa fourche suspendue Suntour. Les roues passent aussi à 29 pouces, contre 28 pouces pour l’Urban (et 27,5 sur les précédents Sport).

Il présente des pneus tout-terrain Continental RaceKing, quand l’Urban dispose de versions Contact Urban plus lisses, profilés et étroits. Les freins sont également issus de Shimano, des MT200 de diamètre de 180 mm.

Le guidon droit est en association à une Selle Royale Essenza, mais c’est la transmission à dérailleur Deore à 11 vitesses qui confère à ce Velomad Sport Elite son aspect polyvalent. Le moteur Shimano E6100 est identique, avec ses trois niveaux d’assistance et un l’écran amovible Steps monocouleur au centre du cintre. Cet écran n’est pas connecté à une appli, mais la marque nous a précisé qu’une offre de connectivité arriverait d’ici la fin 2023, sans précision.

Les nouveaux Velomad Elite dispos en précommandes, mais à quel prix ?

Reste la question essentielle du tarif. Les nouveaux Velomad Elite sont disponibles depuis le 2 juin 2023 en précommande, au prix de 3 190 euros. Au regard de la marque, cela serait moins cher que ses rivaux estimés à plus de 3 500 euros. Après quelques recherches, ils viennent se confronter à de nombreux rivaux dans cette gamme.

On peut citer les O2feel iSwan City Boost 7.1 (3 490 euros), un Winora Sirius iX10 (3 399 euros) ou Giant Explorer E+ 1 (3 500 euros), là où l’on peut combiner un moteur, une transmission et des composants équivalents.

L’offre de lancement inclut même un antivol avec une alarme Abus Amal. Pour le moment, seule la couleur noir mat est au catalogue, avec toutefois deux tailles par modèle. Les premières livraisons des Velomad Urban et Sport Elite devraient débuter au mieux fin juin.

À noter que la production n’est plus française, mais portugaise, dans l’usine RTE près de Porto. Ceci pour s’affranchir des pièces disponibles chez MFC, celui assemblant les actuels L’Urbain et Le Sport, et de flexibilité de production.

