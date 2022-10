CoD Modern Warfare 2 : voici les configurations PC requises pour y jouer

Beenox a révélé les configurations requises pour jouer à Call of Duty: Modern Warfare 2 sur PC.

Comme souvent, l’un des jeux les plus attendus de cette fin d’année est un Call of Duty. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit d’un reboot de Modern Warfare 2, l’épisode de 2009 ayant reçu un énorme succès critique.

Après une bêta multijoueur ayant enregistré un afflux record de joueurs et joueuses, c’est au tour du mode solo de pointer le bout de son canon. Celles et ceux qui l’ont précommandé en version dématérialisée pourront y jouer dès jeudi 20 octobre, à partir de 19 heures.

Le jeu étant un peu lourd, Beenox propose de prétélécharger Modern Warfare 2 dès aujourd’hui. À cette occasion, le studio chargé du portage révèle les configurations requises afin de jouer au célèbre FPS sur PC.

Le ticket d’entrée pour jouer est plutôt bas. Un Intel Core-i3 6100, 8 Go de RAM et une carte graphique GeForce GTX 960 ou Radeon RX 470 sont des composants que l’on trouve sans problème sur des tours vieilles de 7 ans. Même la configuration assurant un 60 FPS constant n’est pas exagérée. Comptez tout de même un Core i5-6600K ou Ryzen 5 1400 et une GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 580.

Évidemment, si vous souhaitez jouer à 144 Hz ou en 4K Ultra, c’est une autre histoire. Il faut commencer à aller chercher a minima une carte graphique récente (RTX 3060 Ti / RX 5700 XT, voire RTX 3080 / RX 6800 XT pour la 4K) et un processeur un peu moins vieux (Core i7-8700K / Ryzen 7 1800X, voire Core i9-9900K / Ryzen 9 3900X).

L’anti-cheat par téléphone

Pour le lancement officiel du jeu le 28 octobre, Activision compte mettre en place son système anti-triche Ricochet. Celui-ci nécessitera une vérification par SMS de chaque compte Battle.net de joueurs PC. Une vérification qui aura lieu même si vous achetez le jeu sur d’autres plateformes, comme Steam.

