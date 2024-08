Nvidia : cette nouveauté va permettre l’arrivée de G-Sync sur beaucoup plus d’écrans

Dans le cadre de la Gamescom, Nvidia a annoncé une nouveauté importante découlant de son partenariat avec le Taïwanais MediaTek. Elle permettra à moyen terme le déploiement des fonctionnalités G-Sync Ultimate sur une bien plus grande variété de moniteurs PC… et pourrait même faire baisser leur prix.

Source : Nvidia

La technologie G-Sync de Nvidia pourrait bientôt devenir aussi courante ou presque que la certification AMD FreeSync sur les moniteurs PC. C’est ce que l’on retient d’une présentation de Nvidia, durant laquelle la marque au caméléon nous a fait part d’une nouvelle loin d’être anodine : la prise en charge de G-Sync Ultimate par les scalers signés MediaTek.

Pour rappel, ces derniers sont parmi les plus courants sur le marché des écrans PC. Leur prise en charge de G-Sync devrait donc conduire à une bien plus large démocratisation de cette technologie VRR sur le marché… mais potentiellement aussi à une baisse de prix pour les moniteurs PC compatibles avec la certification du géant californien. Jusqu’à présent, ces derniers avaient en effet besoin d’embarquer un module propriétaire, vendu par Nvidia, ce qui avait souvent pour effet de faire gonfler leur prix. Au travers de cette annonce, ce ne sera plus le cas.

Avec G-Sync, Nvidia mise désormais sur l’ouverture

Dans le détail, Nvidia explique que les scalers de MediaTek permettront une prise en charge complète des fonctionnalités de G-Sync. Et cela vaut pour certaines fonctions très récentes, comme Pulsar.

Annoncé en début d’année, à l’occasion du CES 2024, G-Sync Pulsar permet une meilleure fluidité et une meilleure clarté de l’image, surtout dans les jeux les plus nerveux, grâce à une combinaison de la VRR et de la technologie ULMB2 (conçue justement pour améliorer la netteté des éléments en mouvement).

« Nous travaillons avec MediaTek pour apporter G-SYNC à leurs scalers pour moniteurs PC. La suite complète de la technologie G-SYNC sera ainsi accessible à un plus grand nombre de moniteurs et de joueurs, dans une gamme de prix plus large », détaille Nvidia dans un communiqué. « À l’avenir, nous intégrerons la technologie G-SYNC dans les moniteurs équipés de scalers MediaTek, ce qui éliminera le besoin d’un module séparé », lit-on.

Source : Nvidia

Pour l’instant, trois moniteurs profitent d’ores et déjà de ce partenariat pour embarquer Nvidia G-Sync Ultimate grâce à leurs scalers MediaTek : l’AOC Agon Pro AG276QSG2, l’Acer Predator XB273U F5, et l’ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQNR.