Comment Nvidia veut corriger le plus gros problèmes des écrans LCD pour le jeu vidéo

Avec G-Sync Pulsar, Nvidia veut palier au flou de mouvement et effets de ghosting communément associés aux écrans LCD, pour offrir une clarté exemplaire dans les jeux les plus rapides.

Depuis que les joueurs sont désormais majoritairement équipés en écrans LCD, qu’il s’agisse de leur TV ou de leur moniteur de PC, la technologie s’est grandement améliorée pour parer à ses différentes limitations.

En effet, les transitions entre les différentes couleurs des pixels ne sont pas instantanées, comme l’Oled, et lors de scènes en mouvement, ces écrans n’offrent pas une clarté exemplaire, occasionnant ainsi du flou de mouvement (motion blur) et des effets de ghosting.

Avec G-Sync Pulsar, nouvelle évolution de sa technologie de rafraîchissement variable, Nvidia a semble-t-il trouvé une solution pour offrir à plusieurs écrans une clarté digne des modèles CRT qui restent encore imbattables à ce petit jeu.

Une clarté de mouvement de 1000 Hz sur un écran de PC

En marge de l’annonce de ses cartes graphiques GeForce RTX Super, Nvidia aussi levé le voile sur G-Sync Pulsar, sa nouvelle technologie qui devrait débarquer sur des écrans G-Sync, qui offrirait une clarté de mouvement similaire à un écran de 1000 Hz sur PC.

Concrètement, cette fonctionnalité s’ajoutera au rafraîchissement variable et agira directement sur ces transitions de couleur des pixels, afin que celles-ci s’effectuent à une fréquence bien supérieure. L’algorithme adaptera notamment le paramètre d’Overdrive maintenant bien connu des joueurs en trouvant le meilleur compromis entre clarté et réduction du flou de mouvement.

G-Sync Pulsar contrôlera aussi les impulsions du rétroéclairage en fonction de la fréquence de rafraîchissement de l’écran pour éviter tout effet de scintillement (flickering), ce qui était auparavant impossible lorsque le VRR était activé.

Que sur les écrans avec module G-Sync

Jusqu’à maintenant, Nvidia proposait l’Ultra Low Motion Blur (ULMB), une fonctionnalité qui nécessitait la désactivation de G-Sync pour être utilisée. Pulsar promet donc le meilleur des deux mondes, mais à une condition : posséder un écran avec module G-Sync, et pas seulement G-Sync Compatible. Ces modèles sont plus onéreux, mais offrent en théorie de meilleures performances et une qualité d’image supérieure.

Vous pourrez donc en profiter en premier sur les écrans ASUS ROG Swift PG27 qui devraient sortir au courant de l’année et on tâchera bien sûr de tester tout ça dès que possible.