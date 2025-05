La Garmin Fenix 7 Pro Solar, la montre multisports par excellence, perd un quart de sa valeur sur Amazon

La Garmin Fenix 7 Pro Solar est une montre connectée orientée sport, avec un look premium et des fonctions haut de gamme, que vous retrouvez à 553,49 euros sur Amazon, au lieu de 849 euros à son lancement.

La Garmin fēnix 7 Pro // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

La Garmin Fenix 7 est une montre connectĂ©e haut de gamme dĂ©clinĂ©e en plusieurs versions. Ici, il s’agit de la version Pro et Solar, avec des fonctions avancĂ©es ainsi qu’une charge solaire qui permet de profiter d’une autonomie poussĂ©e jusqu’Ă 22 jours. Si vous aimez passer du temps dehors, faire du sport et souhaitez avoir des mesures prĂ©cises sur vos progrès, vos efforts, votre santĂ©, vous pouvez avoir la version Pro Solar en promo avec 196,5 euros sur Amazon.

Les points forts de la Garmin Fenix 7 Pro Solar

L’autonomie de 22 jours avec le capteur solaire

La précision du nouveau cardiofréquencemètre

La lampe torche, loin d’ĂŞtre gadget, fonctionne très bien

La Garmin Fenix 7 Pro Solar est une montre connectĂ©e qui coĂ»te normalement 749,99 euros. Mais avec l’offre Amazon du moment, vous pouvez l’avoir pour 553,49 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Garmin Fenix 7 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une montre conçue pour durer, dans tous les sens du terme

Pensée pour l’endurance, la Garmin Fenix 7 Pro Solar combine un boîtier robuste de 47 mm, une lunette en acier et un verre solaire Power Glass. L’écran tactile transflectif de 1,3 pouce reste parfaitement lisible en plein soleil, avec une interface fluide, pilotable via les cinq boutons latéraux. Elle est étanche jusqu’à 100 mètres et embarque même une lampe torche LED intégrée que vos pouvez allumer en blanc ou en rouge pour voir où vous allez dans l’obscurité.

Son autonomie est parmi les meilleures du marché : jusqu’à 22 jours en mode montre connectée, et jusqu’à 73 heures en GPS, à condition de l’exposer régulièrement à une lumière intense pour alimenter le capteur solaire. Le mode Expedition permet même de tenir plusieurs semaines. Garmin a misé sur la sobriété énergétique sans sacrifier la performance, en incluant notamment la technologie SatIQ qui ajuste automatiquement la précision GPS selon les besoins.

Des fonctions sport et santé taillées pour les utilisateurs exigeants

La Fenix 7 Pro Solar propose un suivi sportif complet avec plus de 80 profils d’activité. Elle est particulièrement efficace si vous faites de la course, du vélo, de la natation, du ski, du golf ou encore des entraînements HIIT (High Intensity Interval Training). Le capteur cardio optique de dernière génération suit en continu la fréquence cardiaque et la variabilité. Il est associé à un oxymètre, un altimètre barométrique, un thermomètre et une boussole pour un suivi précis. Le nouveau score d’endurance et la stamina en temps réel permettent d’ajuster l’intensité de l’effort pendant la séance.

La montre prend Ă©galement en charge le statut d’entraĂ®nement, la VO2 Max, la charge aiguĂ«, la rĂ©cupĂ©ration ou encore le coaching du sommeil. Un rapport matinal rĂ©sume chaque jour les donnĂ©es essentielles (sommeil, rĂ©cupĂ©ration, VFC), et la dĂ©tection des siestes vient affiner les recommandations. Ă€ cela s’ajoute la fonction ECG et le suivi du stress, pour une vision complète de votre Ă©tat de forme.

Vous pouvez en apprendre plus sur la Garmin Fenix 7 Pro en consultant le test complet de cette montre connectée premium.

Le guide d’achat sur les meilleures montres connectĂ©es dĂ©diĂ©es au sport vous permet de trouver celle qui correspond Ă vos besoins.