LG baisse le prix de ses moniteurs gaming, même ceux avec des dalles OLED

Pour la rentrée, LG fait chuter le prix de ses moniteurs gaming. Voilà une belle opportunité d’améliorer son setup à partir de 125 euros seulement.

Aussi puissant soit votre PC, sans un écran adapté, inutile d’espérer performer dans les jeux vidéo. Pour profiter au mieux de tout votre temps libre dès la rentrée, LG propose jusqu’à 200 euros de remise sur une large sélection de moniteurs à destination des joueurs.

Et il y en a pour tous les budgets. Voici les meilleures offres à saisir jusqu’au 1ᵉʳ septembre :

LG 24GQ50F-B : un moniteur à prix mini, idéal pour les étudiants

Même dans une chambre d’étudiant ou un studio, il est possible d’avoir un bon setup. LG le prouve avec son moniteur 24GQ50F-B accessible jusqu’au 1ᵉʳ septembre à tout juste 125 euros au lieu de 179 euros.

Du haut de ses 24 pouces, ce panneau VA Full HD de 165 Hz regorge d’atouts pour vos sessions de jeu. LG promet une latence réduite à 1 ms, avec une réduction du flou de mouvement pour les adeptes de FPS et de jeux de course. C’est sans compter sa compatibilité avec l’AMD FreeSync Premium, gage d’images nettes et fluides en toutes circonstances.

Le moniteur gaming VA de 24 pouces LG 24GQ50F // Source : LG

Pour ne manquer aucun détail, comme un sniper planqué dans l’obscurité, la marque a aussi prévu une série d’options, comme :

le Dynamic Action Sync chargé de réduire le temps de latence ;

le mode Black Stabilizer pour améliorer la visibilité des zones sombres du jeu ;

la fonctionnalité Crosshair, pour fixer le réticule de tir au milieu de l’écran.

LG 27GP850P-B : une belle diagonale, mais à prix doux

Si vous ne souhaitez faire aucun compromis sur le confort et la qualité d’affichage, la marque coréenne propose actuellement son moniteur LG 27GP850P-B de 27 pouces à seulement 249 euros.

Pour ce prix contenu, vous accédez à une dalle LED Nano IPS affichant en 16/9 une définition QHD. L’écran prend également en charge le HDR et supporte jusqu’à 98 % du spectre de couleurs DCI-P3.

Le moniteur de 27 pouces LED Nano IPS LG 27GP850 // Source : LG

La fluidité est aussi au rendez-vous, son taux de rafraîchissement atteignant 165 Hz, et même 180 Hz en overclock (sous réserve d’être équipé d’une carte graphique compatible avec le DisplayPort 1.4).

Ce moniteur promet aussi une latence réduite à 1 ms ainsi que le support des technologies NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium. Exit donc les saccades qui entachent vos performances de jeu.

Alors que la plupart des modèles abordables se limitent à un ajustement basique, le LG 27GP850P-B se règle en hauteur, s’incline et peut même pivoter en mode portrait. Un atout supplémentaire si vous êtes équipé d’un double écran et utilisez votre bureau pour travailler.

LG 27GS95QE-B : pour plonger au cœur du jeu

Vous jouez pour gagner ? Le moniteur LG 27GS95QE-B peut alors devenir un véritable allié dans votre course à la performance.

Doté d’un panneau OLED QHD de 27 pouces, d’un revêtement antireflet, d’une luminosité de 1000 nits et d’un remarquable taux de contraste de 1 500 000:1, ce moniteur ne manque pas d’arguments.

Le moniteur gaming OLED de 27 pouces LG 27GS95QE // Source : LG

Avec ses 240 Hz et sa latence d’à peine 0,03 ms, cet équipement convient à tous types de jeux, y compris les plus exigeants nécessitant une grande réactivité. Sans surprise, LG l’a rendu compatible avec les technologies NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium Pro. Vous pouvez donc tirer profit au maximum de votre carte graphique, qu’elle soit signée par l’un ou l’autre des constructeurs.

Côté ports, là encore, vous avez le choix : HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 et USB 3.0. Le moniteur comprend même une sortie audio compatible DTS:X pour entendre les sons à 360°.

En amont de la rentrée, l’écran LG 27GS95QE-B avec sa télécommande incluse devient particulièrement abordable et voit son prix chuter de 899 à 699 euros.

LG 34GS95QE-B : pour les gamers aguerris et les pros n’acceptant aucun compromis

Si vous souhaitez le meilleur pour votre setup, par pur plaisir ou parce que le jeu vidéo est plus qu’un loisir pour vous, la firme de Séoul a prévu le LG 34GS95QE-B. Affiché jusqu’au 1ᵉʳ septembre à 1099 euros au lieu de 1299 euros, ce moniteur premium coche toutes les cases.

Sa diagonale de 34 pouces, sa conception incurvée 800R et son format 21:9 offrent une vision élargie très appréciable pour les jeux dans lesquels la précision est reine.

Le moniteur gaming incurvé OLED de 34 pouces LG 34GS95QE

Cet écran promet une belle qualité d’affichage avec son panneau OLED et sa définition Ultra WQHD (3440 x 1440 pixels). De plus, adieu les longues sessions de jeu passées dans le noir, car ce moniteur est doté d’un revêtement anti-reflet et dispose d’une luminosité maximale de 1300 nits.

Le reste de la fiche technique est tout aussi exemplaire avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz en DisplayPort et en HDMI, ainsi qu’une latence de seulement 0,03 ms. Pour offrir une fluidité optimale et limiter les saccades, LG s’en remet à plusieurs technologies phares comme les VESA ClearMR 13000 et AdaptiveSync, le NVIDIA G-SYNC, ou encore l’AMD FreeSync Premium Pro. Le son 3D est, lui aussi, de la partie avec un support du DTS:X.

Dernier atout et pas des moindres, le LG 34GS95QE-B peut être raccordé à deux appareils (PC ou consoles) et afficher simultanément les deux entrées en écran partagé. Un bonus de taille pour les streamers.