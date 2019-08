Article sponsorisé par Microsoft

La rentrée arrive à grands pas et, avec elle, son cortège d’achats nécessaires au bon déroulement de l’année scolaire à venir. Si acheter un bon cahier ou le stylo adéquat n’est pas très compliqué, bien choisir son ordinateur portable demande plus de recherches. Voici justement une sélection d’appareils afin d’aider les étudiants à choisir le PC portable le plus adapté à leurs besoins.

Étudiants : bien choisir son PC portable

Le choix d’un nouvel ordinateur est toujours un moment délicat. Il est important de bien cibler ses besoins et surtout de les aligner sur son budget. Voici quelques conseils de base pour bien choisir le PC portable idéal.

Dans la cadre d’une vie étudiante, l’encombrement est sans aucun doute le premier critère à prendre en compte. Circuler entre les amphis avec un sac surchargé peut vite devenir un fardeau. À ce titre, mieux vaut opter pour un ultraportable, PC léger et fin, qui se glissera aisément dans tous types de sacs.

Pour autant, ne négligez pas la taille de l’écran. Avoir un PC petit et léger est une bonne chose, mais une bonne diagonale d’écran assure un confort d’utilisation optimal lors des longues sessions de travail. Un ordinateur avec un écran de 12 à 14 pouces pour un poids inférieur à 2 kg reste une option parfaitement viable.

Autre critère capital : l’autonomie. Même si les universités se modernisent et intègrent de plus en plus l’utilisation d’ordinateurs portables aux différents cursus, tous les amphithéâtres ne sont pas encore équipés de prises de courant individuelles. Il sera donc nécessaire de choisir un ordinateur possédant une bonne autonomie, afin d’assurer son utilisation sur la durée.

Bien choisir son ordinateur, c’est aussi réfléchir à l’utilisation que l’on souhaite en faire. Si dans le cadre étudiant, on privilégie avant toute chose les machines orientées vers la bureautique (attention au clavier, donc), il n’est pas interdit d’opter pour des machines un peu plus versatiles. Un PC plus puissant permettra par exemple de regarder des vidéos, voire de jouer à quelques jeux vidéo pour se détendre, tandis qu’un PC équipé d’un écran tactile compatible avec un stylet permettra de prendre des notes plus facilement grâce à l’application OneNote.

À moins de 200 euros : le HP Stream 14

Le principal avantage du HP Stream 14 reste sans aucun doute son prix. Avec un modèle de base actuellement sous la barre des 200 euros, ce PC portable est un partenaire idéal pour les budgets les plus modestes. À ce prix-là, il ne faut pas s’attendre à tomber sur une machine de guerre capable de faire tourner les derniers jeux du moment. Néanmoins, le HP Stream 14 reste un solide partenaire pour une utilisation bureautique, ou la navigation sur internet grâce à son trackpad qui gère le multi-touch et, surtout, son écran de 14 pouces doté d’une définition de 1366 × 768 pixels. Avec 1,44 kg sur la balance pour 1,79 cm d’épaisseur, autant dire qu’il pourra être transporté en toute quiétude.

Équipé d’un processeur Intel Celeron N3060 associé à 4 Go de RAM, ce PC portable brille surtout par la durée de vie de sa batterie, ses trois cellules Li-ion de 41 Wh lui permettant d’atteindre jusqu’à 11 h d’autonomie. Attention toutefois à ses 64 Go d’espace de stockage : ils lui permettent d’assurer l’installation et la mise à jour de Windows 10, mais aura bien du mal à stocker des images et des vidéos passé quelques semaines.

Avec un prix affiché à 199,99 euros en ce moment, ce HP Stream est un partenaire idéal pour les étudiants au budget serré. Pour ne rien gâcher, il comprend également un abonnement d’un an à Office 365 Personnel, qui comprend notamment 1 To de stockage dans le cloud. Une aubaine pour bien débuter l’année scolaire.

Le HP Stream 14 à 199 € chez Fnac

À moins de 500 euros : le Lenovo IdeaPad S145-14

Avec le Lenovo Ideapad S145, on monte légèrement gamme. Plus puissant que le HP Stream 14, cet ordinateur permettra quelques folies supplémentaires. Son écran en particulier, qui dispose d’une définition Full HD et d’une technologie antireflet, ainsi que son système sonore Dolby Audio en font un compagnon idéal pour le visionnage de vidéo ou l’écoute de musique. Il bénéficie aussi d’un encombrement minimum grâce à son châssis épuré et ses deux centimètres d’épaisseur pour 1,6 kg sur la balance.

