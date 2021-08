XPS 17, Inspiron 15 2 en 1, G3 15 : jusqu’à 300 euros d’économie sur les offres de rentrées de Dell

L’heure de la rentrée à bientôt sonnée et Dell profite de l’occasion pour proposer des promotions sur ses ordinateurs et PC portables. De quoi réaliser de belles affaires, et économiser jusqu’à 300 euros selon les modèles.

Que l’on ait besoin de nouveau matériel pour travailler ou envie de se faire un petit plaisir, la rentrée est une période idéale pour investir. De nombreuses marques profitent en effet de cette période pour proposer des promotions sur tout ou partie de leur catalogue.

C’est par exemple le cas de Dell qui lance actuellement ses promotions d’été. L’occasion pour la marque de proposer des réductions importantes sur ses PC portables bureautiques, de jeux, et sur ses moniteurs.

Avec des ordinateurs comme le Dell XPS 17 ou le Dell G3 15 parmi la liste des produits soldés, il y a de quoi réaliser de très jolies affaires. Et économiser jusqu’à 300 euros selon le modèle choisi par la même occasion.

Le Dell XPS 17 à 1499 euros au lieu de 1699 euros

Avec le renouveau de sa gamme XPS, Dell a proposé des PC portables alliant performances et esthétique. Le Dell XPS 17, plus grand modèle de la série, suit à la lettre cette ligne directrice.

Reprenant le châssis en aluminium et le revêtement en fibre de carbone typique de la gamme XPS, cet XPS 17 est une machine extrêmement élégante qui brille grâce à un écran de 17 pouces FHD+ (1920 par 1200 pixels) qui offre un espace de travail gigantesque pour un portable.

Côté performance, il peut compter sur un Core i5 de 10e génération, 8 Go de RAM et un GPU Intel UHD qui lui offre une certaine polyvalence. Idéal pour tous travaux de bureautique, il pourra aussi se frotter à la retouche d’image, voire au jeu pour peu qu’ils ne soient pas trop gourmands.

Le Dell XPS 17 est actuellement proposé à 1499 euros au lieu de 1699 euros en temps normal, et bénéficie d’un an de support premium et d’intervention sur site.

Le Dell Inspiron 15 2 en 1 à 799 euros au lieu de 949 euros

Avec le Dell Inspiron 15 2 en 1, vous pourrez bénéficier d’un ordinateur et d’une tablette en un seul et même appareil. Il dispose en effet d’une charnière qui pivote à 360 degrés lui permettant de passer d’un mode à l’autre en un tournemain.

Au cœur de cette machine se trouve son écran. Une dalle FHD de 15 pouces entièrement tactile et compatible avec la technologie stylet actif, qui permet d’utiliser un stylet en toute simplicité, sans installation préalable.

Utilisant la technologie TrueLife afin de proposer des contrastes profonds et des couleurs vives, cette dalle est aussi compatible avec la norme HDR, de manière à proposer une qualité d’image impeccable en toute circonstance.

Avec son Core i5 de 11e génération, 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go et un GPU Intel Iris Xe, il pourra vous accompagner dans toutes vos activités bureautiques comme dans vos sessions de streaming.

Durant ces soldes d’été, vous pourrez retrouver le Dell Inspiron 15 2 en 1 à 799 euros au lieu 949 euros, son prix habituel.

Le Dell G3 15 à 1249 au lieu de 1549 euros

Si vous cherchez à vous équiper d’un portable dédié au jeu, le Dell G3 15 est peut être l’ordinateur qu’il vous faut. Conçu autour d’un Core i7 de 10e génération, et épaulé par 16 Go de RAM et une GeForce GTX 2060 6 Go, il possède de sérieux atouts en sa faveur.

Il se démarque aussi grâce à sa dalle IPS FHD de 15 pouces qui possède un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Couleurs vives, contraste saisissant et fluidité seront donc à l’ordre du jour lors de vos sessions de jeu. La présence d’un filtre anti-reflet sur l’écran permet aussi de jouer dans les meilleures conditions possibles.

Pour assurer des performances stables en toutes circonstances, Dell a intégré les technologies Turbo Boost et Game Shift, qui permettent non seulement de booster les performances, mais aussi de gérer dynamiquement le refroidissement des composants, et éviter la surchauffe.

Habituellement vendu à 1549 euros, le Dell G3 15 pouces est vendu en ce moment à 1249 euros, soit une économie de 300 euros.

L’écran Dell Gaming 25 à 306,60 euros au lieu de 382,47 euros

Le moniteur Dell Gaming 25 possède tous les attributs nécessaires pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions possibles. À commencer par une dalle FHD Fast IPS de 25 pouces capable d’afficher 99 % du gamut sRGB. De quoi afficher des couleurs vives, quel que soit l’angle de vue.

Pensé pour le jeu, ce moniteur offre un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Des caractéristiques idéales pour une réactivité et une fluidité en toutes circonstances.

Compatible avec les technologies G-Sync de Nvidia et FreeSync d’AMD, qui minimisent les effets de tearing et de stuttering, il prend aussi en charge la technologie de taux d’actualisation variable des consoles de dernière génération, en faisant un allié de poids, quelle que soit la plateforme de jeu.

Le moniteur Dell Gaming 25, généralement vendu à 382,47 euros est disponible à 306,60 euros jusqu’au 15 septembre prochain.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les offres en cours, vous pouvez toujours contacter la hotline de Dell au 08 01 84 08 27.