Framework Laptop 16 : ce PC portable modulaire est sur le point de faire mieux que les autres

Ll’industrie technologique attend le deuxième produit de Framework. Leur mission reste la même : concevoir un ordinateur portable modulaire et réparable. Le Framework Laptop 16 est ainsi la version améliorée du Laptop 13, présentant un format plus grand, mais pas uniquement.

Le Laptop 16 est architecturé autour de trois éléments essentiels : un système de personnalisation poussée des composants clés, dont le CPU, un système de baie d’extension et le système de cartes d’extension de Framework. Il est équipé d’un clavier modulaire que l’utilisateur peut remplacer, comprenant différents modules de tailles différentes (Small, Medium et Large) développés par Framework.

Au-delà des six modules latéraux personnalisables, l’utilisateur a donc la possibilité de personnaliser entièrement la surface supérieure de l’appareil. Le Laptop 16 intègre également un GPU dédié, qui peut lui aussi être remplacé, soulignant ainsi l’ambition de Framework de créer un produit réellement adaptable à l’utilisateur.

Un record ?

Framework a annoncé que son nouvel ordinateur portable sera doté d’une alimentation capable de délivrer 180 Watts en USB Type-C. Ce n’est certes pas une première, mais c’est tout de même rare. De plus, l’efficacité de l’alimentation électrique est estimée à 93 %. C’est au-dessus de la moyenne des autres constructeurs, qui se situe entre 85 à 90 %, et se rapproche du chiffre vanté par Apple pour souligner ses efforts environnementaux.

Mais le Laptop 16 va encore plus loin : grâce à la norme USB PowerDelivery 3.1 via USB-C, l’appareil peut accepter jusqu’à 240 Watts. Ainsi, comme l’indique Framework, « Le Laptop 16 supporte les adaptateurs de puissance 240 W USB PD 3.1, de sorte que vous pouvez configurer votre version DIY sans adaptateur d’alimentation et ajouter votre propre adaptateur 240 W à la place. ».

Quelques détails techniques méritent d’être éclairés. Historiquement, les adaptateurs d’alimentation USB-C ont été limités à 100W. Framework a réussi à concevoir un adaptateur d’alimentation USB-C de 180 W en utilisant le nouveau standard USB PD 3.1 EPR via un contrôleur Weltrend WT6676F, permettant une sortie jusqu’à 36 V / 5 A. En plus de réduire l’impact environnemental grâce à l’efficacité et aux matériaux recyclés, Framework a favorisé la longévité en rendant les câbles USB-C de 2 m et AC de 1 m amovibles, permettant de remplacer un câble si besoin.

Il est important de noter que vous devrez utiliser un câble USB-C qui supporte les tensions EPR, sinon vous serez limité à 20 V/3 A ou 20 V/5 A. Les câbles EPR ont une puce e-marker qui permet au système de garantir qu’il peut gérer en toute sécurité les exigences de tension et de courant.

Sa capacité à fournir une alimentation impressionnante, combinée à sa modularité sans précédent, place cet appareil en position de défier les géants de l’industrie. C’est indéniablement une caractéristique appréciable de Framework. Leur approche met l’accent sur la durabilité et la longévité, une philosophie manifestement encrée dans leurs produits. En proposant le meilleur de la technologie actuelle dans leurs machines, ils assurent à leurs clients un investissement qui résistera à l’épreuve du temps.