Dans ses entrailles sont présent un processeur Intel Core i3 de huitième génération cadencé à 2,10 GHz ainsi qu’une carte graphique Intel HD Graphics. Avec 8 Go de RAM, ce Lenovo IdeaPad S145 fera tourner sans sourciller les applications nécessaires à une utilisation bureautique classique, et pourra même lancer quelques logiciels un peu plus gourmands. Avec son support de stockage hybride qui possède 16 Go de mémoire flash Intel Optane et un disque dur de 256 Go, cet ordinateur pourra stocker sans trop de problèmes une année scolaire entière. Il bénéficie en outre de toute la connectique nécessaire (port HDMI, deux ports USB 3.0) pour se transformer en station de travail efficace et mobile.

Disponible à 427 euros en cette période de rentrée, avec une offre permettant d’obtenir un an d’abonnement à Office 365, le Lenovo IdeaPad S145 constitue l’un des meilleurs rapports qualité-prix de cette sélection.

Le Lenovo IdeaPad S145-14 à 427 euros chez Fnac

À moins de 700 euros : l’Acer Swift 3

Troisième de cette sélection, l’Acer Swift 3 est un PC portable qui en a dans le ventre. Son atout principal reste sa versatilité. Son processeur Intel de 8e génération lui permet en effet d’exécuter à la perfection les tâches bureautiques des plus élémentaires aux plus évoluées, mais aussi de faire tourner quelques jeux vidéo peu gourmands. Son design joue aussi grandement en sa faveur. Avec son châssis en aluminium coloré et agréable au touché, il s’agit d’un très bel objet, qui, pour ne rien gâcher, pourra se glisser aisément dans le fond de n’importe quel sac à dos (1,79 cm d’épaisseur pour 1,45 kg). Petit plus non négligeable, ce portable dispose d’un capteur d’empreinte digitale qui permettra de sécuriser vos données avec Windows Hello.

Pour être un peu plus technique, le Acer Swift 3 s’articule autour d’un Intel Core i5 de huitième génération avec une puce graphique intégrée (Intel UHD Graphics 620) et de 8 Go de RAM en DDR4. Côté stockage, c’est un joli SSD de 256 Go qui viendra accueillir les données. Ce portable est aussi extrêmement bien doté au niveau de la connectique. Il dispose en effet d’un port HDMI, d’un port USB Type-C, de deux « anciens » ports USB 3.0 Type-A, d’un lecteur de carte SD ainsi qu’un port USB 2.0 qui pourra charger des appareils, même une fois l’ordinateur éteint. Sa batterie est aussi l’un de ses points forts. Avec quatre cellules Li-Polymère 48 Wh, il bénéficie d’une autonomie de près de 12 heures.

Esthétiquement plaisant, puissant, et doté de nombreuses fonctionnalités connectées, cet ordinateur est un bon compromis entre puissance et efficacité. Des performances qui ont toutefois un coût : l’Acer Swift 3 est actuellement disponible à 659 euros.

L'Acer Swift 3 à 659 € chez Fnac

À moins de 1000 euros : le Surface Laptop 2

Si le Surface Laptop 2 est l’ordinateur le plus cher de cette sélection, c’est aussi le plus puissant, le plus versatile et plus élégant du lot. Outre ses finitions haut de gamme avec son châssis en aluminium et son clavier en Alcantara qui en font un objet très agréable à regarder et à manipuler, c’est aussi un ordinateur qui en a dans le ventre, et qui pourra accompagner son utilisateur dans toutes sortes d’activités. Son point fort ? Indéniablement son écran tactile qui dispose d’une définition maximale de 2256 × 1504 pixels. Ce Surface Laptop 2 pourra donc permettre à son utilisateur de prendre des notes au stylet ou dessiner de manière naturelle. Créé par Microsoft, ce PC tire aussi pleinement parti des fonctionnalités de Windows 10, que ce soit via Cortana, Microsoft Edge, Windows Hello ou bien Office 365.

Avec à peine 1,45 cm d’épaisseur pour un poids inférieur à 1,3 kg, le Surface Laptop bénéficie d’un encombrement minimum qui en fait un partenaire idéal pour les sessions de travail en mobilité. Dans ses entrailles, se logent un processeur Intel Core i5 de 8e génération, une puce graphique Intel HD Graphics 620 ainsi que 8 Go de RAM. Côté espace de stockage, il peut compter sur un SSD de 128 Go. Terminons enfin avec un atout de poids : son autonomie. Le Surface Laptop 2 peut en effet compter sur près de 14,5 heures d’utilisation sans charge – un record dans le monde des ultraportables – ce qui en fait un atout précieux pour le travail en itinérance.

Si le Surface Laptop 2 n’est pas à la portée de toutes les bourses, il n’en demeure pas moins un excellent ordinateur capable d’accomplir de nombreuses tâches, que ce soit dans une optique de travail comme dans une optique de loisir.

Le Surface Laptop 2 à 934 € sur la Fnac