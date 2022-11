Giant : son nouveau vélo électrique premium est un mastodonte sur pattes

Giant a levé le voile sur les Stormguard E+ 1 et E+ 2, deux vélos électriques au gabarit imposant mais aux fiches techniques haut de gamme. Forcément, le prix s’en fait ressentir.

Le constructeur taïwanais Giant renforce son offre de vélos électriques avec deux nouveaux modèles fraîchement présentés : les Stormguard E+ 1 et E+ 2. Rentrons dans le vif du sujet dès maintenant. Le binôme partage globalement la même fiche technique, à une différence près : le type de moyeu à variation.

Le premier nommé opte pour un moyen à variation automatique signé Enviolo. Avec, le vélo électrique passe de lui-même et de manière automatique les vitesses pour s’adapter au maximum à votre besoin du moment selon votre vitesse notamment. Le second se rabat sur un moyeu à variation continue, aussi nommé moyeux à vitesses intégrées.

Grosse autonomie au menu

Ici, le système n’est plus électronique, mais mécanique. Il s’agit du Shimano Nexus 5, qui permet de passer des vitesses même à l’arrêt et évite de dérailler. Dans les deux cas, le duo offre des solutions intéressantes, que ce soit pour la ville ou se balader sur quelques sentiers battus.

Le reste de leur fiche technique se concentre tout particulièrement sur des composants haut de gamme. En témoignent la transmission à courroie en carbone – une Gates Carbon Drive CDX – à la fois peu salissante et facile à entretenir et le moteur central SyncDrive Pro2 d’un couple de 85 Nm. Pour les démarrages et les reprises, ça devrait dépoter.

Afin de rendre la conduite la plus dynamique et naturelle possible, Giant a intégré un total de six capteurs pour calculer au mieux les besoins de l’utilisateur. Aussi, la batterie EnergyPak Smart 800 Wh offre de son côté une autonomie variant entre 70 et 250 km, selon les conditions et le mode d’assistance utilisé.

Au niveau des suspensions – ce sont des vélos électriques tout suspendus –, les Stormguard E+ 1 et E+ 2 s’appuient sur une fourche suspendue Fox AWL d’un débattement de 100 mm, associée à un amortisseur arrière Fox Float DPS. Pour le confort et amortir les chocs, cette configuration devrait apporter satisfaction.

Des tarifs salés

Comptez aussi sur des freins à disque hydrauliques Shimano Deore BR-M6120 à quatre pistons ainsi que des pneus Maxxis Rekon de 27,5 pouces et d’une largeur de 2,6 pouces, précise la fiche technique du produit. Cela a pour effet de renforcer son aspect « mastodonte » que son cadre et son gabarit lui conféraient déjà.

Déclinés en quatre tailles (S, M, L et XL), les Stormguard E+ 1 et E+ 2 seront disponibles en Europe aux prix respectifs de 7999 et 6499 euros, dans le courant de l’année 2023, précise InsideEVs.

