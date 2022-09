Framework lance le premier Chromebook entièrement réparable, mais il a un gros défaut

Google et Framework annoncent l'arrivée du Laptop Chromebook Edition. Même châssis, même configuration, même évolutivité, même réparabilité... mais avec Chrome OS.

Google aurait annulé la prochaine version de son PC Pixelbook et fermé la branche responsable de sa conception. Cela ne signifie pas que Chrome OS et les Chromebooks soient un projet abandonné par Google. Justement, Google et Framework ont annoncé une collaboration pour porter Chrome OS sur le Framework Laptop.

Le Framework Laptop devient donc officiellement le premier Chromebook réparable. L’équipe de Framework ne s’est pas embêtée à concevoir un énième châssis, ils ont repris la base du Framework Laptop. On retrouve le boitier en aluminium, avec un écran au format 3:2, en définition de 2256 × 1504 pixels (QHD) à 60 Hz, et une diagonale de 13,5 pouces. Il bénéficie de la dernière version du Laptop, à savoir la carte mère avec un CPU Intel Core i5-1240P. C’est exactement la configuration que nous avons récemment testée sous Windows 11.

Un ordinateur facilement réparable

Pour rappel, l’ordinateur portable Framework Laptop est étonnamment facile à assembler et amusant à personnaliser. Ce système est censé être en même temps évolutif et durable, vous permettant d’acheter et de remplacer presque tous les composants individuels si l’un d’entre eux cesse de fonctionner correctement, ou si vous souhaitez mettre à niveau certaines pièces.

D’après Framework, cette version Chrome OS est spécialement adaptée à l’interface de Google. Ce qui signifie que l’on ne pourrait pas théoriquement et officiellement installer un autre système d’exploitation, puisque la carte mère serait conçue sur-mesure.

Cette édition bénéficie au moins d’un changement matériel, car le Framework Laptop Chromebook Edition intègre la puce de sécurité Titan C (comme la Titan M sur les smartphones Pixel). De plus, cette édition est estampillée par le logo Chromebook sur le devant. Enfin, Framework et Google nous promettent des mises à jour automatiques pendant huit ans, « pour garder votre Chromebook rapide et sécurisé ».

Il est tout de même dommage que Framework ait créé une version spécifique du Framework, au lieu de simplement laisser les utilisateurs choisir l’OS qu’ils veulent : Windows, GNU/Linux ou Chrome OS. Dans tous les cas, cette édition n’est en vente qu’aux États-Unis pour le moment, pour 999 dollars HT.

