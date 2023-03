Plus rapide que les SSD ? La DDRAMDisk veut booster le stockage de nos PC

Plus rapide que les SSD : c'est la promesse du stockage DDRAMDisk qui utilise des puces RAM via NVMe.

Vous n’avez rien compris au chapô de l’article, on vous traduit ça : les SSD sont rapides, mais pas assez pour certaines applications. La mémoire flash intégrée atteint ses limites, surtout avec lors d’un accès aléatoire. Voilà le postulat de DDRAMDisk. Le nom est barbare, mais très explicite : il s’agit d’utiliser de la mémoire RAM comme stockage.

Des vitesses de lecture et d’écriture records

Ça marche : dans cette configuration, les performances sont tout bonnement impressionnantes. En lecture et écriture séquentielle dans Crystalmark, la configuration basée sur la DDR4 atteint 15 et 14,7 Gb/s, et en accès aléatoire (RND4K Q32T16), les débits restent très importants : 3,4 et 3,77 Gb/s.

Les performances pourraient être encore plus importantes, mais la limite se situe au niveau de la connectique : les huit voies PCIe Gen 4. Pour effectuer cette magie, il faut quelques astuces, dont l’utilisation de quatre composants FPGA « Field-programmable gate array ». Par rapport à la mémoire flash, la mémoire RAM présente cependant un inconvénient majeur : sans alimentation, les données sont perdues. Pour corriger ça, ils utilisent une cellule de batterie intégrée au module.

L’intégration est délicate…

De plus, il y a une autre problématique. Il vous faudra un énorme boitier (avec 18 modules de stockage) bien aéré (car cela produit beaucoup de chaleur). On vous laisse juger la photo ci-dessous et l’imaginer dans votre PC. Bref, à ne pas mettre entre toutes les mains.

On ignore quand et à quel prix la troisième version du DDRAMDisk sera disponible. Pour rappel, la première version était vendue avec 256 Go pour 320 dollars américains. De plus, la crise des semi-conducteurs entraîne encore des contretemps dans toute l’industrie du hardware.

