La Surface dernière génération de Microsoft vient de sortir, la Surface Pro X. Une tablette sous Windows 10 aux bordures d’écran ultra-fines, dotée d’une fiche technique complètement innovante, avec un SoC ARM. Voici pourquoi elle mérite votre attention.

Annoncée il y a tout juste un mois, la Surface Pro X est désormais disponible chez Boulanger au prix de 1169 euros. Il s’agit d’une tablette deux en un (attention, le clavier est vendu séparément) de 13 pouces, sous Windows 10, qui vient chambouler le petit milieu du PC deux-en-un. Voici quatre raisons de s’y intéresser.

1. Parce qu’elle possède les finitions haut de gamme de la gamme Surface

La Surface Pro X en quelques mots, c’est une tablette de 13 pouces — le format de référence des ultrabooks — à laquelle il est possible de greffer un clavier détachable, le Surface Pro X Keyboard (vendu séparément). Cette tablette est extrêmement fine (7,3 mm d’épaisseur) et très légère (774 grammes sans le clavier). Elle est parfaite pour se glisser dans un sac ou un attaché-case.

Microsoft a particulièrement travaillé son design. C’est une tablette premium avec des finitions en métal, un écran PixelSense au format 3:2 et une prise en main très confortable. Principale différence avec les autres Surface Pro : elle bénéficie de bordures d’écrans très fines. Mais elle conserve le pied ajustable typique de la gamme Surface, ce qui la rend très pratique pour l’incliner dans n’importe quelle position.

Cet écran est par ailleurs tactile et compatible avec le stylet Surface Slim Pen développé pour la Surface Pro X (et compatible avec toute la gamme Surface). Ce stylet est par ailleurs rechargeable grâce à son support de recharge qui se connecte en USB-C (inclus). Il est aussi possible d’associer la Surface Pro X avec Pack Surface Pro X Signature qui comprend le clavier Pro X Keyboard et le Slim Pen. Le stylet se range et se recharge directement dans son étui de rangement intégré directement dans le clavier Pro X Keyboard.

Microsoft n’a pas pour autant pas oublié la connectique, puisqu’elle embarque deux ports USB Type-C (3.2 Gen 2), qui permettent tout aussi bien de connecter des périphériques externes que des écrans 4K.

2. Parce qu’elle est taillée pour la mobilité

Dans la connectique, justement, se trouve un port nano-SIM. C’est l’un des principaux atouts de la Surface Pro X : elle propose une compatibilité avec la 4 G, de base. Vous pouvez donc l’utiliser dans le train avec une carte SIM, où dans n’importe quel endroit couvert en 4 G. Idéal pour travailler à l’extérieur ou dans des endroits dépourvus de toute connexion WiFi.

3. Parce que c’est une première d’un point de vue technique

En fait, la Surface Pro X est plus qu’une tablette de plus, c’est avant tout une véritable tablette mobile sous Windows 10. Cette mobilité se retrouve jusque dans la fiche technique, qui est une première : la Surface Pro X ne tourne pas un processeur Intel, mais avec un SoC, une puce mobile, signée Qualcomm. Cette puce ARM, nommée Surface SQ1 possède beaucoup d’avantages. Le premier, c’est qu’elle intègre de base un modem 4G, dont nous avons parlé au-dessus.

Le deuxième et le plus grand avantage par rapport à un processeur classique, c’est qu’elle consomme beaucoup moins qu’une puce Intel. Non seulement elle ne dispose d’aucun ventilateur (ce qui rend la tablette totalement silencieuse), mais en plus cette puce ne consomme que 7 Watts, contre 15 Watts pour des puces basse consommation chez Intel. Microsoft assure ainsi que l’autonomie de Surface Pro X est de 13 heures environ, là où une Surface Pro 7 affiche 10,5 heures d’autonomie.

Autre avantage pratique lié à cette puce ARM, la fonctionnalité « Instant On ». Concrètement, il n’est plus nécessaire d’éteindre en permanence la tablette et d’attendre de longues secondes que Windows se reboot en sortie de veille. Il suffit d’appuyer sur le bouton de mise en marche pour mettre en veille la machine et d’une pression pour la rallumer en un clin d’œil !

Un exemple pratique de la fonctionnalité Instant On, ici avec un Microsoft Laptop 3. Si le Microsoft Laptop 3 dispose d’un processeur Intel, cela a demandé des ajustements hardware et software de la part de Microsoft alors que la fonctionnalité est naturellement prise en charge par le SoC de la Surface Pro X.

4. Parce que c’est une tablette capable de remplacer aisément un PC portable ou un ultrabook

Le tour de force de Microsoft avec cette Surface Pro X provient du fait que c’est un « véritable » Windows 10 Familial qui tourne dessus et non une version allégée Windows 10 S. Ce n’est pas forcément évident quand la puce est bâtie sur une architecture ARM. Microsoft promet par ailleurs des performances équivalentes à un ultrabook classique sur la Surface Pro X.

Concrètement, cela signifie que vous pouvez utiliser la Surface Pro X comme n’importe quel PC classique et y installer tous les logiciels et applications que vous utilisez déjà au quotidien. Il y a quelques limitations (il faut que les logiciels et applications soient en version x86), mais il est possible d’installer aussi bien Chrome que XnView, mais aussi d’essayer la version ultra-rapide de Edge pour les SoC ARM64.

Notez pour finir que si vous recherchez une tablette qui supporte de base tous les logiciels et programmes x64, la Surface Pro 7 est également disponible chez Boulanger au prix de 919 euros (toujours sans clavier). Attention, elle ne dispose pas de la connectivité 4G LTE intégrée.

L’une des meilleures tablettes du marché pour ce qui est de la productivité.

La Surface Pro X est disponible dès aujourd’hui chez Boulanger, dans sa version 8 + 128 Go, au prix de 1169 euros. Si vous recherchez un PC rapide, facilement transportable et dédié à la productivité, c’est probablement l’un des meilleurs choix actuellement.

