Le setup ultime pour Flight Simulator ? On a essayé les super accessoires de Honeycomb

Microsoft Flight Simulator est sorti depuis plusieurs années, et a été une vraie sensation. Ce sont désormais des accessoires dédiés qui sont proposés pour jouer à ce jeu de simulation de vol, pour se rapprocher des conditions réelles. Ainsi, Honeycomb, marque de Snakebyte Group, propose un écosystème complet d’accessoires compatibles Xbox et PC. On a pris en main ces produits à l’occasion de la Gamescom.

Alors que l’on attend Flight Simulator 2024 pour la fin de l’année, peut-être avez-vous eu l’idée de vous équiper avec du matériel professionnel. Si c’est le cas, Honeycomb, leader sur le marché, a une gamme entière à proposer. Entre du joystick Yoke, ou des pédales de direction, l’écosystème est complet pour obtenir une expérience précise de Flight Simulator ou d’autres jeux du genre.

Les équipements de Flight Sim sont des produits onéreux, bien que des solutions abordables existent tout de même. L’ensemble complet coûte de 800 à 1000 €, tous les produits ne sont pas encore disponibles en France à priori. Est-ce que les produits Honeycomb valent le coup ?

Alpha, Bravo, Charlie, des produits dédiés à l’innovation

Pour le contrôle des avions, on retrouve différents produits, dont l’Alpha Flight Controls, standard, XPC ou Lite. Ce sont tous trois des yokes de vol, destinés à simuler les contrôles primaires d’un avion. Cela s’apparente à un « volant », mais n’en est pas un. La différence entre les trois versions est simple. L’édition standard Alpha Flight Controls est destinée au PC uniquement, tandis que Alpha Flight Controls XPC est aussi compatible Xbox.

Pour la version Lite, on dispose de moins de fonctionnalités. Les boutons de contrôle derrière le Yoke sont retirés, et les lumières rouges également. À l’utilisation, le produit fait vraiment premium. On ressent le côté simulation et pas simplement du gaming.

En plus du Yoke, on retrouve le Bravo Throttle Quadrant, c’est un quadrant de commandes des gaz pour le simulateur de vol. On peut ainsi contrôler la puissance des moteurs, les volets, les spoilers et plus encore. Si vous vous y connaissez en Flight Sim, vous saurez ce que c’est et comprendrez l’intérêt.

C’est un produit très premium par ailleurs qui complète l’expérience pour tenter de se rapprocher au maximum d’un cockpit réel d’avion.

Enfin, on retrouve les Charlie Rudder Pedals, des pédales de direction. Elles sont conçues pour contrôler les gouvernes de direction de l’avion, avec des freins d’axe pour chaque pied. On notera également un système de transmission par courroie du meilleur effet. Le produit propose des matériaux premium, dont des pédales en métal, et des rubber grip pour bien accrocher au sol.

La conception est orientée vers l’expérience et l’utilisateur final, pour s’immerger au maximum dans Flight Simulator 2024, dont la marque Honeycomb est partenaire.

Disponibilité et prix

Les produits ne sont pas tous encore disponibles en France. Les dates de sortie sont encore imprécises pour le moment. Toutefois, le Yoke est déjà disponible sur certaines plateformes pour un prix avoisinant les 300 €.

Le quadrant Bravo est disponible pour un prix similaire. Cependant, la gamme s’étoffe et devrait logiquement être accessible pour fin novembre, en parallèle de la sortie de Flight Simulator 2024.