Framework Laptop 13 et 16 : deux grosses annonces pour une nouvelle ère des PC portables

Framework passe la seconde en annonçant d'importantes évolutions sur son premier ordinateur portable, dont la possibilité de choisir un CPU Intel ou AMD. Le tout jeune fabricant de PC annonce également le Laptop 16 qui va encore plus loin dans la modularité.

Pour rappel, l’ordinateur portable Framework Laptop est étonnamment facile à assembler et amusant à personnaliser. Ce PC est censé être en même temps évolutif et durable, vous permettant d’acheter et de remplacer presque tous les composants individuels si l’un d’entre eux cesse de fonctionner correctement, ou si vous souhaitez mettre à niveau certaines pièces. Après le déballage et le montage du Framework Laptop, puis le test de la machine, nous avons même fait évoluer son CPU vers un CPU Intel Core de 12e génération.

Bien que les ordinateurs portables modulaires de Framework ne soient pas encore couramment rencontrés, ils ont suscité un grand intérêt dans le secteur. La société poursuit son développement en proposant régulièrement des mises à jour pour améliorer son offre. Aujourd’hui, Framework fait part de plusieurs nouveautés.

Des améliorations pour le Laptop 13

Première nouveauté, Framework a annoncé l’intégration des processeurs Intel de 13ᵉ génération Intel Core et des processeurs AMD Ryzen (Ryzen 7040 en Ryzen 5 ou Ryzen 7) dans son Laptop 13. Les utilisateurs auront la possibilité de choisir entre les deux marques, ce qui répond à une des critiques des premiers utilisateurs. Même si Framework promet un tarif similaire entre Intel et AMD, la configuration des ports sera différente. Cela est dû au fait que les cartes Intel prennent en charge universellement le Thunderbolt 4, tandis que le modèle AMD offre deux ports USB 4.0, un port USB 3.2 avec DisplayPort et un port USB 3.2 classique.

Si vous voulez passer d’Intel à AMD, il faudra acheter le pack carte mère avec CPU. Mais, c’est loin d’être tout : il faudra également de la nouvelle mémoire RAM (DDR5-5600 plutôt que la DDR4) et une nouvelle carte Wi-Fi. Toutefois, ces puces AMD combinent un CPU Zen 4 et un GPU intégré avec l’architecture RDNA 3 de dernière génération, ce qui devrait donner au Framework Laptop 13 une augmentation sensible de ses performances graphiques.

Le fabricant américain a également présenté une nouvelle batterie d’une capacité 61 Wh (seulement sur les versions Core i7 and Ryzen 7), accompagnée de mises à jour du firmware, qui devrait augmenter l’autonomie de ses ordinateurs portables de 20 à 30 %. Framework répond aux demandes de ses clients en proposant un écran mat plutôt que brillant. De plus, les haut-parleurs seront désormais plus puissants, pour un total de 80 dB, avec une meilleure qualité audio selon Framework.

Framework en profite pour offrir un support officiel de deux nouvelles distribution GNU/Linux, Fedora 38 et Ubuntu 22.04. Pour rappel, il existe également un Framework équipé de Chrome OS.

D’ailleurs, vous pourrez acheter (45 euros) un boitier Cooler Master pour donner une seconde vie à votre ancienne carte mère avec CPU. Auparavant, il fallait imprimer en 3D un boitier compatible. Ce boitier est compact (297 mm x 133 mm x 14,9 mm), on peut évidemment utiliser les cartes d’extension sur les USB4.

Un format 16 pouces qui va encore plus loin dans la personnalisation

Le Framework Laptop 16 est un ordinateur portable qui vient s’ajouter à la gamme de produits proposés. Comme son nom l’indique, il dispose d’un écran de 16 pouces, offrant ainsi aux utilisateurs une plus grande surface d’affichage. Tout comme son prédécesseur, le Framework Laptop 13, le Framework Laptop 16 se démarque par sa modularité et son approche durable.

Le Framework Laptop 16 est construit autour de trois éléments clés : un système de modules d’entrée, un système de baie d’extension et le système de cartes d’extension de Framework.

Le Laptop 16 dispose d’un clavier modulaire remplaçable par l’utilisateur, composé de différents modules de tailles différentes (Small, Medium et Large) développés par Framework. Les modules Small sont conçus pour des fonctions spécifiques, comme la personnalisation des couleurs ou les systèmes haptiques. Les modules Medium peuvent inclure des pavés numériques ou même un écran secondaire. Les modules Large peuvent être des claviers complets, ajoutant des touches RVB à la machine (pour celles et ceux qui aiment ça).

Ces modules sont tous remplaçables à chaud et fonctionnent avec un microcontrôleur Raspberry Pi RP2040. Framework a annoncé son objectif d’ouvrir le firmware du microcontrôleur pour permettre aux développeurs de créer leurs propres modules. Tant que cela reste dans la limite de hauteur de 3,7 mm, vous pourrez donc créer le module de votre choix. Tout est possible.

Le point fort du Framework Laptop 16 est peut-être son système de baie d’extension. Il s’agit d’une interface PCIe x8 configurable qui peut accueillir diverses cartes d’extension. Framework a donné plusieurs exemples, tels que un double SSD M.2 offrant jusqu’à 16 To de stockage supplémentaire, des cartes de capture vidéo et des cartes graphiques dédiées. Ce dernier point est très intéressants. D’autres entreprises, comme Alienware, ont essayé de construire un ordinateur portable avec un GPU évolutif, mais cela a toujours été un échec. Il y a même eu des cartes graphiques MXM, mais c’est resté très confidentiel.

Enfin, il y a toujours le système qui permet aux utilisateurs d’insérer des petites cartes dans les ports USB4 situés sur les côtés (3 de chaque côté, donc 6 au total). Ce qui est équivalent à ce que le Framework 13 propose.

Le prix et la disponibilité du Framework Laptop 16 n’ont pas encore été annoncés, bien que Framework a évoqué la seconde moitié de 2023 pour les premières livraisons.

