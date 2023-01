Giant : ses élégants VTC électriques gagnent en confort et en puissance

Giant met à jour sa gamme de VTC électriques Explore E+, avec une fourche suspendue plus aboutie ainsi qu’une motorisation plus puissante.

Fin 2022, le constructeur taïwanais Giant a procédé au lifting de son catalogue, en renouvelant d’un côté son gravel Giant Revolt E+ et en présentant de l’autre deux VTT électriques haut de gamme, les Stormguard E+ 1 et E+ 2. En ce début d’année 2023, c’est au tour des VTC branchés Explore E+ de prendre du galon.

Le média spécialisé allemand Pedelecs und E-Bikes se fait le relais de ces nouveautés. Pour commencer, les deux versions Pro musclent leur jeu sur le plan de la motorisation grâce à un moteur SyncDrive Pro2 d’un couple de 85 Nm. Ce système est en réalité une version modifiée du Yamaha PW-X3, à la sauce Giant.

Grosse batterie au menu

Les versions classiques se contentent de leur côté d’un moteur Giant SyncDrive Sport2 dont le couple atteint tout de même les 75 Nm, ce qui reste excellent. La batterie de 800 Wh s’invite logiquement sur les modèles plus onéreux, contre un accumulateur de 625 Wh sur les déclinaisons plus abordables. Leur autonomie théorique n’a pas été précisée.

Dans tous les cas, une batterie additionnelle peut être ajoutée pour gagner 250 Wh de capacité énergétique. À noter que le système de 800 Wh profite d’un tout nouveau type de cellule, considérée comme plus performante et plus efficiente énergétiquement parlant.

Destiné aussi bien à rouler en ville que sur de petits chemins, le Giant Explorer E+ mise un minimum sur le confort pour séduire son public. Pour ce faire, sa fourche suspendue SR Suntour prend du galon avec un débattement plus grand : 100 mm au total. En revanche, le fabricant n’intègre toujours pas de selle suspendue.

Le modèle le plus onéreux — le Giant Explore E+ 0 Pro — opte pour une transmission Shimano Deore XT à 11 vitesses, associée à des freins à disque hydrauliques Shimano Deore XT BR-M8100 et des pneus Crosscut Gravel 1. Moteur pédalier oblige, un capteur de couple toujours bienvenu accompagne l’expérience de conduite.

Des prix qui restent élevés

Pour renforcer sa polyvalence en ville, le Giant Explore E+ 2023 propose un porte-bagages arrière compatible avec le système MIK HD. Cette norme, que l’on retrouve sur beaucoup d’accessoires, est très pratique pour venir clipser des sacoches latérales par exemple. Le porte-bagages peut encaisser une charge maximale de 27 kg.

Selon les versions, les prix oscillent entre 3299 et 4999 euros. Pour l’instant, le site français n’a pas l’air d’avoir mis à jour la gamme.

