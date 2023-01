Fin 2022, les ventes de PC se sont écroulées comme jamais auparavant

Période fastueuse pour les fabricants et vendeurs de PC, la pandémie semble désormais bien loin : IDC et Gartner s'accordent pour calculer un quatrième trimestre 2022 proprement chaotique concernant les ventes d'ordinateurs fixes et portables. Il se pourrait néanmoins que 2024 soit plus favorable.

La pire baisse des ventes jamais observée depuis que Gartner calcule et enregistre ce type de données, c’est ce que rapporte le site spécialisé PC World. Parfaitement d’accord, les cabinets d’analyse Gartner et IDC annoncent en effet des chiffres de ventes extrêmement décevants pour le marché du PC (comprenant les modèles Windows, macOS et ChromeOS, fixes ou portables) sur le quatrième trimestre 2022.

Gartner évoque ainsi une chute de 28,5% des ventes (à 65,3 millions d’unités écoulées) : le recul le plus marquant mesuré depuis le milieu des années 90, période durant laquelle Gartner explique avoir commencé ses mesures. Du côté d’IDC, même constat, avec la mention d’un décrochage de 28,1% des ventes (pour 67,2 millions d’unités distribuées).

Ces données, similaires d’un cabinet à l’autre, laissent entrevoir un marché du PC en difficulté deux ans à peine après la hausse de circonstance dont il avait bénéficié lors de la pandémie de Covid-19. Les achats en masse d’ordinateurs par les particuliers forcés au travail à domicile avaient alors dopé (artificiellement) les ventes entre 2020 et 2021. Une époque fastueuse pour le marché du PC, qui semble désormais lointaine, tant l’inversion des courbes est flagrante.

Des consommateurs très réticents à dépenser leur argent pour un nouveau PC…

« L’anticipation d’une récession mondiale, l’augmentation de l’inflation et la hausse des taux d’intérêt ont eu un impact majeur sur la demande de PC », commente Mikako Kitagawa, analyste en chef chez IDC.

« Étant donné que de nombreux consommateurs possèdent déjà des PC relativement neufs, achetés pendant la pandémie, le manque d’accessibilité financière supplante toute motivation d’achat, ce qui fait que la demande de PC des consommateurs a atteint son niveau le plus bas depuis des années », poursuit-il. « Même si les vendeurs ont proposé des remises importantes sur les PC pendant la saison des fêtes, afin de réduire les stocks, les consommateurs n’ont pas été enclins à dépenser leur argent. »

Un constat logique et imparable, qui n’empêche pas une note plus positive concernant l’année 2022 dans son intégralité.

Source : IDC et Gartner via PC World

IDC estime ainsi que sur l’ensemble de l’année dernière, les ventes de PC ont été supérieures à ce que l’on pouvait observer annuellement avant la pandémie. Sur l’intégralité de 2022, 292,3 millions de PC ont ainsi été distribués selon les analystes du cabinet américain. Ces derniers estiment par ailleurs que le marché du PC a suffisamment de potentiel pour rectifier le tir en 2024. IDC souligne enfin que les chiffres obtenus pour le dernier trimestre 2022 ont le désavantage d’être comparés à la même période en 2021… une année exceptionnelle pour le marché du PC.

« L’année 2021 a été proche de niveaux historiques pour les expéditions de PC, donc toute comparaison sera faussée. Il ne fait aucun doute, lorsque nous regardons en arrière, que la montée et le déclin du marché seront inscrits dans les livres de records, mais de nombreuses opportunités se présentent encore. Nous sommes convaincus que le marché a le potentiel de se redresser en 2024 et nous voyons également des facteurs d’opportunités pour le reste de l’année 2023 », lit-on.

