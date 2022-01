WhatsApp Desktop se refait une beauté pour Windows 11

L'application WhatsApp pour Windows est en train d'être revue pour coller à l'interface de Windows 11.

Les développeurs de l’application WhatsApp travaillent depuis plusieurs mois sur sa compatibilité à travers de multiples appareils. Cela se concrétise notamment par les applications proposées sur PC pour continuer ses conversations avec un clavier bien physique.

Des internautes ont remarqué que la nouvelle version beta de WhatsApp pour Windows faisait évoluer son interface. Elle utilise désormais l’API WinUI 2.6 pour mieux se marier avec les codes de design de Windows 11.

Remember the WhatsApp UWP app? They are now moving to WinUI 2.6+ stylings to get Windows 11 Fluent Design #Whatspp #Windows11 #uwp #FluentDesign pic.twitter.com/94PhDofJC1

