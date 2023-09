À moins de 400 euros, les Chromebooks ont tout ce qu’il faut pour une rentrée réussie

Rentrée des classes ou non, septembre est souvent l’occasion de remplacer son matériel vieillissant. Jusqu’au 1ᵉʳ octobre, Boulanger propose de très belles offres sur de nouveaux Chromebooks et des cadeaux bonus à la pelle.

Le retour sur les bancs de la fac approche à grands pas et il devient urgent de s’équiper d’un ordinateur portable léger et compact sans entamer votre budget ? Ça tombe bien, c’est exactement ce que propose Boulanger sur une sélection de Chromebooks. Hybrides, ces ultra-portables passent de la tablette à l’ordinateur en un clin d’œil pour s’adapter à tous les usages.

Mieux, jusqu’au 1ᵉʳ octobre, obtenez Minecraft pour l’achat d’un Chromebook (les conditions sont disponibles ici) et Boulanger propose en parallèle un jeu concours pour gagner des Chromebooks et des produits Google jusqu’au 25 septembre.

Chromebook : l’ultra-portable ultra abordable

Proposer un ordinateur hybride, puissant, mais abordable, c’est tout le défi que relèvent les Chromebooks. Propulsées par ChromeOS, le système d’exploitation made by Google, ces machines procurent la puissance d’un ordinateur portable, habillé d’une interface proche de celle que l’on retrouve sur les smartphones Android.

Comme sur les MacBook, tous les logiciels disponibles pour votre ordinateur passent par un magasin d’application qui n’est autre que le Google Play Store. Plus besoin d’aller chercher des fichiers en .exe sur internet, tous vos outils sont à disposition dans le Google Play Store et liés à votre compte Google. Et comme sur votre smartphone, vous bénéficiez également du système de sécurité de Google avec la présence d’un antivirus intégré à votre Chromebook.

L’autre gros avantage des Chromebook réside dans leur petit prix. Proposés généralement sous la barre des 500 euros, ces ordinateurs profitent en ce moment de belles réductions chez Boulanger :

Trois Chromebook pour tous les usages

Le plus polyvalent : l’Acer Spin 513 Touch

Plusieurs points font de cet ordinateur Chromebook d’Acer un produit polyvalent et efficace. D’abord, son écran tactile de 13,3 pouces est réversible. Il peut ainsi passer de l’ordinateur à la tablette en un rien de temps.

Sa polyvalence, ensuite, lui permet de faire tourner les outils bureautiques et des logiciels de retouche d’images. L’Acer Spin 513 Touch est essentiellement un Chromebook dédié à la productivité. Pour autant, cela ne l’empêche pas de faire tourner quelques jeux peu gourmands en ressource. Cette adaptabilité est due en grande partie à la présence d’une puce ARM Snapdragon SC7180, parfaitement adaptée à ChromeOS. Ainsi équipé, il peut également tenir presque 14 heures sans flancher. Il profite en outre d’un stockage de 64 Go. Le compagnon indispensable de ceux qui passent leurs journées sur les bancs d’un amphi, sans prise à proximité.

En ce moment chez Boulanger, l’Acer Spin 513 Touch pass de 349 euros à 299 euros.

Le plus compact : Lenovo Duet 3 CB 11Q727

Petit et efficace, le Chromebook Lenovo Duet 3 se glisse dans n’importe quel sac de cours. Avec un bel écran 11 pouces proposant une définition 2K, il est parfait à la fois pour profiter de contenu vidéo sur la route, ou pour travailler l’image pendant des cours de design. Il profite par ailleurs d’une capacité de stockage de 128 Go.

Le Lenovo Duet 3 bénéficie par ailleurs d’un clavier totalement détachable qui lui permet de passer en mode tablette ou ordinateur portable à l’envi. Comme tout Chromebook, le Lenovo Duet 3 profite de la présence de ChromeOS comme système d’exploitation. Pour booster ses performances, il intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2. Il peut enfin tenir jusqu’à 12 heures sans flancher. De quoi assurer une journée de cours et une soirée Netflix sans passer par la case recharge.

Le prêt à l’emploi : le pack Asus CM5500FDA

Avec sa dalle de 15,6 pouces, l’Asus Chromebook Flip CM5 est l’outil nomade parfait pour ceux qui veulent travailler dans un environnement confortable, mais aussi profiter de contenu vidéo sur un grand écran. Pliable à 360 degrés, l’écran de l’Asus Flip CM5 lui permet de se transformer en tablette au besoin. Conçu principalement pour la bureautique, il n’aura malgré tout aucun mal à faire tourner des logiciels de retouche d’image un peu plus gourmands et à stocker les visuels avec ses 128 Go de stockage (extensible par carte microSD).

Mieux, Asus a également pensé aux gamers nomades en différenciant les touches Z, Q, S et D sur le clavier. Une petite attention qui vous permettra de profiter de votre service de cloud gaming préféré dans des conditions optimales de confort.

On doit notamment cette polyvalence à la présence d’un processeur AMD Ryzen 3 3250C très bien adapté à un ultra-portable sous ChromeOS. En ce moment, Boulanger propose ce Chromebook en pack avec une sacoche et une souris. Un pack tout-en-un qui devrait parfaitement convenir aux étudiants qui ont besoin de transporter leur ordinateur portable d’une salle de cours à l’autre.

Profitez-en, le Chromebook Flip CM5 est actuellement à 399 euros au lieu de 499 euros chez Boulanger.

Des cadeaux de rentrée comme s’il en pleuvait

En plus des généreuses réductions sur ces trois ordinateurs portables, jusqu’au 1ᵉʳ octobre, pour l’achat d’un Chromebook, vous pouvez télécharger sans frais Minecraft Bedrock Edition et profiter pendant trois mois sans frais de Minecraft Realms Plus (les conditions complètes sont disponibles ici). De quoi passer vos pauses déjeuner ou vos soirées à creuser des tunnels, casser des cailloux, explorer la carte ou construire des bâtiments divers et variés.

Boulanger réitère également son jeu concours lancé à Noël dernier : “L’inconnu du campus”. Le pitch est simple : le Président du Club d’Enquête du Campus vous met au défi de trouver la localisation du nouveau QG. Pour cela, vous devrez mener l’enquête via l’interface d’un Chromebook.

Si vous résolvez l’énigme, vous pourrez répondre à un rapide questionnaire qui vous permettra de participer au tirage au sort. À la clé, de très jolis lots dont le principal comprenant Pack Chromebook ASUS CM5500 (avec housse et souris) + un téléphone Google Pixel 7 + des écouteurs Pixel Buds A-Series + un Nest Audio. Pour y participer, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée du jeu.